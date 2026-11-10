“Đây là phần RAM tôi chưa dùng”: Công cụ tự động gửi báo cáo hằng ngày cho Sam Altman để cà khịa cơn khát RAM của OpenAI

Theo thông tin từ cộng đồng phát triển phần mềm và các trang tin công nghệ quốc tế, Ram-Altman là một script dạng Bash có cơ chế hoạt động cực kỳ lầy lội, cứ định kỳ 5 phút, công cụ này sẽ âm thầm kiểm tra dung lượng RAM khả dụng trên máy tính của người dùng.

Ram-Altman – một công cụ mã nguồn mở do lập trình viên có tài khoản GitHub là IainKay phát triển (Ảnh: Thiên Minh)

Nếu phát hiện phần bộ nhớ trống vượt mức 10%, script sẽ tự động tổng hợp số liệu và bắn một email báo cáo trực tiếp đến hòm thư được cấu hình sẵn – mà cụ thể ở đây là nhắm đến vị CEO của OpenAI. Nhiều dân mạng hài hước bình luận rằng nếu Sam Altman thực sự là người nhận những email này, có lẽ tốt nhất ông nên... đừng bao giờ mở hộp thư ra xem nếu không muốn bị "tra tấn" bởi lượng RAM rảnh rỗi của hàng triệu game thủ và lập trình viên. Bạn đọc quan tâm có thể tìm hiểu thêm về dự án này trực tiếp trên GitHub với từ khóa IainKay/ram-altman.

Điểm hài hước nằm ở chỗ tác giả đã soạn sẵn hàng loạt mẫu email với tiêu đề và nội dung xoay xở đủ các góc độ châm biếm: "Báo cáo Sam: Máy tôi đang lãng phí thêm 8GB RAM hôm nay." hay "Gửi thuyền trưởng OpenAI: Thanh RAM nhà tôi chỉ mới chạy 5% công suất, xin nhận lỗi vì đã làm cản trở tiến trình tiến hóa của AI toàn cầu!".

Tác giả IainKay cũng cài đặt giới hạn để công cụ chỉ gửi tối đa 1 email/ngày nhằm tránh biến nó thành một cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DDoS). Tuy nhiên, dân mạng nhận định rằng nếu có hàng chục nghìn người cùng cài đặt script này, hòm thư của Sam Altman chắc chắn sẽ chìm ngập trong biển thông báo về những thanh RAM "đang ngồi chơi xào nước" trên khắp thế giới.

Trò đùa này bắt nguồn từ một phát ngôn trước đó của Sam Altman. Cụ thể, vị giám đốc điều hành OpenAI cho rằng từ góc độ phân bổ toàn cầu, việc để nguồn cung DRAM khan hiếm của thế giới nằm yên trong các máy tính cá nhân – nơi chúng chỉ được sử dụng một phần nhỏ thời gian là một sự lãng phí "khá tồi tệ". Theo ông, để phục vụ cho các trung tâm dữ liệu AI khổng lồ trong bối cảnh thiếu hụt nghiêm trọng, điện toán đám mây mới là nơi cần tối ưu hóa tối đa.

Ngay lập tức, phát biểu này vấp phải làn sóng phản ứng dữ dội từ cộng đồng PC toàn cầu, đặc biệt là những người ủng hộ quyền tự chủ phần cứng và phong trào chạy AI cục bộ (Local AI). Cư dân mạng và các nhân vật nổi tiếng trong làng công nghệ (thậm chí bao gồm cả tỷ phú Elon Musk) đã lên tiếng châm chọc quan điểm này. Cộng đồng cho rằng người dùng bỏ tiền ra mua phần cứng thì có toàn quyền định đoạt cách họ sử dụng, và việc lưu trữ RAM trên thiết bị cá nhân là sự lựa chọn thuộc về quyền riêng tư cũng như chủ quyền số của mỗi người, thay vì phải "dâng" hết tài nguyên cho các đám mây AI.

Cho đến nay, phía OpenAI và Sam Altman vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức nào về công cụ Ram-Altman. Nhưng với việc script này đang lan truyền với tốc độ chóng mặt trong cộng đồng sysadmin và lập trình viên Linux, rất có thể hộp thư của Sam Altman sẽ còn tiếp tục nhận được hàng nghìn "lời báo cáo tự giác" mỗi ngày về từng megabyte RAM đang nằm nghỉ ngơi thong thả trên máy tính của người dùng./