Đây là xe đặc chủng công an sử dụng trong lễ diễu binh A80: Nặng bằng 3 chiếc Vision, khỏe ngang ô tô

Tham gia diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 (nhiệm vụ A80), nhiều mẫu xe đặc chủng của Bộ Công an đã có mặt. Ngoài các mẫu xe ô tô, một mẫu xe mô tô đặc chủng cũng được sử dụng.

Đây là mẫu xe được lực lượng cảnh vệ thuộc Bộ Tư Lệnh Cảnh Vệ, trực thuộc Bộ Công An, sử dụng cho mục đích hộ tống, bảo vệ các đoàn lãnh đạo cấp cao. Điều thú vị là mẫu xe này đã được nhà sản xuất Nhật Bản chỉnh sửa lại, đáp ứng tốt nhất nhu cầu sử dụng của lực lượng chức năng.



Mô tô đặc chủng Yamaha FJR1300P trong buổi hợp luyện cho A80. Ảnh: Nguyễn Hải

Cụ thể hơn, mẫu xe được sử dụng là Yamaha FJR1300P, là phiên bản mô tô đặc chủng được phát triển từ mẫu thương mại FJR1300ES. Vào năm 2017, Yamaha Việt Nam đã bàn giao 35 chiếc FJR1300P nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, được sử dụng trong nhiệm vụ dẫn đoàn và hộ tống các sự kiện cấp cao.

Đội hình mô tô hộ tống sử dụng mẫu xe này đã có mặt trong nhiều sự kiện ngoại giao, tiêu biểu như khi Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm Việt Nam hồi tháng 6/2024, Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Việt Nam hồi tháng 9/2023, hay khi Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un thăm Việt Nam hồi tháng 3/2019.

Yamaha FJR1300P cũng là loại mô tô đặc chủng đang được lực lượng cảnh sát nhiều nước sử dụng, trong đó có Nhật Bản, Mỹ, Pháp, Đan Mạch.

Dàn mô tô đặc chủng Yamaha FJR1300P hộ tống đoàn Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm Việt Nam năm 2024. Ảnh: Tổ Quốc

Do là phiên bản đặc biệt dành riêng cho lực lượng cảnh sát, nhiều thông số kỹ thuật chi tiết của Yamaha FJR1300P không được nhà sản xuất công bố.

So với các loại xe trước đây như Honda 650 cc (trước năm 2005) và mô tô BMW nhập từ Đức (trước năm 2017), Yamaha FJR1300P được đánh giá là phù hợp hơn với điều kiện châu Á, đồng thời gọn gàng và thuận tiện trong vận hành.

Yamaha FJR1300P của lực lượng cảnh sát Nhật Bản.

Về hình thức, Yamha FJR1300P gần như giữ nguyên thiết kế từ phiên bản thương mại, được bổ sung các trang bị như yên đơn, hệ thống đèn báo, còi ưu tiên, loa phóng thanh và cụm công tắc điều khiển chuyên biệt.

Bảng đồng hồ của xe được thiết kế dạng kết hợp analog và điện tử, cung cấp thông tin về vòng tua máy, vận tốc, hành trình, thời gian, nhiên liệu và các hệ thống điện tử hỗ trợ.

Phiên bản dành riêng cho cảnh sát được trang bị thêm nhiều tính năng phù hợp với mục đích sử dụng.

Về kỹ thuật, Yamaha FJR1300P thừa hưởng nền tảng động cơ từ phiên bản thương mại FJR1300ES. Trong khi phiên bản thương mại sử dụng động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng, dung tích 1.298 cc, làm mát bằng chất lỏng.

Khối động cơ này cho công suất khoảng 128 mã lực và mô-men xoắn cực đại khoảng 121 Nm. Sức mạnh của mẫu mô tô này có thể sánh ngang với nhiều mẫu ô tô cỡ nhỏ, ví dụ như KIA Morning (83 mã lực / 122 Nm), hay Toyota Wigo (87 mã lực / 113 Nm).

Phiên bản thương mại sử dụng hộp số 6 cấp đi kèm bộ truyền động trục các-đăng, giúp xe vận hành ổn định và bền bỉ hơn so với truyền động xích. Hệ thống phun xăng điện tử và khởi động điện tử giúp xe dễ dàng khởi động và vận hành trong nhiều điều kiện.

Yamaha FJR1300 phiên bản thương mại. Ảnh: mcnews

Xe được trang bị nhiều tiện nghi hỗ trợ người lái, trong đó có thể kể tới như kính chắn gió điều chỉnh điện có thể thay đổi độ cao khi di chuyển, yên xe có thể tùy chỉnh hai mức cao thấp, tay lái tích hợp tính năng sưởi để phù hợp với thời tiết lạnh.

Các hộc chứa đồ hai bên dung tích lớn, có khóa an toàn, đáp ứng nhu cầu mang theo hành lý trong hành trình dài. Bình xăng dung tích 25 lít cho phép di chuyển liên tục trên quãng đường dài trước khi phải tiếp nhiên liệu.

Yamaha FJR1300 thuộc dòng Sport Touring, có động cơ mạnh mẽ như xe thuần thể thao nhưng có tư thế ngồi đủ thoải mái để di chuyển đường dài.

Về tính năng an toàn, Yamaha FJR1300P có thể được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, hệ thống hỗ trợ phanh kết hợp, cùng công nghệ ga tự động (cruise control) giúp duy trì tốc độ. Hệ thống đèn pha LED đôi có khả năng chiếu sáng mạnh và rõ, tích hợp đèn chiếu góc tự động hỗ trợ khi xe vào cua.

Ngoài ra, hệ thống treo điều khiển điện tử (có trên FJR1300ES, và có thể điều chỉnh cho bản đặc chủng) giúp người lái chọn các chế độ phù hợp như tải nặng, đường xấu hay di chuyển cá nhân.

Để có thể điều khiển xe thuần thục, sĩ quan phải trải qua quá trình luyện tập có thể lên tới 2 năm. Ảnh: Trung Lê

Yếu tố nhân sự vận hành xe cũng được chú trọng. Để trở thành sĩ quan lái mô tô hộ tống, người lái phải đáp ứng tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức, có chiều cao tối thiểu 1m75, sức khỏe tốt, thể hình cân đối và quân dung phù hợp. Ngoài ra, người lái phải có năng khiếu điều khiển mô tô phân khối lớn.

Quá trình huấn luyện bắt đầu từ việc làm quen với kỹ năng dắt xe, dựng và hạ xe an toàn với phương tiện có trọng lượng lớn, tham khảo khoảng 300 kg - tương đương bằng 3 chiếc Honda Vision cộng lại

Các bài tập mà sĩ quan điều khiển xe cần luyện tập có thể kể tới như vào số "nguội", số "nóng", tập luyện phanh khẩn cấp, phanh phản xạ, giữ thăng bằng, lái xe theo đội hình và xử lý các tình huống giao thông bất ngờ. Quá trình này kéo dài khoảng 1–2 năm, kèm yêu cầu thi lấy bằng A2. Sau đó, chỉ những người đáp ứng được toàn bộ các yêu cầu mới được chọn vào đội hình chính thức thực hiện nhiệm vụ hộ tống.