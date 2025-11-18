Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đẩy mạnh điều tra các nền tảng thương mại điện tử

18-11-2025 - 08:54 AM | Kinh tế số

Chính phủ Pháp đang mở rộng chiến dịch điều tra các nền tảng thương mại điện tử sau vụ bê bối búp bê tình dục trẻ em được bán trên nền tảng thương mại điện tử Shein.

Ngoài Shein, 5 nền tảng thương mại điện tử khác gồm Wish, Temu, AliExpress, eBay và Joom hiện đang được Viện Công tố xem xét.

Trước đó, các cuộc kiểm tra do Tổng cục Chống gian lận thương mại Pháp (DGCCRF) tiến hành sau vụ việc của Shein đã hé lộ hàng loạt những vi phạm nghiêm trọng ở nhiều nền tảng lớn. Theo Bộ trưởng Serge Papin, cơ quan chức năng của Pháp đã phát hiện trên nền tảng AliExpress và Joom có bán búp bê khiêu dâm trẻ em - sản phẩm bị nghiêm cấm tuyệt đối tại Pháp. Còn trên nền tảng Wish, Temu, AliExpress và eBay bán vũ khí hạng A (có mức độ nguy hiểm cao nhất theo quy định của Pháp), bao gồm đấm sắt, dao rựa và các vật dụng tấn công nguy hiểm. Ngoài ra, các nền tảng Wish, Temu và Amazon vi phạm nghĩa vụ lọc nội dung dành cho trẻ vị thành niên khi để lộ nội dung khiêu dâm.

Các phát hiện mới này cho thấy Shein không phải trường hợp cá biệt mà chỉ là “phần nổi của tảng băng” của những vi phạm đang diễn ra trên nhiều nền tảng thương mại điện tử quốc tế. Theo ông Papin, Chính phủ Pháp đang nghiên cứu các thủ tục pháp lý nhằm đình chỉ một phần, hoặc toàn bộ hoạt động của những nền tảng không tuân thủ pháp luật Pháp.

Không dừng lại ở phạm vi quốc gia, Pháp muốn đưa vấn đề lên cấp độ Liên minh châu Âu (EU). Ông Papin cho biết sẽ triệu tập các Bộ trưởng Thương mại của 27 nước EU tại Paris vào ngày 27/11 tới để thống nhất quy tắc kiểm soát nền tảng thương mại điện tử nhập khẩu. Theo Chính phủ Pháp, việc tăng cường điều phối ở cấp độ EU được xem là cần thiết trước sự bùng nổ của các nền tảng thương mại điện tử giá rẻ đến từ châu Á, đang chiếm thị phần lớn nhưng ít tuân thủ các tiêu chuẩn pháp lý và an toàn của châu Âu.

Liên quan vụ việc Shein, dù đã gỡ bỏ toàn bộ sản phẩm vi phạm, nền tảng thương mại điện tử này vẫn sẽ tiếp tục phải đối mặt với nhiều thủ tục pháp lý. Tuần tới, đại diện của Shein sẽ được triệu tập điều trần tại Quốc hội Pháp, trong khuôn khổ cuộc điều tra về kiểm soát sản phẩm nhập khẩu. Tuy nhiên, nền tảng này vẫn chưa xác nhận có mặt.

Kiên Dương (t/h)

VTV News

