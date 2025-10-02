Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án 3.500 tỷ đồng tại Quảng Ngãi

02-10-2025 - 10:50 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Ông Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa chủ trì họp cho ý kiến về dự án Nhà máy điện gió Kon Plông (xã Măng Đen).

Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án 3.500 tỷ đồng tại Quảng Ngãi- Ảnh 1.

Đẩy nhanh tiến độ dự án Nhà máy điện gió Kon Plông. (Ảnh minh họa)

Dự án Nhà máy điện gió Kon Plông đã được UBND tỉnh Kon Tum (cũ) cấp Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư từ năm 2021, do Công ty TNHH năng lượng gió Kon Plong thực hiện.

Dự án triển khai trên diện tích khoảng 66 ha, với 25 trụ tuabin điện gió, quy mô công suất thiết kế 103,5 MW, với tổng vốn đầu tư 3.500 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện từ tháng 7/2021 đến tháng 4/2023.

Hiện dự án Nhà máy điện gió Kon Plông đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung danh mục vào Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII tại Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025; được Bộ Công Thương phê duyệt Kế hoạch thực hiện Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII tại Quyết định số 1509/QĐ-BCT ngày 15/4/2025, với giai đoạn vận hành 2025-2030.

Tại buổi làm việc, nhà đầu tư cam kết sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án trong thời gian tới; kiến nghị tỉnh xem xét điều chỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư của dự án; điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư liên quan đến pháp luật về đầu tư, quy hoạch ngành (điện lực) để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Ông Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tỉnh luôn đồng hành, tạo điều kiện, hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư có quyết tâm đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư để sớm đưa dự án đi vào hoạt động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong đó có dự án Nhà máy điện gió Kon Plông.

Đối với các kiến nghị của nhà đầu tư về dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương rà soát, có văn bản tham gia ý kiến đối với hồ sơ điều chỉnh. Đồng thời, đề xuất xử lý các vướng mắc để nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục pháp lý có liên quan. Trên cơ sở đó, Sở Tài chính tổng hợp, rà soát, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh dự án theo đúng quy định pháp luật.

Ông Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị nhà đầu tư khẩn trương xác định ngoài thực địa vị trí lắp đặt trụ tuabin điện gió, trạm biến áp, đường dây đấu nối,.. đảm bảo phù hợp với các quy hoạch; chủ động phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan hoàn thiện các thủ tục pháp lý; xây dựng tiến độ nội dung công việc, hạng mục thật cụ thể và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án theo cam kết.

Theo Lê Lê

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chưa hết năm, 'lộ diện' địa phương đầu tiên lọt nhóm 5 tỉnh, thành có quy mô kinh tế lớn nhất Việt Nam năm 2025

Chưa hết năm, 'lộ diện' địa phương đầu tiên lọt nhóm 5 tỉnh, thành có quy mô kinh tế lớn nhất Việt Nam năm 2025 Nổi bật

Bộ trưởng Bộ Công Thương: "Kinh tế nông nghiệp đã qua thời ‘rau 2 luống, lợn 2 chuồng’, nếu không làm sạch thì không bán được cho ai"

Bộ trưởng Bộ Công Thương: "Kinh tế nông nghiệp đã qua thời ‘rau 2 luống, lợn 2 chuồng’, nếu không làm sạch thì không bán được cho ai" Nổi bật

Làm 2-3 công ty cùng lúc, đóng BHXH ra sao để không bị thiệt?

Làm 2-3 công ty cùng lúc, đóng BHXH ra sao để không bị thiệt?

10:30 , 02/10/2025
Bộ Xây dựng thông tin về việc xây cầu vượt biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu

Bộ Xây dựng thông tin về việc xây cầu vượt biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu

10:08 , 02/10/2025
Nắm rõ 8 khoản tiền thu nhập BẮT BUỘC phải nộp thuế thu nhập cá nhân: Đừng chủ quan!

Nắm rõ 8 khoản tiền thu nhập BẮT BUỘC phải nộp thuế thu nhập cá nhân: Đừng chủ quan!

09:40 , 02/10/2025
306 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

306 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

09:04 , 02/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên