Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án 3.500 tỷ đồng tại Quảng Ngãi

Đẩy nhanh tiến độ dự án Nhà máy điện gió Kon Plông. (Ảnh minh họa)

Dự án Nhà máy điện gió Kon Plông đã được UBND tỉnh Kon Tum (cũ) cấp Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư từ năm 2021, do Công ty TNHH năng lượng gió Kon Plong thực hiện.

Dự án triển khai trên diện tích khoảng 66 ha, với 25 trụ tuabin điện gió, quy mô công suất thiết kế 103,5 MW, với tổng vốn đầu tư 3.500 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện từ tháng 7/2021 đến tháng 4/2023.

Hiện dự án Nhà máy điện gió Kon Plông đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung danh mục vào Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII tại Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025; được Bộ Công Thương phê duyệt Kế hoạch thực hiện Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII tại Quyết định số 1509/QĐ-BCT ngày 15/4/2025, với giai đoạn vận hành 2025-2030.



Tại buổi làm việc, nhà đầu tư cam kết sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án trong thời gian tới; kiến nghị tỉnh xem xét điều chỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư của dự án; điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư liên quan đến pháp luật về đầu tư, quy hoạch ngành (điện lực) để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Ông Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tỉnh luôn đồng hành, tạo điều kiện, hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư có quyết tâm đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư để sớm đưa dự án đi vào hoạt động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong đó có dự án Nhà máy điện gió Kon Plông.

Đối với các kiến nghị của nhà đầu tư về dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương rà soát, có văn bản tham gia ý kiến đối với hồ sơ điều chỉnh. Đồng thời, đề xuất xử lý các vướng mắc để nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục pháp lý có liên quan. Trên cơ sở đó, Sở Tài chính tổng hợp, rà soát, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh dự án theo đúng quy định pháp luật.

Ông Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị nhà đầu tư khẩn trương xác định ngoài thực địa vị trí lắp đặt trụ tuabin điện gió, trạm biến áp, đường dây đấu nối,.. đảm bảo phù hợp với các quy hoạch; chủ động phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan hoàn thiện các thủ tục pháp lý; xây dựng tiến độ nội dung công việc, hạng mục thật cụ thể và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án theo cam kết.