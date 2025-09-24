Đáy Thái Bình Dương chứa kho báu 21 tỷ tấn, tuổi hàng triệu năm: 19 quốc gia, tập đoàn "đặt gạch" thăm dò

Bên dưới độ sâu thăm thẳm, chưa được khám phá của Thái Bình Dương, một cuộc đua đang diễn ra để khai thác kho báu khổng lồ: Nốt đa kim loại, kích cỡ bằng củ khoai tây.

Chúng giàu các kim loại thiết yếu như coban, niken, đồng và mangan - những kim loại thúc đẩy cuộc cách mạng công nghệ xanh.

Kho báu này nằm rải rác khắp đáy đại dương, đặc biệt là ở Vùng Clarion-Clipperton (CCZ) thuộc Thái Bình Dương. Chỉ riêng khu vực này ước tính chứa hơn 21 tỷ tấn nốt đa kim loại, khiến nó trở thành một trọng tâm thăm dò quốc tế.

Cơ quan Quản lý Đáy biển Quốc tế (ISA) đã ký kết 19 hợp đồng thăm dò, bao phủ 1,3 triệu km2 vùng CCZ, từ các quốc gia, tập đoàn khắp thế giới.

Việc phát hiện ra các nốt đa kim loại dưới đáy đại dương vừa mang đến cơ hội vừa đặt ra một vấn đề nan giải.

Mặc dù những nốt đa kim loại này có thể thúc đẩy tương lai của công nghệ xanh, việc khai thác chúng lại đặt ra mối đe dọa đối với một hệ sinh thái mong manh, phần lớn chưa được khám phá.

Khi các quốc gia và tập đoàn đua nhau khai thác nguồn tài nguyên dưới nước này, những tác động rộng lớn hơn đối với môi trường và quản trị toàn cầu vẫn còn chưa chắc chắn.

Các nhà khoa học cho biết, quá trình khai thác đòi hỏi những cỗ máy khổng lồ quét qua đáy đại dương, tạo ra những đám mây trầm tích có thể làm chết ngạt sinh vật biển trên diện rộng. Sự phục hồi sau những xáo trộn như vậy được đo lường bằng khung thời gian địa chất.

Bản thân những nốt sần này mất hàng triệu năm để hình thành, và sự mất mát của hệ sinh thái này có thể là vĩnh viễn, một cái giá quá đắt đối với các nguồn tài nguyên không tái tạo.