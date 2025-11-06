"Đế chế" bán lẻ của ông Nguyễn Đức Tài có động thái mới đối với 2 chuỗi nhà thuốc An Khang và AvaKids

Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã: MWG) vừa công bố Nghị quyết về việc thành lập công ty con.

Theo đó, MWG thành lập Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư Thiện Tâm với vốn điều lệ 2.200 tỷ đồng và Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư An Nhi với vốn điều lệ 500 tỷ đồng.

Đây là chủ trương tái cấu trúc các công ty con theo hướng chuyên biệt hóa hoạt động kinh doanh, trong đó mảng bán lẻ dược phẩm (An Khang) và mảng bán lẻ sản phẩm mẹ & bé (AVAkids) sẽ được tổ chức, quản lý và vận hành bởi các công ty con riêng biệt được thành lập mới. Mục tiêu của việc tái cấu trúc là nhằm đảm bảo mỗi mảng kinh doanh có chiến lược phát triển độc lập, chuyên sâu và linh hoạt hơn, phù hợp với định hướng tăng trưởng bền vững của Công ty trong trung và dài hạn.

Về tình hình kinh doanh, quý 3 vừa qua, MWG ghi nhận lợi nhuận sau thuế kỷ lục 1.784 tỷ đồng, tăng 121% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn 8% so với quý liền trước. Đây là quý thứ 3 liên tiếp doanh nghiệp bán lẻ của ông Nguyễn Đức Tài ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng so với quý trước.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, MWG ghi nhận doanh thu thuần đạt 113.607 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.989 tỷ đồng, lần lượt tăng 14% và 73% so với cùng kỳ 2024. Với kết quả đạt được, doanh nghiệp bán lẻ này đã thực hiện 76% kế hoạch doanh thu và hoàn thành vượt 3% mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra.

Năm 2025, MWG đặt mục tiêu doanh thu đạt 150.000 tỷ và lợi nhuận sau thuế 4.850 tỷ đồng, lần lượt tăng 12% và 30% so với thực hiện 2024. Ngay từ đầu năm, lãnh đạo doanh nghiệp đã thể hiện quyết tâm về đích sớm với dòng trạng thái "Mục tiêu 2025 – Tháng 10 về đích – Cuối năm vượt trội" của ông Đoàn Văn Hiểu Em – thành viên HĐQT. Và xét trên góc độ lợi nhuận, MWG đã hiện thực hoá được quyết tâm này thậm chí còn trước kỳ vọng.

Ghi nhận trong 9 tháng đầu năm, chuỗi nhà thuốc An Khang cũng ghi nhận chuyển biến tích cực với doanh thu trung bình trên cửa hàng là 540 triệu đồng/tháng, duy trì đà tăng trưởng 3 tháng liên tiếp và so với cùng kỳ, chuỗi sẽ tiếp tục cải thiện hiệu quả kinh doanh trên cửa hàng, hướng đến mục tiêu mang lại lợi nhuận cho tập đoàn.

Chuỗi AvaKids ghi nhận tăng trưởng doanh thu hai chữ số trong 9 tháng đầu năm so với cùng kỳ, với mức doanh thu trung bình mỗi cửa hàng đạt 1,8 tỷ đồng/tháng, tổng doanh thu trong quý 3/2025 tăng 10% so với quý trước và hơn 30% so với cùng kỳ năm trước. Chuỗi đã đạt lợi nhuận ở cấp độ công ty và tiếp tục cải thiện kết quả tài chính theo từng tháng.



