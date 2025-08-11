Công ty Cổ phần phân phối Top One vừa công bố về việc kết thúc điều tra vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra từ năm 2015 đến năm 2022 tại Công ty cổ phần phân phối Top One có địa chỉ tại tỉnh Tuyên Quang.

Cụ thể, ngày 1/8/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đã kết thúc điều tra bổ sung và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang đề nghị truy tố đối với các bị can ra trước pháp luật gồm: Bị can Đinh Văn Tạo, bị can Nguyễn Hữu Khá, bị can Nguyễn Thế Trịnh, bị can Đỗ Xuân Long, bị can Vũ Thái.

Các bị can này bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự nước CHXHCN Việt Nam.﻿

Theo kết quả điều tra, trong khoảng thời gian từ tháng 1/2015 đến tháng 11/2015, Nguyễn Thế Trịnh khi đó là Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần phân phối Top One, có địa chỉ tại tổ 1, Thị trấn Nông trường Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang cũ, vì động cơ vụ lợi đã giúp sức cho bị can Đinh Văn Tạo (nguyên là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần phân phối Top One, giai đoạn từ tháng 12/2015 đến tháng 4/2019) thực hiện hành vi hợp thức hóa hồ sơ tài liệu, tăng khống vốn điều lệ để thành lập công ty đại chúng (Công ty cổ phần phân phối Top One), niêm yết cổ phiếu (mã chứng khoán TOP) trên sàn giao dịch chứng khoán và chào bán ra công chúng… nhằm thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.﻿

Công ty đã niêm yết và chào bán 25.350.000 cổ phiếu mang mã TOP trên sàn chứng khoán. Các cổ phiếu này không đảm bảo giá trị thực, được phát hành với mục đích chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư. Tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 64 tỷ đồng.﻿

Cơ quan CSĐT Công an xác định những nhà đầu tư mua cổ phiếu ban đầu (F1) của Công ty Top One là bị hại trong vụ án.﻿