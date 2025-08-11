Doanh nhân gốc Gia Lai - Chủ mưu vụ lừa đảo hàng tỷ USD tiền ảo xuyên quốc gia là Tổng giám đốc Mạng xã hội từng đặt mục tiêu 2 tỷ người dùng, niêm yết trên NASDAQ

Ông Nguyễn Văn Hạ - Tổng Giám đốc Hahalolo (Báo Lao Động)

Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để chiếm tài sản, kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, hoạt động dưới hình thức mua bán đồng tiền Ảo thuật có tên gọi PaynetCoin (PAYN), huy động hàng tỷ USD Mỹ từ người dân trong và ngoài nước.

Ảnh: Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ

Đối tượng lập trình và điều hành hoạt động lừa đảo vi phạm này là Nguyễn Văn Hạ (sinh năm 1980, trú xã Phú Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai). Được biết, ông Nguyễn Văn Hạ là nhà sáng lập và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mạng xã hội Du lịch Hahalolo, một cái tên từng gây chú ý trong giới công nghệ Việt Nam.

Mạng xã hội Hahalolo được ra mắt vào năm 2019. Ngoài các tính năng như kết nối bạn, chuyện trực tuyến, đăng bài, bình luận, chia sẻ, cảm xúc cảm xúc tương tự các mạng xã hội hiện nay, điểm khác biệt của Hahalolo là người dùng có thể mua các chuyến du lịch, đặt phòng khách sạn, viết trải nghiệm về các chuyến du lịch.

Ngoài ra, Hahalolo cũng hoạt động như một nền tảng thương mại điện tử khi cung cấp các sản phẩm bán sản phẩm trên trang của mình.

Phát biểu trong buổi họp báo ra mắt ngày 10/6/2019, ông Nguyễn Văn Hạ từng cho biết mạng xã hội này đặt mục tiêu 2 tỷ lệ người dùng cả tại Việt Nam và toàn thế giới đến năm 2024, cùng với đó là niêm yết công ty trên sàn chứng khoán NASDAQ (Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ) vào năm 2024 hoặc 2025.