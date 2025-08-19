Đề nghị truy tố giám đốc công ty bảo hiểm tại Hà Nội vì đưa thông tin không đúng sự thật

Ngày 12/8/2025, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án “lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” xảy ra tại Hà Nội.

Kết quả điều tra xác định: Lê Thị Mai (sinh ngày 16/9/1984, trú tại phường Hà Đông, thành phố Hà Nội, giám đốc Công ty TNHH Đại lý Bảo hiểm Hoàng Gia) đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận để đưa thông tin không đúng sự thật trên tài khoản facebook cá nhân. Đồng thời, đối tượng còn lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để cung cấp thông tin sai sự thật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị can Lê Thị Mai.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã chuyển hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân tối cao, đề nghị truy tố lê thị mai về tội “lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” quy định tại khoản 2/Điều 331 Bộ luật Hình sự.