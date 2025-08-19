Đóng hơn 100 triệu đồng tiền bảo hiểm nhân thọ, 10 năm sau người phụ nữ 60 tuổi nhận về 40 triệu, nhân viên nói: “Gia hạn thêm 10 năm nữa sẽ rút đủ”

Câu chuyện của chị H. (Ninh Bình) chia sẻ về trường hợp gia đình đã tham gia bảo hiểm nhân thọ.

Mười năm trước, khi 50 tuổi, mẹ chị H. ký một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ với mức phí 10 triệu đồng/năm. Sau 10 năm đóng đều đặn hơn 100 triệu đồng, đến nay bà đã 60 tuổi – tức thời điểm hết hạn hợp đồng, chị H. cùng mẹ đến công ty bảo hiểm làm thủ tục rút tiền, nhưng nhân viên tư vấn lại thông báo: "Nếu rút ngay bây giờ chỉ nhận được khoảng 40 triệu đồng. Nếu tiếp tục đợi thêm 10 năm tới sẽ nhận đủ toàn bộ số tiền đã đóng".

Trước tình huống này, chị H. băn khoăn không biết nên rút tiền ngay hay tiếp tục duy trì hợp đồng. "Khi tôi chia sẻ về trường hợp của mẹ, một số người khuyên nên rút sớm vì lo ngại lạm phát, 10 năm nữa đồng tiền sẽ mất giá và số tiền nhận được không còn nhiều ý nghĩa. Ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng nên giữ lại hợp đồng, bởi tuổi mẹ tôi càng cao thì sức khỏe càng cần được bảo vệ. Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trong trường hợp này vẫn có giá trị về quyền lợi rủi ro. Chưa kể, nếu dừng hợp đồng lúc này, mẹ tôi có thể sẽ khó tham gia một hợp đồng bảo hiểm khác do tuổi đã cao".

Nhận định về vấn đề này, ông N., một chuyên gia tài chính, cho rằng cần xem kỹ hợp đồng cũng như bảng minh họa ban đầu để hiểu rõ các điều khoản, từ đó lý giải vì sao sau 10 năm đóng hơn 100 triệu đồng, số tiền rút được chỉ còn 40 triệu đồng. Theo ông, quan trọng là phải biết rõ khoản phí bảo hiểm đã đóng hằng năm được phân bổ như thế nào, cũng như những quy định ràng buộc giữa bên mua bảo hiểm và công ty bảo hiểm ra sao.

Từ kinh nghiệm cá nhân, ông N. cho biết, thông thường, với mức phí 10 triệu đồng/năm, không phải toàn bộ đều được chuyển sang tích lũy. Một phần đáng kể sẽ được phân bổ vào nhiều loại chi phí như: phí ban đầu, phí bảo hiểm rủi ro, phí quản lý hợp đồng… Trong trường hợp này, ông N. đoán: nhiều khả năng hợp đồng không kèm quyền lợi bổ sung về chăm sóc sức khỏe do mức phí đóng thấp.

Ngoài ra, ông N. nhấn mạnh, tuổi càng cao thì chi phí bảo hiểm rủi ro có xu hướng tăng nhanh. Từ tuổi 40 trở đi, khoản phí này ngày càng lớn và có thể "ăn mòn" đáng kể giá trị tích lũy trong hợp đồng.

Thông thường, phí bảo hiểm rủi ro trong bảo hiểm nhân thọ phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Trước hết là số tiền bảo hiểm chịu rủi ro – quyền lợi bảo hiểm càng cao thì phí càng lớn. Tiếp đó là tuổi của người được bảo hiểm: tuổi càng cao, sức khỏe giảm sút thì phí càng tăng. Giới tính cũng là một yếu tố, bởi sự khác biệt sinh học khiến rủi ro tử vong, bệnh tật ở nam và nữ khác nhau, kéo theo mức phí khác nhau. Cuối cùng là thời hạn bảo hiểm: hợp đồng càng dài, trách nhiệm của công ty bảo hiểm càng lớn, nên phí rủi ro càng cao.

Trước câu hỏi "Nên tiếp tục hay dừng hợp đồng?", ông N. cho rằng để đưa ra quyết định, gia đình chị H. cần xem xét hai yếu tố chính.

Thứ nhất là xem lại hợp đồng và các quyền lợi cụ thể. Người mua bảo hiểm cần được tư vấn cặn kẽ: nếu tiếp tục duy trì, người được bảo hiểm sẽ nhận được những quyền lợi gì khi xảy ra biến cố? Đây mới là giá trị cốt lõi của một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Có cần phải đóng thêm phí? Thỏa thuận về số tiền sẽ nhận được sau 10 năm tới có không?

Thứ hai là cân nhắc nhu cầu thực tế. Nếu mục tiêu là tiếp tục bảo vệ rủi ro khi tuổi cao, nên giữ hợp đồng. Nhưng nếu chỉ tính đến yếu tố hiệu quả kinh tế tức kỳ vọng đó là khoản đầu tư, tiết kiệm, có thể cân nhắc dừng để tránh kéo dài khoản lỗ. Bởi cần hiểu rằng, tham gia bảo hiểm nhân thọ không phải là một hình thức đầu tư hay gửi tiết kiệm để sinh lời. Các công ty bảo hiểm luôn có quy định ràng buộc chặt chẽ, trong đó ưu tiên chính vẫn là bảo vệ rủi ro.

Ông N. nhấn mạnh thêm: bảo hiểm nhân thọ không phải sản phẩm tiết kiệm thuần túy mà là công cụ bảo vệ tài chính trước rủi ro. Người tham gia, đặc biệt là từ 45 tuổi trở lên, thường đối mặt với mức phí rủi ro cao, vì vậy càng cần đọc kỹ hợp đồng, hiểu rõ cơ cấu chi phí và quyền lợi trước khi quyết định tham gia.