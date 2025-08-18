Cách đây hơn hai năm, tôi mua một căn hộ chung cư rộng 83m² ở Hà Nội với giá khoảng 2,5 tỷ đồng. Khi ấy, tôi có sẵn 2 tỷ, chỉ vay thêm 500 triệu để hoàn tất thanh toán. Đó là giai đoạn thị trường bất động sản khá trầm lắng, giá nhà chưa bị đẩy lên quá cao. Nghĩ rằng giữ tiền mặt dễ hao hụt, tôi quyết định dồn vốn vào bất động sản để vừa có chỗ ở, vừa tích lũy được tài sản lâu dài.

Có lẽ tôi may mắn khi mua đúng lúc thị trường đang ở vùng "trũng". Chỉ sau hơn hai năm, giá căn hộ khu vực này đã tăng mạnh. Qua khảo sát, tôi thấy nhiều căn hộ tương tự trong cùng dự án được rao tới 6,5 tỷ đồng. Nhìn vào mức giá đó, tôi cũng kỳ vọng có thể chuyển nhượng căn hộ, lấy vốn mua một căn shophouse gần quê để tiện đi lại và có chỗ ở lâu dài mỗi khi về nhà.

Nghĩ căn hộ của mình đã tăng giá tốt, tôi mạnh dạn rao bán ở mức 6,5 tỷ đồng kèm theo điều kiện "có thương lượng". Tin rao được đăng trên nhiều sàn bất động sản, diễn đàn và nhóm mạng xã hội. Thế nhưng, thực tế lại hoàn toàn khác mong đợi: số người liên hệ rất ít. Một vài khách có hỏi han, nhưng khi nghe mức giá thì lắc đầu, hoặc trả xuống thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của tôi. Gần 2 tháng nay, vẫn không có ai chốt mua căn hộ của tôi.

Tôi dần nhận ra, giá niêm yết cao là một chuyện, nhưng quan trọng là thị trường hiện tại không còn "sốt" như trước. Những người mua để ở khó chấp nhận bỏ ra hơn 6 tỷ đồng chỉ để mua một căn hộ đã qua sử dụng, nhất là trong bối cảnh thu nhập của nhiều người lao động, nhân viên văn phòng gặp khó khăn. Trong khi đó, nguồn cung căn hộ mới liên tục ra mắt, kèm theo nhiều chính sách hỗ trợ vay vốn, chiết khấu từ chủ đầu tư, khiến khách hàng có thêm lựa chọn hấp dẫn hơn.

Kết quả là căn hộ của tôi rơi vào tình cảnh treo lơ lửng: không còn nhu cầu ở, nhưng bán cũng chẳng ai mặn mà. Hàng tháng, tôi vẫn phải chi trả phí quản lý, bảo trì, điện nước… trong khi không có bất kỳ dòng tiền nào bù đắp. Nếu tính kỹ, việc giữ căn hộ lúc này chẳng khác nào chôn vốn. Con số 6,5 tỷ đồng chỉ tồn tại "trên giấy tờ", thực tế tôi chưa thể biến nó thành tiền thật.

Trước đây, tôi từng nghĩ bất động sản là kênh đầu tư "cứ mua là thắng". Nhưng thực tế cho thấy, thị trường có thể tăng giá rất nhanh, song khi thanh khoản kém thì chính người sở hữu lại bị kẹt vốn. Thậm chí, thay vì mang lại lợi nhuận, bất động sản còn có thể trở thành gánh nặng.

Câu chuyện của tôi có lẽ cũng là trải nghiệm chung của nhiều người đã mua bất động sản vài năm qua: nhìn giá tăng mà vui, nhưng khi muốn "thoát hàng" thì mới thấy khó khăn chồng chất. Lợi nhuận thực sự không nằm ở mức giá rao bán cao, mà ở khả năng chuyển đổi thành tiền mặt.

Tôi không hối hận khi mua căn hộ này, bởi ít nhất nó cho tôi một tài sản có giá trị và một bài học đắt giá: khi đầu tư, không chỉ nhìn vào xu hướng tăng giá, mà cần đánh giá kỹ yếu tố thanh khoản và nhu cầu thực tế của thị trường. Giá cao nhưng không có người mua thì lợi nhuận chỉ nằm trên giấy.

Hiện tại, tôi tạm gác kế hoạch bán căn hộ, tính đến phương án cho thuê để có thêm chút dòng tiền, tránh để tài sản "ngủ yên". Nhưng chắc chắn một điều: sau trải nghiệm này, tôi sẽ không còn xem bất động sản là kênh đầu tư dễ dàng, "mua đâu thắng đó" như nhiều người vẫn lầm tưởng.

"Đầu tư bất động sản không chỉ là câu chuyện giá cả, mà còn là khả năng thanh khoản. Thị trường càng khó, người mua càng chọn lọc và thận trọng", đó là bài học mà tôi rút ra.