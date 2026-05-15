Đề nghị xem xét kỷ luật Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế

Thành uỷ Huế cho biết, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế vừa tổ chức kỳ họp thứ 8 dưới sự chủ trì của bà Hồ Thị Thu Hằng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Đình Đức - Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP Huế, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, kiêm Chánh Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới TP Huế.

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, với trách nhiệm là người đứng đầu đơn vị, ông Nguyễn Đình Đức chưa phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo; thiếu kiểm tra, giám sát việc ký kết lựa chọn nhà thầu và thực hiện hợp đồng của nhà thầu trong xây dựng, phát sóng các chuyên đề truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở NN&MT TP Huế. (Ảnh: Báo NN&MT)

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế xác định Công ty Cát Tường Quân lợi dụng những sơ hở này để làm giả hồ sơ, chứng từ phát sóng nhằm hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán, qua đó chiếm đoạt ngân sách nhà nước.

Cơ quan kiểm tra cũng cho rằng sau khi phát hiện sai phạm, ông Nguyễn Đình Đức không chỉ đạo rà soát toàn bộ các hợp đồng đã ký kết với Công ty Cát Tường Quân để ngăn ngừa, xử lý các sai phạm tương tự, chưa chủ động báo cáo vụ việc đến cấp có thẩm quyền để kịp thời xem xét, chỉ đạo xử lý theo quy định.

Theo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế, những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, làm giảm uy tín của cá nhân ông Nguyễn Đình Đức và tổ chức đảng nơi ông sinh hoạt, công tác, đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật Đảng.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Đình Đức. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế cũng yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP Huế chỉ đạo kiểm tra, xem xét xử lý kỷ luật đối với các cán bộ, đảng viên có liên quan.

Trước đó, Ban Thường vụ Thành uỷ Huế cũng có kết luận về việc thống nhất chủ trương thôi giới thiệu ông Nguyễn Đình Đức, Thành uỷ viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tham gia ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ban Thường vụ Thành uỷ Huế giao Uỷ ban bầu cử thành phố triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.