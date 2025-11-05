Đề xuất 2 dự án điện tái tạo hơn 9.000 tỷ đồng ở Cần Thơ

Quang cảnh cuộc họp.

Sáng 3/11, UBND TP. Cần Thơ có buổi làm việc với các doanh nghiệp nghe báo cáo về hai dự án điện sinh khối và điện mặt trời trên địa bàn. Theo đó, Tập đoàn Sao Mai đề xuất dự án Nhà máy điện mặt trời Sao Mai 1, tại xã Xà Phiên (TP. Cần Thơ). Dự án có công suất thiết kế 50 MW, vận hành giai đoạn 2025 - 2030, tổng vốn đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng.

Vị trí dự án đã được tỉnh Hậu Giang (cũ) quy hoạch trong giai đoạn 2021-2030. Tuy nhiên, chỉ tiêu sử dụng đất năng lượng của tỉnh Hậu Giang (cũ) đã hết, chưa có trong quy hoạch sử dụng đất của địa phương. Do đó, dự án chưa được UBND trình HĐND Thành phố phê duyệt. Do đó, nhà đầu tư kiến nghị sở ngành, địa phương tháo gỡ.

Đối với dự án Nhà máy điện sinh khối Cần Thơ, dự kiến đặt tại xã Vĩnh Trinh, diện tích hơn 24ha, tổng mức đầu tư hơn 8.000 tỷ đồng. Dự án có công suất 150 MW, nhu cầu sử dụng trên 709.600 tấn trấu/năm.

Vị trí dự án Nhà máy điện sinh khối Cần Thơ.

Dự án nhà máy điện sinh khối đảm bảo đầu ra ổn định cho khoảng 100 doanh nghiệp xay xát, giảm phát thải trên 565.500 tấn CO2/năm, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp hiệu quả. Để kiểm soát rủi ro, giai đoạn 1 nhà máy được đầu tư công suất khoảng 50 MW, sau khi vận hành ổn định và đảm bảo nguồn nhiên liệu sẽ đầu tư mở rộng lên 150 MW.

Đại diện doanh nghiệp kiến nghị UBND thành phố Cần Thơ chấp thuận đề xuất dự án, làm cơ sở cập nhật, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch liên quan trong khu vực thực hiện dự án.

Ông Vương Quốc Nam - Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ - cho biết, Thành phố đang đẩy nhanh công tác lập điều chỉnh quy hoạch tích hợp sau hợp nhất. Với kiến nghị của các nhà đầu tư 2 nhà máy điện trên, ông Nam giao các sở ngành cập nhập dự án vào quy hoạch điều chỉnh. Nhà đầu tư được đề nghị phối hợp với các sở ngành để tiến hành các bước tiếp theo.

Ông Vương Quốc Nam - Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ.

Với dự án Nhà máy điện sinh khối, ông Vương Quốc Nam đánh giá, dự án có tính khả thi cao về kinh tế, tài chính, môi trường và giải quyết các vấn đề xã hội. Ông Nam giao các sở ngành giải quyết kiến nghị, tháo gỡ khó khăn của dự án, báo cáo kết quả về UBND thành phố.