Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đề xuất 2 dự án điện tái tạo hơn 9.000 tỷ đồng ở Cần Thơ

05-11-2025 - 08:24 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Dự án Nhà máy điện sinh khối Cần Thơ có tổng mức đầu tư hơn 8.000 tỷ đồng. Dự án Nhà máy điện mặt trời Sao Mai 1 tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 1.000 tỷ đồng.

Đề xuất 2 dự án điện tái tạo hơn 9.000 tỷ đồng ở Cần Thơ- Ảnh 1.

Quang cảnh cuộc họp.

Sáng 3/11, UBND TP. Cần Thơ có buổi làm việc với các doanh nghiệp nghe báo cáo về hai dự án điện sinh khối và điện mặt trời trên địa bàn. Theo đó, Tập đoàn Sao Mai đề xuất dự án Nhà máy điện mặt trời Sao Mai 1, tại xã Xà Phiên (TP. Cần Thơ). Dự án có công suất thiết kế 50 MW, vận hành giai đoạn 2025 - 2030, tổng vốn đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng.

Vị trí dự án đã được tỉnh Hậu Giang (cũ) quy hoạch trong giai đoạn 2021-2030. Tuy nhiên, chỉ tiêu sử dụng đất năng lượng của tỉnh Hậu Giang (cũ) đã hết, chưa có trong quy hoạch sử dụng đất của địa phương. Do đó, dự án chưa được UBND trình HĐND Thành phố phê duyệt. Do đó, nhà đầu tư kiến nghị sở ngành, địa phương tháo gỡ.

Đối với dự án Nhà máy điện sinh khối Cần Thơ, dự kiến đặt tại xã Vĩnh Trinh, diện tích hơn 24ha, tổng mức đầu tư hơn 8.000 tỷ đồng. Dự án có công suất 150 MW, nhu cầu sử dụng trên 709.600 tấn trấu/năm.

Đề xuất 2 dự án điện tái tạo hơn 9.000 tỷ đồng ở Cần Thơ- Ảnh 2.

Vị trí dự án Nhà máy điện sinh khối Cần Thơ.

Dự án nhà máy điện sinh khối đảm bảo đầu ra ổn định cho khoảng 100 doanh nghiệp xay xát, giảm phát thải trên 565.500 tấn CO2/năm, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp hiệu quả. Để kiểm soát rủi ro, giai đoạn 1 nhà máy được đầu tư công suất khoảng 50 MW, sau khi vận hành ổn định và đảm bảo nguồn nhiên liệu sẽ đầu tư mở rộng lên 150 MW.

Đại diện doanh nghiệp kiến nghị UBND thành phố Cần Thơ chấp thuận đề xuất dự án, làm cơ sở cập nhật, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch liên quan trong khu vực thực hiện dự án.

Ông Vương Quốc Nam - Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ - cho biết, Thành phố đang đẩy nhanh công tác lập điều chỉnh quy hoạch tích hợp sau hợp nhất. Với kiến nghị của các nhà đầu tư 2 nhà máy điện trên, ông Nam giao các sở ngành cập nhập dự án vào quy hoạch điều chỉnh. Nhà đầu tư được đề nghị phối hợp với các sở ngành để tiến hành các bước tiếp theo.

Đề xuất 2 dự án điện tái tạo hơn 9.000 tỷ đồng ở Cần Thơ- Ảnh 3.

Ông Vương Quốc Nam - Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ.

Với dự án Nhà máy điện sinh khối, ông Vương Quốc Nam đánh giá, dự án có tính khả thi cao về kinh tế, tài chính, môi trường và giải quyết các vấn đề xã hội. Ông Nam giao các sở ngành giải quyết kiến nghị, tháo gỡ khó khăn của dự án, báo cáo kết quả về UBND thành phố.

Theo Cảnh Kỳ

Báo Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hàng không toàn cầu chuẩn bị đón nhận đại dự án 16 tỷ USD của Việt Nam, đếm ngược đến thời khắc lịch sử

Hàng không toàn cầu chuẩn bị đón nhận đại dự án 16 tỷ USD của Việt Nam, đếm ngược đến thời khắc lịch sử Nổi bật

Dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam đạt cột mốc mới trong "lĩnh vực 8 tỷ USD của Anh"

Dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam đạt cột mốc mới trong "lĩnh vực 8 tỷ USD của Anh" Nổi bật

PGS.TS Trần Đình Thiên lý giải vì sao Việt Nam có thể thành công tạo kỳ tích chưa nước nào làm được về tăng trưởng GDP

PGS.TS Trần Đình Thiên lý giải vì sao Việt Nam có thể thành công tạo kỳ tích chưa nước nào làm được về tăng trưởng GDP

08:01 , 05/11/2025
Báo Nga: Việt Nam là một trong những quốc gia tuyệt vời nhất Đông Nam Á

Báo Nga: Việt Nam là một trong những quốc gia tuyệt vời nhất Đông Nam Á

07:46 , 05/11/2025
Tất cả người tham gia giao thông trên cả nước phải nắm được điều này

Tất cả người tham gia giao thông trên cả nước phải nắm được điều này

07:26 , 05/11/2025
Tập đoàn Sơn Hải phản hồi thông tin "sai phạm tại dự án 500 tỉ đồng" ở Quảng Trị

Tập đoàn Sơn Hải phản hồi thông tin "sai phạm tại dự án 500 tỉ đồng" ở Quảng Trị

17:47 , 04/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên