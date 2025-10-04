Đề xuất bãi bỏ 30% điều kiện đầu tư, kinh doanh trong đào tạo lái xe

Theo Bộ Xây dựng , dự thảo bổ sung nội dung “Hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử có giá trị pháp lý như bản giấy”, phù hợp với tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đáng chú ý, Bộ Xây dựng đề xuất bãi bỏ 30% điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực đào tạo lái xe.

Một số quy định được đề xuất bãi bỏ gồm: Yêu cầu người đứng đầu cơ sở đào tạo lái xe phải là hiệu trưởng hoặc giám đốc đại diện pháp luật; yêu cầu người quản lý phải được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp; yêu cầu cơ sở đào tạo có diện tích sử dụng tối thiểu 1.000m2 hoặc diện tích phòng học không nhỏ hơn 48m2.

Bộ Xây dựng đề xuất bãi bỏ 30% điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực đào tạo lái xe. Ảnh: Lộc Liên.

Bộ Xây dựng đề xuất bãi bỏ quy định yêu cầu ô tô tải dùng để tập lái hạng B phải có khối lượng thiết kế từ 2.500 - 3.500 kg và chiếm không quá 30% tổng số xe tập lái cùng hạng. Dự thảo đề xuất bỏ quy định giới hạn sân sát hạch chỉ được sử dụng tối đa một sân làm sân tập lái khi tính lưu lượng đào tạo.

Dự thảo cũng bãi bỏ yêu cầu sân tập phải có nhà chờ, ghế ngồi cho học viên, cùng các điều kiện về giáo viên như phải có giấy phép lái xe tương ứng hạng đào tạo trở lên, hoặc có thời gian lái xe tối thiểu 3 - 5 năm tùy từng hạng.

Thay vào đó, dự thảo bổ sung yêu cầu mới về chuyển đổi số , quy định cơ sở đào tạo lái xe phải có hệ thống định danh và xác thực điện tử để nhận diện chính xác học viên trong toàn bộ quá trình đào tạo - từ đăng ký đến sát hạch. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong việc số hóa hoạt động đào tạo lái xe, hướng tới minh bạch, đồng bộ và hiệu quả.

Cơ quan quản lý ngành giao thông và xây dựng cũng đề xuất đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính trong cấp phép đào tạo lái xe, cấp giấy phép xe tập lái, cấp lại chứng nhận giáo viên, với các điểm mới nổi bật.

Bộ Xây dựng đề xuất đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính trong cấp phép đào tạo lái xe, cấp giấy phép xe tập lái. Ảnh: Lộc Liên.

Theo đó, Bộ Xây dựng đề xuất cho phép nộp hồ sơ trực tuyến đối với hầu hết thủ tục: Rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ; công nhận giá trị pháp lý của hồ sơ điện tử tương đương hồ sơ giấy trong toàn bộ quy trình hành chính. Những thay đổi này kỳ vọng sẽ giảm chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp tham gia lĩnh vực đào tạo lái xe.

Theo dự thảo, thẩm quyền quản lý nhà nước về sát hạch lái xe được chuyển từ Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) sang Bộ Công an, còn Bộ Xây dựng sẽ đảm nhận quản lý nhà nước về đào tạo lái xe.

Với hàng loạt nội dung đổi mới - từ cắt giảm điều kiện kinh doanh , đơn giản hóa thủ tục hành chính, phân định thẩm quyền quản lý cho tới đẩy mạnh chuyển đổi số - Bộ Xây dựng kỳ vọng dự thảo Nghị định sửa đổi lần này sẽ góp phần xây dựng hệ thống đào tạo và sát hạch lái xe minh bạch, hiện đại, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.