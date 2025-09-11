Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đề xuất đầu số cấp cứu quốc gia thay các số 113, 114, 115

11-09-2025 - 08:12 AM | Xã hội

Bộ Y tế đề xuất một đầu số cấp cứu quốc gia tích hợp các số khẩn cấp 113-114-115, ứng dụng AI và dữ liệu để định vị, phân loại, dự báo nhu cầu cấp cứu.

Ông Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết dự thảo Đề án phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2025-2030 đang được Bộ Y tế gửi xin ý kiến các đơn vị liên quan.

Đề xuất đầu số cấp cứu quốc gia thay các số 113, 114, 115- Ảnh 1.

Các bác sĩ Bệnh viện E (Hà Nội) cấp cứu người bệnh

Trung tâm cấp cứu 115 chỉ đáp ứng 10-20% nhu cầu

Theo dự thảo, cấp cứu ngoại viện đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tính mạng người dân ngay tại cộng đồng hoặc hiện trường tai nạn. Hệ thống này giúp can thiệp kịp thời trong "thời gian vàng", giảm tử vong và biến chứng về thần kinh, tim mạch, hô hấp, đồng thời tăng khả năng phản ứng trong thảm họa, tai nạn hàng loạt.

Hiện nay, mạng lưới cấp cứu ngoại viện tại Việt Nam đang bước đầu được thiết lập. Tuy nhiên, hệ thống vẫn đối mặt nhiều khó khăn: thiếu khung pháp lý hoàn chỉnh, chưa có chiến lược quốc gia dài hạn, bảo hiểm y tế chưa chi trả dịch vụ, dẫn đến hạn chế vận hành và mở rộng.

Việc điều phối chưa đồng bộ, triển khai rời rạc giữa y tế, công an, phòng cháy chữa cháy… khiến tổng đài 115 chưa thể phân loại tình trạng bệnh ngay khi tiếp nhận cuộc gọi. Nhiều vùng sâu, xa, người dân khó tiếp cận dịch vụ. Trung tâm 115 chỉ đáp ứng 10-20% nhu cầu, còn lại 80-90% phải tự đến bệnh viện hoặc nhờ đội cấp cứu tình nguyện.

Nguồn nhân lực cũng thiếu; thiết bị và phương tiện còn hạn chế, chỉ 60% huyện có xe cứu thương, khoảng 70% xe không đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Ông Đức cho biết Bộ Y tế đặt mục tiêu đến 2030, 100% tỉnh/thành lập hệ thống cấp cứu ngoại viện, 100% phương tiện đạt chuẩn và ít nhất 2 triệu người dân được đào tạo sơ cấp cứu.

Đáng chú ý, đề án đề xuất xây dựng Tổng đài quốc gia cấp cứu ngoại viện với một đầu số duy nhất, tích hợp các số khẩn cấp 113, 114, 115, vận hành 24/7, kết nối trực tuyến với y tế, cảnh sát, phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn.

AI và dữ liệu giúp định vị người cần cấp cứu

Hệ thống sẽ ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn để định vị, phân loại cuộc gọi theo mức độ khẩn cấp. Dữ liệu cũng được lưu trữ và phân tích để dự báo nhu cầu cấp cứu theo vùng

Đề xuất đầu số cấp cứu quốc gia thay các số 113, 114, 115- Ảnh 2.

Nhiều cơ sở y tế đã triển khai cấp cứu ngoại viện. Ảnh: Thanh Xuân

Đề án đề xuất xây dựng trung tâm điều phối cấp tỉnh, trạm cấp cứu vệ tinh cơ sở; phát triển các mô hình cấp cứu đặc thù: đường sông, ven biển, trên biển, vùng núi, vùng cao.

Trang bị xe cứu thương đa dạng, từ xe thông thường, xe địa hình, mô tô cấp cứu, đến xuồng và tàu cao tốc; ứng dụng công nghệ thông tin, Telemedicine (hệ thống khám, chữa bệnh từ xa) trong cấp cứu ngoại viện.

Bộ Y tế cũng xây dựng hành lang pháp lý, cơ chế chính sách, bao gồm quy định chuyên môn, tổ chức hoạt động, phối hợp liên ngành, cơ chế tài chính kết hợp ngân sách nhà nước, bảo hiểm y tế và các nguồn hợp pháp khác.

Lộ trình triển khai dự kiến gồm hai giai đoạn: Giai đoạn 1 (2025-2027) sẽ thí điểm tại 6 địa phương: Bắc Ninh, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, An Giang. Giai đoạn 2 từ năm 2027 đến năm 2030 sẽ mở rộng trên toàn quốc.

Theo N. Dung

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ trả thưởng 486 vé số trúng giải độc đắc

Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ trả thưởng 486 vé số trúng giải độc đắc Nổi bật

Bắt nhân viên ngân hàng Phan Như Anh Quốc sinh năm 1991

Bắt nhân viên ngân hàng Phan Như Anh Quốc sinh năm 1991 Nổi bật

2 tỉnh, thành phố nâng mức Trợ cấp hưu trí xã hội

2 tỉnh, thành phố nâng mức Trợ cấp hưu trí xã hội

07:50 , 11/09/2025
Cận cảnh 2 tuyến cao tốc Hà Nội sẽ cấm xe tải ở làn số 1

Cận cảnh 2 tuyến cao tốc Hà Nội sẽ cấm xe tải ở làn số 1

07:10 , 11/09/2025
Youtuber BLV Đoàn Chình BDS xin lỗi và đính chính sau khi Vingroup công bố khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân

Youtuber BLV Đoàn Chình BDS xin lỗi và đính chính sau khi Vingroup công bố khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân

06:57 , 11/09/2025
Dự án kho than 800 tỉ đồng ở Quảng Trị: Vì sao chưa triển khai?

Dự án kho than 800 tỉ đồng ở Quảng Trị: Vì sao chưa triển khai?

21:21 , 10/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên