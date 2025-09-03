Tại dự thảo tờ trình Chính phủ, cơ quan soạn thảo liệt kê nhưng nội dung sửa đổi, bổ sung so với quy định hiện hành về các trường hợp hoàn thuế.

Cụ thể, về các trường hợp hoàn thuế , Bộ Tài chính bổ sung quy định hoàn trả cho cá nhân thuộc trường hợp hoàn thuế là người đã chết người bị Tòa án tuyên bố là đã chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì người được thừa kế hoặc người được tòa án giao quản lý tài sản của người bị tuyên bố mất tích, người bị tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật dân sự được nhận phần thuế được hoàn theo quy định của pháp luật dân sự phù hợp với thực tiễn.

Đề xuất hoàn thuế, xóa nợ thuế cho người đã mất. (Ảnh minh họa)

Người nộp thuế thuộc diện được hoàn thuế sẽ lập và gửi hồ sơ cho cơ quan thuế có thẩm quyền. Hồ sơ hoàn thuế được phân loại để xác định hoàn trước hay kiểm tra trước, dựa trên quản lý rủi ro.

Riêng cơ quan hải quan không thực hiện phân loại đối với hồ sơ hoàn trả tiền thuế nộp thừa cho hàng hóa xuất nhập khẩu; việc này áp dụng theo quy định của pháp luật thuế xuất nhập khẩu.

Thủ trưởng cơ quan thuế có thẩm quyền quyết định việc hoàn hoặc thu hồi. Đáng chú ý, dự thảo bổ sung quy định về hoàn thuế tự động: hệ thống ứng dụng của cơ quan thuế sẽ căn cứ cơ sở dữ liệu để ra quyết định.

Chính phủ và Bộ Tài chính được giao quy định chi tiết về điều kiện, thủ tục, thời hạn, trường hợp không hoàn thuế, bù trừ nợ và thu hồi hoàn thuế.

Về xoá tiền thuế nợ, các trường hợp xóa nợ gồm: DN, HTX phá sản, đã thanh toán theo Luật Phá sản, không còn tài sản để nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt; Cá nhân chết, mất năng lực hành vi dân sự, không còn tài sản (kể cả tài sản thừa kế) để nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt; Khoản nợ quá 10 năm, đã áp dụng cưỡng chế theo quy định nhưng không thu hồi được; Nợ thuế do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh phạm vi rộng, đã được miễn tiền chậm nộp và gia hạn nộp, nhưng vẫn thiệt hại nghiêm trọng, không phục hồi được và không có khả năng nộp.

Tuy nhiên, không xóa nợ đối với tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền chậm nộp và tiền phạt của tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; Cá nhân, hộ kinh doanh, chủ DN tư nhân, chủ hộ gia đình, công ty TNHH MTV đã được xóa nợ theo trường hợp quá 10 năm phải hoàn trả số nợ đã xóa trước khi kinh doanh lại.

Ngoài ra, Bộ Tài chính bổ sung quy định không xóa nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền chậm nộp và tiền phạt của tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để phù hợp với Luật đất đai.