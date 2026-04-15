Đề xuất miễn lệ phí trước bạ cho ô tô điện đến hết năm 2030

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/1/2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ. Trong đó, dự thảo bao gồm đề xuất tiếp tục miễn lệ phí trước bạ cho xe điện đến hết 31/12/2030. Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 5 Điều 8 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP về lệ phí trước bạ, như sau:

Ô tô điện chạy pin: Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2030 nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 0%. Ô tô điện chạy pin thực hiện theo quy định của Bộ Xây dựng.

Trước đó, theo Nghị định 10/2022, xe chạy pin nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu 0% đến 2025. Sau đó, mức thu bằng 50% so với ô tô chạy xăng, dầu có cùng số chỗ ngồi. Sau đó, đến 28/2/2025, Chính phủ đồng ý kéo dài thời gian áp dụng mức thu 0% đến hết tháng 2/2027.

Như vậy, nếu đề xuất được thông qua thì ô tô điện chạy pin sẽ được miễn lệ phí trước bạ đến hết 31/12/2030, kéo dài thêm hơn 3 năm so với quy định hiện hành.

Theo dữ liệu từ Tổ chức Các nhà sản xuất ô tô quốc tế, tỉ lệ sở hữu ô tô tại Việt Nam vẫn ở mức thấp so với nhiều quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, trong khi nhu cầu sử dụng còn cao.

Nghị định này bãi bỏ:

Nghị định số 51/2025/NĐ-CP ngày 1/3/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/1/2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ.

Bãi bỏ cụm từ “(được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Nghị định số 51/2025/NĐ-CP ngày 1/3/2025 của Chính phủ)” tại điểm b khoản 1 Điều 13 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 175/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ).

Theo Bộ Tài chính, việc áp dụng mức thu 0% thay vì 10-12% như xe chạy xăng, dầu sẽ góp phần giảm chi phí đăng ký, tăng khả năng tiếp cận của người dân và thúc đẩy tiêu dùng.

Bộ Tài chính cũng cho biết, phát triển xe điện phù hợp với xu hướng thế giới. Nhiều quốc gia hiện cũng áp dụng các chính sách ưu đãi về thuế, phí, lệ phí để thúc đẩy tiêu dùng, sản xuất xe điện, đồng thời phát triển hạ tầng trạm sạc và chuỗi cung ứng.