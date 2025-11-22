Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đề xuất phạt tới 2 tỉ đồng với hành vi dùng AI sau

22-11-2025 - 22:18 PM | Sống

Đề xuất phạt tới 2 tỉ đồng với hành vi dùng AI sau

Đây sẽ là khuôn khổ pháp lý đầu tiên đặt nền móng cho phát triển và quản lý AI tại Việt Nam.

Ngày 21/11, trong khuôn khổ kỳ họp thứ 10, Chính phủ trình Quốc hội dự án Luật Trí tuệ nhân tạo (AI). Theo tờ trình của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, AI đang trở thành công nghệ then chốt của Cách mạng công nghiệp 4.0, mang lại nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng đặt ra hàng loạt yêu cầu cấp bách về quản lý, an toàn và đạo đức, những vấn đề mà khung pháp lý hiện hành chưa đáp ứng đầy đủ.

Thực tiễn cho thấy nhiều rủi ro từ việc ứng dụng AI, như thiếu cơ chế phân loại và kiểm soát rủi ro, chưa có hệ thống kiểm định, cấp phép đối với các mô hình AI, đặc biệt nhóm rủi ro cao. Khoảng trống về trách nhiệm pháp lý khi AI gây thiệt hại vẫn chưa được lấp đầy. Bên cạnh đó, những nguy cơ an ninh phi truyền thống như deepfake phục vụ lừa đảo, bôi nhọ hoặc gây bất ổn xã hội ngày càng gia tăng, khiến việc ban hành luật riêng về AI trở nên cần thiết.

Đề xuất phạt tới 2 tỉ đồng với hành vi dùng AI sau- Ảnh 1.

Đề xuất phạt tới 2 tỉ đồng với hành vi dùng AI để tạo nội dung giả mạo. (Ảnh minh hoạ)

Theo Báo Người Lao Động, dự thảo luật phân loại hệ thống AI thành bốn mức rủi ro: Không chấp nhận được, cao, trung bình và thấp. Nhà cung cấp phải tự đánh giá, phân loại trước khi đưa hệ thống ra thị trường và chịu trách nhiệm về kết quả phân loại.

Luật yêu cầu minh bạch và gắn nhãn đối với nội dung có yếu tố giả mạo hoặc mô phỏng người thật, cũng như sản phẩm do AI tạo ra phục vụ truyền thông, quảng cáo. Với hệ thống rủi ro cao, nhà cung cấp và đơn vị triển khai phải có nghĩa vụ giải trình khi cá nhân bị ảnh hưởng yêu cầu.

Nhóm rủi ro không chấp nhận được bị cấm hoàn toàn. Danh mục này bao gồm các hệ thống phục vụ hành vi vi phạm pháp luật; công nghệ giả mạo nhằm thao túng, gây tổn hại nghiêm trọng; khai thác điểm yếu của nhóm dễ bị tổn thương như trẻ em, người cao tuổi; hoặc tạo nội dung nguy hại cho an ninh quốc gia.

Về chế tài, dự thảo quy định tổ chức, cá nhân vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo mức độ. Nếu gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định.

Mức xử phạt hành chính tối đa có thể lên tới 2% doanh thu tại Việt Nam của năm trước đối với vi phạm thuộc Điều 11; tái phạm có thể bị phạt tới 2% doanh thu toàn cầu. Nếu không có doanh thu năm liền trước hoặc mức phạt theo doanh thu thấp hơn khung tối đa, mức phạt tiền trần là 2 tỉ đồng đối với tổ chức và 1 tỉ đồng đối với cá nhân.

Với các vi phạm ngoài Điều 11, mức phạt tối đa cũng là 2 tỉ đồng cho tổ chức và bằng một nửa đối với cá nhân.

Lại có thủ đoạn lừa đảo mới cực tinh vi nhắm vào người dùng chức năng chạm để thanh toán trên điện thoại: vài giây thôi đã mất tiền
Người đàn ông lương hơn 37 triệu đồng/tháng, không dính nợ xấu nhưng làm hồ sơ vay thế chấp 2,5 tỷ đồng vẫn bị 3 ngân hàng từ chối: "Lỗi ở vợ anh"


Theo Huỳnh Duy

Đời sống và Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người đàn ông 37 tuổi ở Hà Nội "nhận kết đắng" sau trận pickleball

Người đàn ông 37 tuổi ở Hà Nội "nhận kết đắng" sau trận pickleball Nổi bật

Có một ĐH được mệnh danh là "trường của những người nói tất cả thứ tiếng trên thế giới", khuôn viên mùa thu đẹp hơn phim

Có một ĐH được mệnh danh là "trường của những người nói tất cả thứ tiếng trên thế giới", khuôn viên mùa thu đẹp hơn phim Nổi bật

Anh trai bật khóc vì làm em ngã, nhưng hành động nhỏ của người bố khiến triệu người thốt lên: "Chuẩn ông bố 100 điểm"

Anh trai bật khóc vì làm em ngã, nhưng hành động nhỏ của người bố khiến triệu người thốt lên: "Chuẩn ông bố 100 điểm"

22:06 , 22/11/2025
Tin tức mới nhất về đàn cá Koi vài trăm triệu bị nước lũ cuốn trôi ở Đắk Lắk

Tin tức mới nhất về đàn cá Koi vài trăm triệu bị nước lũ cuốn trôi ở Đắk Lắk

22:04 , 22/11/2025
Ngân hàng chuyển thừa 667 triệu đồng, khách nhận được nhưng không trả liền bị khởi kiện, toà án tuyên bố: “Quả thực không cần trả”

Ngân hàng chuyển thừa 667 triệu đồng, khách nhận được nhưng không trả liền bị khởi kiện, toà án tuyên bố: “Quả thực không cần trả”

22:00 , 22/11/2025
Chỉ ăn hơn 3 triệu/tháng, cặp vợ chồng tiết kiệm 500 triệu

Chỉ ăn hơn 3 triệu/tháng, cặp vợ chồng tiết kiệm 500 triệu

21:40 , 22/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên