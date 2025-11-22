Người phụ nữ miền Tây vượt 12 quốc gia giành giải nhất thế giới, nhìn thành phẩm không ai nỡ ăn!

Mới đây, cộng đồng yêu bánh đã có dịp tự hào khi một nghệ nhân người Việt Nam toả sáng trên đấu trường quốc tế tại Ý. Cuộc thi “Cake Artist World Championship 2025”, diễn ra ở Milan và được tổ chức bởi Liên đoàn Quốc tế bánh ngọt, Kem lạnh và Chocolate (FIPGC), nghệ nhân Lâm Ngọc Trân - 44 tuổi, quê Châu Đốc, An Giang đã xuất sắc giành giải vô địch thế giới, đồng thời đoạt luôn danh hiệu “Chiếc bánh ngon nhất”.

Thành tích này đặc biệt ấn tượng khi chị vượt qua thí sinh đến 12 quốc gia có truyền thống mạnh về nghệ thuật bánh như Anh, Đức, Ý hay Hà Lan.

Tác phẩm dự thi mang tên “Việt Nam - Đất nước gấm hoa” được chị Trân dành trọn bảy tháng để sáng tạo, thử nghiệm và hoàn thiện. Chiếc bánh ba tầng không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà còn là lời kể về vẻ đẹp thiên nhiên và văn hoá Việt Nam. Tầng đầu tiên tái hiện sắc vàng rực rỡ của ruộng bậc thang Tây Bắc, nơi những đường lúa mềm mại ôm lấy sườn núi và hình ảnh người nông dân thổi sáo trên lưng trâu, bóng dáng cô gái Việt trong tà áo dài trắng.

Lên đến tầng hai, nghệ nhân đã tạo hình không gian kỳ vĩ của Phong Nha - Kẻ Bàng với những khối thạch nhũ lấp lánh, mặt nước trong xanh và khung cảnh làng quê thanh bình. Tầng ba mô phỏng vẻ tráng lệ của Vịnh Hạ Long, nơi núi đá vôi và biển xanh giao hoà tạo nên bức tranh thiên nhiên hùng vĩ.

Điểm đặc biệt trong thiết kế là nghệ nhân đã đưa nguyên liệu thân thuộc của người Việt, đó chính là bột gạo vào công đoạn tạo hình. Từ hoa sen đến những chi tiết mô phỏng tò he, tất cả đều được làm từ bột gạo nhằm tôn vinh nét văn hoá truyền thống. Bên cạnh phần tạo hình, chị Trân cũng dành nhiều thời gian để hoàn thành hương vị bánh với kem bơ caramel hạt dẻ, thử nghiệm hàng chục lần để đạt được sự cân bằng giữa béo, ngọt và độ thơm tinh tế. Chính hương vị này đã giúp chị chiến thắng hạng mục “Best Taste Cake”.

Sinh ra ở vùng đất Châu Đốc, chị Trân bắt đầu yêu bánh từ những chiếc bánh sinh nhật mẹ tặng thuở nhỏ. Từ lớp 9 chị đã theo học nghề rồi dần mở rộng kỹ năng bằng việc trau dồi ở Canada, Hàn Quốc và Trung Quốc. Chiếc bánh vô địch lần này không chỉ mang ý nghĩa thi đấu mà còn là lời tri ân của chị dành cho thiên nhiên và con người Việt Nam, để khi nhìn vào bạn bè quốc tế có thể cảm nhận được nét đẹp của Việt Nam đồng thời hiểu hơn về niềm tự hào mà người Việt luôn gìn giữ.