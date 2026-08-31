Đề xuất quy định rõ về chính sách đền bù, thu hồi đất khi sửa Luật Đất đai

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Thực tế cho thấy, việc sửa đổi Luật Đất đai năm 2024 nhằm thể chế hóa đầy đủ các chủ trương mới của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 21-NQ/TW của Trung ương về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan; bảo đảm sự thống nhất của hệ thống pháp luật, tháo gỡ các điểm nghẽn trong quản lý, sử dụng đất, khơi thông và phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng nhanh, bền vững và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Tham gia góp ý xây dựng và hoàn thiện Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), mới đây, tại một Hội thảo do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức, ThS Luật sư Phạm Thanh Tuấn, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, chính sách thu hồi đất cần hướng tới việc người dân sau khi bị thu hồi đất phải có nơi ở, điều kiện sống và khả năng tạo sinh kế được phục hồi, ít nhất phải bằng hoặc tốt hơn trước khi thu hồi đất.

“Một hộ gia đình bị thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh có thể được bồi thường đầy đủ về đất và nhà, đồng thời được bố trí một căn nhà tái định cư có chất lượng tốt. Tuy nhiên, nếu địa điểm tái định cư khiến hộ gia đình không thể tiếp tục kinh doanh và mất nguồn thu nhập chính thì xét về tài sản họ đã được bồi thường, nhưng xét về tái thiết cuộc sống và sinh kế thì mục tiêu chính sách vẫn chưa đạt được”, Luật sư Tuấn bày tỏ.

Cũng theo ông Tuấn, trong khi chủ trương mới đặt trọng tâm cao hơn vào việc ổn định và tái thiết cuộc sống, Dự thảo lại chưa xác định ngay trong Luật các nhóm hỗ trợ cơ bản như trong Điều 108 Luật Đất đai 2024 mà giao Chính phủ quy định - Đây là những chính sách tác động trực tiếp đến quyền lợi của người bị thu hồi đất, đặc biệt là khả năng phục hồi thu nhập, việc làm và sinh kế.

Vì vậy, Luật sư Tuấn đề nghị, nên xác định các loại hỗ trợ cơ bản và phạm vi quyền được hỗ trợ, còn Chính phủ quy định chi tiết về đối tượng, điều kiện, mức, thời gian và phương thức thực hiện.

Với những lập luận nêu trên, Luật sư Tuấn kiến nghị sửa đổi, làm rõ Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) theo 2 hướng:

Thứ nhất , bổ sung tại Điều 42 nguyên tắc: “Việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải bảo đảm người có đất thu hồi có nơi ở, điều kiện sống và sinh kế bằng hoặc tốt hơn trước khi Nhà nước thu hồi đất”. Đồng thời, giao Chính phủ quy định tiêu chí cụ thể để đánh giá mức độ phục hồi về nơi ở, điều kiện sống, việc làm và thu nhập, làm cơ sở tổ chức thực hiện và đánh giá hiệu quả chính sách sau thu hồi đất.

Thứ hai , xem xét quy định ngay trong Luật các nhóm hỗ trợ cơ bản khi Nhà nước thu hồi đất (giống như Điều 108 Luật Đất đai 2024) như hỗ trợ ổn định đời sống; ổn định sản xuất, kinh doanh; đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm; hỗ trợ tái định cư và các hỗ trợ cần thiết khác. Trên cơ sở đó, giao Chính phủ quy định chi tiết đối tượng, điều kiện, mức và phương thức hỗ trợ phù hợp với từng trường hợp và các biện pháp hỗ trợ khác.

Ngoài các nội dung trên, ông Tuấn cũng đề nghị, xem xét, cân nhắc một số nội dung liên quan đến hoàn thiện cơ chế về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo hướng “tái thiết cuộc sống” cho người có đất bị thu hồi; bảo đảm tái định cư tại chỗ gắn với phục hồi sinh kế của người có đất bị thu hồi; làm rõ cơ chế công chứng, chứng thực giao dịch về quyền sử dụng đất;…