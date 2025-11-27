Đề xuất sử dụng ngân sách xây nhà ở xã hội cho thuê

Tại kỳ họp thứ 28 HĐND TP Hà Nội ngày 26/11, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho biết, cùng với phát triển kinh tế, thành phố đặc biệt chú trọng chính sách an sinh, trong đó NƠXH là nhiệm vụ quan trọng. Theo Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1,1 triệu căn hộ NƠXH giai đoạn 2021-2030”, chỉ tiêu của Hà Nội đến năm 2030 là 100.000 căn hộ; Thành ủy Hà Nội xác định hoàn thành 120.000 căn giai đoạn 2026-2030.

Người dân xếp hàng nộp hồ sơ mua NƠXH Uy Nỗ

Hiện thành phố có 79 dự án đang triển khai hoặc thực hiện thủ tục đầu tư, dự kiến cung cấp khoảng 90.760 căn hộ. Thành phố cũng đang hoàn thiện thủ tục các dự án NƠXH theo Nghị quyết của Quốc hội và Nghị định 192 của Chính phủ. Phần lớn các dự án này nằm tại các quỹ đất 20%, 25% trong các dự án đấu giá quyền sử dụng đất hoặc thuộc danh mục 19 ô đất đã được UBND thành phố chấp thuận. Nếu được triển khai đồng bộ, số lượng căn hộ đủ điều kiện đưa ra thị trường giai đoạn 2026-2030 sẽ đáp ứng chỉ tiêu 120.000 căn.

Cần phát triển quỹ NƠXH cho thuê

Thảo luận tại kỳ họp, đại biểu Nguyễn Minh Đức cho rằng để đảm bảo mục tiêu an sinh, cần có cơ chế kiểm soát giá NƠXH, bởi giá hiện nay vẫn cao so với thu nhập của phần lớn người dân Thủ đô. Theo ông, nhiều lĩnh vực đã kiểm soát được giá, nhưng riêng NƠXH lại chưa.

Ðặt mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu về NƠXH trong năm 2026 Phó Chủ tịch thành phố Nguyễn Xuân Lưu cho biết, thành phố đặt mục tiêu hoàn thành chỉ tiêu xây dựng NƠXH theo chỉ đạo của Thủ tướng vào năm 2026. Hà Nội sẽ triển khai phương án mua lại quỹ nhà ở thương mại để phục vụ tái định cư; đẩy nhanh cải tạo chung cư cũ bằng cách tháo gỡ vướng mắc về bồi thường, GPMB; tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh bất động sản của các chủ đầu tư và sàn giao dịch. Ngoài ra, thành phố sẽ thí điểm 2-3 khu đô thị thông minh dựa trên bộ tiêu chí và cơ chế đầu tư phù hợp.

Đại biểu đề nghị Hà Nội nghiên cứu mô hình của Đà Nẵng, nơi ngân sách thành phố đầu tư xây các khu chung cư, sau đó cho công chức, viên chức, người lao động thuê với giá từ 600.000 đồng/tháng/căn hộ 30-50m 2 . Việc xây dựng quỹ NƠXH cho thuê sẽ góp phần đảm bảo an sinh và giảm áp lực giá nhà thương mại đang neo cao.

Bên cạnh đó, đại biểu Nguyễn Minh Đức đề nghị thành phố tiếp tục xử lý dứt điểm các dự án còn dang dở; đồng thời xem xét cấp sổ đỏ cho người dân tại các chung cư xây vượt tầng. Ông cho rằng sai phạm của chủ đầu tư đã được xử lý, còn quyền sở hữu là lợi ích hợp pháp của cư dân.

Nhiều đại biểu đồng tình và đề nghị thành phố có cơ chế kiểm soát giá NƠXH; yêu cầu chủ đầu tư minh bạch trong tiếp nhận hồ sơ mua, thuê mua NƠXH để tránh đầu cơ, trục lợi chính sách.