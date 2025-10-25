Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi điều kiện đầu tư hạ tầng khu công nghiệp

Điều kiện đầu tư hạ tầng khu công nghiệp

Tại dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất điều kiện đầu tư hạ tầng khu công nghiệp như sau:

1. Phù hợp với quy hoạch, nội dung quy hoạch sau đây:

Quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh.

Có trong Danh mục các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc quy hoạch chung khu kinh tế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với khu công nghiệp nằm trong ranh giới khu kinh tế.

Phù hợp với quy hoạch khu công nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn.

2. Khu công nghiệp trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này phải được phân kỳ đầu tư nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Khu công nghiệp có quy mô diện tích trên 500 ha phải được phân kỳ đầu tư theo các giai đoạn, mỗi giai đoạn không quá 500 ha.

Khu công nghiệp có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa 02 vụ trở lên với quy mô diện tích đất trồng lúa trên 200 ha:

Bộ Tài chính cho biết, Nghị quyết 115/NQ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ thực hiện NQ 39/2021/QH15 của Quốc hội về QH sử dụng đất cấp quốc gia (còn hiệu lực) quy định "hạn chế và kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đổi đất trồng lúa, nhất là đất chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp, đặc biệt là đất khu công nghiệp". Tuy nhiên, với quy định như hiện nay việc đầu tư các dự án hạ tầng khu công nghiệp có nhu cầu chuyển đổi đất trồng lúa 02 vụ với diện tích lớn phải phân kỳ thành các giai đoạn để chấp thuận chủ trương đầu tư có thế phát sinh các khó khăn, vướng mắc như sau: Hạn chế khả năng đầu tư của các nhà đầu tư hạ tầng có năng lực, kinh nghiệm, có nhu cầu đầu tư các khu công nghiệp có quy mô lớn theo Quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt. Công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện Khu công nghiệp có thể gặp khó khăn do việc thay đổi các cơ chế, chính sách qua từng giai đoạn đầu tư. Quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp thường quy hoạch tập trung hệ thống xử lý nước thải, cấp điện, đấu nối giao thông, cấp, thoát nước,... vào 01 khu vực hoặc vị trí nhất định. Việc phân chia giai đoạn đầu tư sẽ gặp khó khăn trong việc đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật cũng như công tác quản lý vận hành về sau. Đặc biệt là khu công nghiệp có nhiều nhà đầu tư hạ tầng. Đa số các khu công nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng và vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ hiện nay đang tập trung phát triển ở khu vực đồng bằng nằm trong khu kinh tế ven biển, do đó phần lớn diện tích phát triển khu công nghiệp là đất nông nghiệp (chủ yếu là đất lúa 02 vụ, chiếm khoảng 60 - 70% diện tích). Việc hạn chế quy mô chuyển đổi đất lúa dẫn đến hạn chế quy mô đầu tư khu công nghiệp, dẫn đến môi trường đầu tư kèm hấp dẫn, khó khăn trong thu hút các nhà đầu tư hạ tầng. Các khu công nghiệp có diện tích dưới 300 thì việc phân chia giai đoạn theo diện tích sử dụng đất trồng lúa sẽ làm ảnh hưởng đến việc thu hút, đầu tư và phát huy hiệu quả của phần diện tích còn lại. Theo quy định của Luật Đất đai năm 2024 thì thẩm quyền chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa thuộc Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Phương án 1: Quy định diện tích đất lúa 02 vụ trở lên tối đa được chuyển đổi trong mỗi giai đoạn là 200 ha, thống nhất giữa các khu vực.

Phương án 2: Giao UBND cấp tỉnh quyết định quy mô diện tích đất trồng lúa được phép chuyển đổi trong mỗi giai đoạn, tối đa không quá 200 ha mỗi giai đoạn.

3. Khu công nghiệp thu hút các dự án đầu tư thực hiện cụm liên kết ngành với tổng vốn đầu tư của các dự án trong cụm liên kết ngành tối thiểu tương đương 02 tỷ đô la Mỹ hoặc 45.000 tỷ đồng được xem xét đầu tư giai đoạn đầu có quy mô diện tích không quá 1.000 ha. Các giai đoạn tiếp theo (nếu có) thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Dành tối thiểu 5 ha đất công nghiệp hoặc tối thiểu 3% tổng diện tích đất công nghiệp của khu công nghiệp (bao gồm cả nhà xưởng, văn phòng, kho bãi) để cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định tại điểm e, điểm g khoản 2 Điều 15 của Luật Đầu tư, các doanh nghiệp khác thuộc diện được ưu tiên, hỗ trợ về mặt bằng sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật thuê đất, thuê lại đất. Trường hợp đầu tư loại hình khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp hỗ trợ, khu công nghiệp chuyên ngành, khu công nghiệp công nghệ cao thì không phải thực hiện điều kiện quy định tại khoản này.

5. Có khả năng đáp ứng các điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về lâm nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan.

6. Tại thời điểm trình báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án hạ tầng khu công nghiệp theo quy định của pháp luật về đầu tư công hoặc nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp hợp lệ theo quy định của pháp luật về đầu tư, tỷ lệ lấp đầy bình quân của các khu công nghiệp đã được thành lập trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đạt tối thiểu là 60%, trừ các trường hợp sau đây:

Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp đã được thành lập trước đó nhưng bị chấm dứt hoạt động, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật về đầu tư hoặc có quyết định hủy bỏ dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Tổng diện tích đất của các khu công nghiệp đã được thành lập trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương từ 1.000 ha trở xuống.

Địa điểm của khu công nghiệp tại địa bàn cấp xã thuộc Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư hoặc trong khu kinh tế đã được thành lập.

Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp theo các loại hình khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp hỗ trợ, khu công nghiệp chuyên ngành, khu công nghiệp công nghệ cao theo quy định tại Nghị định này.

Trường hợp quy định tại khoản 8 Điều này.

7. Có quy hoạch khu nhà ở và các công trình dịch vụ, tiện ích công cộng cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp hoặc cụm các khu công nghiệp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về nhà ở, quy hoạch đô thị và nông thôn và quy định khác của pháp luật có liên quan.

8. Việc đầu tư hạ tầng khu công nghiệp mở rộng trên cơ sở khu công nghiệp đã được thành lập trước đó và có cùng nhà đầu tư thực hiện hoặc sử dụng vốn đầu tư công thì phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

Khu công nghiệp đã được thành lập trước đó đạt tỷ lệ lấp đầy tối thiểu là 60% và đã đầu tư xây dựng, đưa vào vận hành hạ tầng bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường hoặc đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng theo quy hoạch khu công nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Khu công nghiệp mở rộng có khả năng kết nối, sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật với khu công nghiệp đã được thành lập trước đó.

Đã xây dựng, đưa vào sử dụng khu nhà ở và công trình dịch vụ, tiện ích công cộng cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp hoặc cụm các khu công nghiệp đã được thành lập trước đó theo quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quy định tại khoản 7 Điều này.

Điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp

1.1 Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

Điều kiện kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Điều kiện để được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về lâm nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Trường hợp nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp là tổ chức kinh tế do nhà đầu tư nước ngoài dự kiến thành lập theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật về doanh nghiệp thì tổ chức kinh tế dự kiến thành lập phải có khả năng đáp ứng điều kiện để được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về lâm nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan.

2.1. Trường hợp chọn áp dụng đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thì các tiêu chuẩn đánh giá để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp bao gồm:

Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực của nhà đầu tư được xây dựng trên cơ sở các điều kiện quy định tại khoản 1.1 nêu trên.

Tiêu chuẩn đánh giá về kinh nghiệm của nhà đầu tư được xây dựng trên cơ sở quy mô diện tích, tiến độ thực hiện, tình hình thực hiện của dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp hoặc dự án bất động sản khác mà nhà đầu tư đã thực hiện hoặc đã góp vốn chủ sở hữu để thực hiện dự án; chủ sở hữu, thành viên, cổ đông sáng lập là tổ chức của nhà đầu tư đã thực hiện hoặc đã góp vốn chủ sở hữu để thực hiện dự án.

Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật được xây dựng trên cơ sở nội dung Quyết định phê duyệt quy hoạch khu công nghiệp, Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp của cấp có thẩm quyền và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính - thương mại được xây dựng trên cơ sở nội dung Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp của cấp có thẩm quyền và quy định khác của pháp luật có liên quan đến lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.