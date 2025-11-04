Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đề xuất thu nhập tăng 1 tỷ đồng/năm phải giải trình về nguồn gốc tài sản

04-11-2025 - 13:40 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Dự thảo luật quy định tăng giá trị tài sản, thu nhập phải kê khai bổ sung khi có biến động tăng trong năm từ 300 triệu đồng lên 1 tỷ đồng.

Sáng 4/11, tiếp tục Kỳ họp thứ 10, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong trình bày tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng.

Một trong những quy định mới là nâng mức giá trị tài sản, thu nhập phải kê khai và mức biến động tài sản, thu nhập trong năm phải kê khai bổ sung.

Dự thảo luật quy định các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập gồm: Ủy ban kiểm tra cấp ủy cấp trên trực tiếp cơ sở trở lên; Thanh tra Chính phủ; TAND Tối cao, Viện KSND Tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội; Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Thanh tra tỉnh, thành phố.

Dự thảo luật quy định tăng giá trị tài sản phải kê khai từ 50 triệu lên 150 triệu đồng; tăng giá trị tài sản, thu nhập phải kê khai bổ sung khi có biến động tăng trong năm từ 300 triệu lên 1 tỷ đồng.

Quy định này nhằm phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và giá cả hiện tăng nhiều so với năm 2018.

Đề xuất thu nhập tăng 1 tỷ đồng/năm phải giải trình về nguồn gốc tài sản- Ảnh 1.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong trình bày tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng.

Theo dự thảo luật, cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập theo dõi biến động về tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai thông qua phân tích, đánh giá thông tin từ bản kê khai hoặc từ các nguồn tin khác.

Trường hợp phát hiện tài sản, thu nhập trong năm có biến động từ 1 tỷ đồng trở lên mà người có nghĩa vụ kê khai không kê khai thì cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập yêu cầu người đó cung cấp, bổ sung thông tin liên quan. Trường hợp tài sản, thu nhập có biến động tăng thì phải giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm.

Nếu người có nghĩa vụ kê khai giải trình không hợp lý về nguồn gốc tài sản, thu nhập trong năm tăng từ 1 tỷ đồng trở lên thì cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập tiến hành xác minh.

Dự thảo luật cũng bổ sung quy định “việc kê khai, giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức”.

Đề xuất thu nhập tăng 1 tỷ đồng/năm phải giải trình về nguồn gốc tài sản- Ảnh 2.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng.

Thẩm tra dự án luật, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, điểm b khoản 1 Điều 35 sửa đổi quy định về giá trị tài sản, thu nhập phải kê khai như sau: “Kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và tài sản khác mà mỗi loại tài sản có giá trị từ 150 triệu đồng trở lên”.

Khoản 2 Điều 36 sửa đổi quy định về mức biến động tài sản, thu nhập trong năm phải kê khai bổ sung như sau: “Kê khai bổ sung được thực hiện khi người có nghĩa vụ kê khai có biến động về tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên”.

Ông Hoàng Thanh Tùng cơ bản tán thành với quy định của dự thảo luật về nâng mức giá trị tài sản, thu nhập phải kê khai và nâng mức biến động tài sản, thu nhập trong năm phải kê khai bổ sung.

Quy định giảm bớt thủ tục hành chính không cần thiết đối với việc kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập giá trị nhỏ, qua đó sẽ nâng cao hiệu quả phòng ngừa tham nhũng.

Đề xuất nâng mức kê khai tài sản thu nhập từ 50 lên 150 triệu đồng đối với kim khí quý, đá quý

Theo Minh Tuệ

VTC News

