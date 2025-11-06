Đề xuất tổng vốn đầu tư sân bay Gia Bình khoảng 196.378 tỉ đồng

Chiều 6-11, tiếp tục Phiên họp thứ 51, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (sân bay Gia Bình).

Quang cảnh Phiên họp thứ 51 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Lâm Hiển

Theo Tờ trình tóm tắt của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh trình bày, đây là dự án có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy cực tăng trưởng mới ở phía Đông Hà Nội; đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng không ngày càng tăng của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc; giảm tải, hỗ trợ cho sân bay Nội Bài đang quá tải nhưng chưa thể đầu tư mở rộng, nâng công suất. Dự án này cũng là một trong các công trình hạ tầng được lựa chọn đưa vào khai thác, vận hành để phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027.

Để đáp ứng yêu cầu nêu trên, Chính phủ cho rằng Dự án cần có các cơ chế, chính sách đặc thù để rút ngắn thời gian chuẩn bị thực hiện và thủ tục hành chính có liên quan.

Sân bay Gia Bình sẽ thuộc nhóm 10 cảng hàng không 5 sao hàng đầu thế giới

Đầu tư xây dựng sân bay Gia Bình sẽ theo các chuẩn mực quốc tế, trở thành cảng hàng không thông minh, xanh, bền vững, thế hệ mới đẳng cấp quốc tế, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ khai thác lưỡng dụng, bảo đảm hoạt động an ninh - quốc phòng và các sự kiện đối ngoại quan trọng, trong đó có Hội nghị Cấp cao APEC năm 2027; đạt tiêu chuẩn dịch vụ cảng hàng không quốc tế 5 sao, thuộc nhóm 10 cảng hàng không 5 sao hàng đầu thế giới theo tiêu chí của Skytrax và nằm trong nhóm sân bay có trải nghiệm hành khách xuất sắc (AQS) theo đánh giá của Hội đồng Sân bay quốc tế (ACI); hướng tới là cửa ngõ hàng không của miền Bắc, là cảng hàng không trung chuyển hành khách, hàng hóa và cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa, đại tu máy bay (MRO) của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh trình bày tờ trình

Dự án được đầu tư với quy mô cấp 4F theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO); đáp ứng nhu cầu khai thác khoảng 30 triệu hành khách/năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm giai đoạn đến năm 2030; khoảng 50 triệu hành khách/năm và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm tầm nhìn đến năm 2050.

Tờ trình của Chính phủ cho biết sẽ xây dựng 2 cặp đường cất hạ cánh song song, mỗi cặp bao gồm 2 đường cất hạ cánh; khoảng cách giữa hai cặp đường cất hạ cánh là 1.800 m để bảo đảm khả năng cất hạ cánh độc lập nhằm tối ưu cho công tác quản lý bay và khai thác. Chiều dài các đường cất hạ cánh có kích thước từ 3.500 m - 4.000 m, đáp ứng khả năng khai thác đối với tất cả các loại máy bay thân rộng, tầm xa thế hệ mới hiện nay. Cùng với đó, xây dựng 4 đường lăn song song và các đường lăn nối, đường lăn thoát nhanh phục vụ khai thác.

Giai đoạn đến năm 2030 xây dựng sân đỗ máy bay trước nhà ga VIP, nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa, khu bảo dưỡng, sửa chữa máy bay (hangar) đáp ứng khoảng 83 vị trí đỗ. Giai đoạn đến năm 2050 mở rộng sân đỗ nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa đáp ứng khoảng 123 vị trí đỗ.

Nhà ga hành khách được xây dựng trên cơ sở tiêu chuẩn phục vụ 5 sao của Skytrax, tập trung tối ưu hóa công năng khai thác, tổ chức không gian hiệu quả, bảo đảm phục vụ lưu lượng hành khách lớn một cách thuận tiện, hợp lý. Giai đoạn đến năm 2030 được xây dựng với diện tích dự kiến khoảng 350.000 m2, giai đoạn đến năm 2050 được mở rộng với diện tích dự kiến khoảng 460.000 m2. Nhà ga VIP được xây dựng độc lập với khu nhà ga hành khách với diện tích dự kiến khoảng 5.900 m2.

Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh điều hành nội dung thảo luận

Đối với nhà ga hàng hóa, giai đoạn đến năm 2030 được xây dựng với diện tích dự kiến khoảng 11 ha; giai đoạn đến năm 2050 được mở rộng với diện tích dự kiến khoảng 26 ha. Sân bay Gia Bình sẽ được kết nối đồng bộ với hệ thống giao thông cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh; trong đó khu vực Hà Nội được kết nối trực tiếp thông qua tuyến đường bộ cao tốc, đường sắt đô thị và đường sắt quốc gia.

Nhu cầu sử dụng đất khoảng 1.884,93 ha và dự kiến ảnh hưởng đến khoảng 7.100 hộ gia đình và 118 tổ chức. Trong phạm vi giải phóng mặt bằng của Dự án có khoảng 25 di tích cần phải di dời.

Tổng vốn đầu tư khoảng 196.378 tỉ đồng, trong đó giai đoạn 1 khoảng 141.236 tỉ đồng, giai đoạn 2 khoảng 55.142 tỉ đồng. Dự án được đầu tư bằng nguồn vốn của nhà đầu tư, bao gồm vốn chủ sở hữu và vốn huy động hợp pháp.

Về dự kiến tiến độ thực hiện, giai đoạn 1 (từ 2025-2030): từ năm 2025-2027 đầu tư xây dựng các công trình cần thiết để phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027; giai đoạn từ năm 2026-2030, hoàn thành xây dựng các công trình còn lại của giai đoạn 1, bảo đảm đồng bộ vận hành, khai thác đáp ứng công suất 30 triệu hành khách/năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm.

Giai đoạn 2 (từ năm 2031-2050), hoàn thành các hạng mục công trình đáp ứng công suất 50 triệu hành khách/năm và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch QH Vũ Hồng Thanh cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội cho ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án sân bay Gia Bình tại kỳ họp thứ 10 đang diễn ra.



