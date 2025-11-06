Kết nối đặc biệt trị giá 3,5 tỷ USD giữa 2 sân bay quốc tế "xịn" nhất Việt Nam, cách nhau chỉ hơn 40km

Tuyến đường sắt 3,5 tỷ USD kết nối hai sân bay lớn bậc nhất Việt Nam có điều chỉnh mới

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà mới đây đã ký Quyết định số 2404/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đáng chú ý là nội dung điều chỉnh không đưa vào quy hoạch tuyến Thủ Thiêm - Long Thành và chuyển thành đường sắt đô thị.

Được biết, theo Quy hoạch TP. HCM thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, và đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP. HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến 2060, thành phố có 4 tuyến đường sắt kết nối các sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành, gồm 3 tuyến metro số 2, 4, 6 và tuyến đường sắt quốc gia Thủ Thiêm - Long Thành.

Như vậy, Thủ Thiêm - Long Thành từ nay không còn là tuyến đường sắt quốc gia nữa mà được quy hoạch như 1 tuyến metro trọng điểm của khu vực phía Nam với nhiệm vụ kết nối 2 sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành.

Dự án được đề xuất xây dựng theo mô hình đường sắt vận chuyển nhanh (RRT/MRT) với khổ đường 1.435mm, thiết kế đôi, tốc độ tối đa 120km/h, gồm 20 ga, phục vụ hành khách nội - ngoại ô từ TP. HCM, Đồng Nai đến Sân bay Long Thành. Tổng mức đầu tư ước tính khoảng 3,5 tỷ USD.

Trước đó, hồi tháng 3/2025, một trong những yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ đối với các bộ, cơ quan, địa phương trong Chỉ thị số 05/CT-TTg là nghiên cứu xây dựng ngay tuyến tàu điện ngầm hoặc đường sắt từ sân bay Long Thành nối Tân Sơn Nhất.

Hai sân bay quốc tế hàng đầu Việt Nam

Việt Nam đang dành nhiều tiềm lực để phát triển, đưa 2 sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành vươn tầm quốc tế.

Các dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành và dự án nhà ga hành khách T3 – Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ đáp ứng nhu cầu vận chuyển ngày càng cao của ngành hàng không, góp phần phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng logistics ngày càng hiện đại, đồng bộ.

Việc kết nối 2 công trình sân bay quốc tế cách nhau chỉ hơn 40km này hứa hẹn đem lại sự phát triển toàn diện trên nhiều khía cạnh, từ kinh tế, giao thông, đến phát triển đô thị và hội nhập quốc tế.

Chỉ đạo xây dựng ngay tuyến tàu điện ngầm hoặc đường sắt từ sân bay Long Thành nối Tân Sơn Nhất cũng là bước quan trọng giúp tối ưu hóa hệ thống hàng không khu vực phía Nam, thúc đẩy kinh tế, giảm áp lực giao thông, nâng cao trải nghiệm hành khách và tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững.

Sân bay Long Thành

Ảnh minh họa ga đường sắt đô thị tương lai tại sân bay Long Thành bằng AI ChatGPT

Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) đang được xây dựng trên diện tích gần 5 ngàn ha ở huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai), sẽ được khánh thành giai đoạn 1 vào ngày 19/12/2025 tới đây. Với công suất thiết kế phục vụ cho 100 triệu lượt hành khách và 25 triệu tấn hàng hóa mỗi năm cùng vốn đầu tư hơn 16 tỷ USD, Long Thành sẽ là sân bay lớn nhất Việt Nam sau khi hoàn thành.

Sân bay này được xây dựng với mục tiêu trở thành sân bay đạt cấp 4F theo phân cấp của ICAO (Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế), hướng tới trở thành một trong những trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế của khu vực.

Do nằm ở vị trí đắc địa trung tâm của Đông Nam Á, sự xuất hiện của Cảng hàng không quốc tế Long Thành góp phần biến Việt Nam trở thành điểm kết nối chiến lược trong bản đồ hàng không Đông Nam Á và thế giới.

Sân bay Tân Sơn Nhất

Ảnh minh họa ga đường sắt đô thị tương lai tại sân bay Tân Sơn Nhất bằng AI ChatGPT

Dự án xây dựng nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất đã khánh thành vào đúng dịp 30/4/2025, kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước mang ý nghĩa lớn lao với sự phát triển của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Dự án xây dựng nhà ga T3 khởi công vào tháng 12/2022, với 3 hạng mục chính gồm: Nhà ga hành khách, nhà xe cao tầng kết hợp dịch vụ phi hàng không và hệ thống cầu cạn trước nhà ga. Tổng mức đầu tư là 10.990 tỷ đồng.

Nhà ga T3 đã đáp ứng lưu lượng vận chuyển 20 triệu khách/năm. Nhà ga có 1 tầng hầm, 4 tầng nổi, tổng diện tích sàn là 112.500m2. Nhà ga kết nối với sân đỗ thông qua 26 cửa ra máy bay (13 cửa ống lồng và 13 cửa ra bằng xe buýt); có 6 đảo xử lý hành lý đi và 10 đảo trả hành lý đến.

Dự án không chỉ cải thiện hạ tầng hàng không mà còn đóng vai trò chiến lược trong việc giải quyết triệt để tình trạng tắc nghẽn tại sân bay Tân Sơn Nhất - sân bay bận rộn hàng đầu khu vực Đông Nam Á cũng như Việt Nam kéo dài nhiều năm qua.