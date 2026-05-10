Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có góp ý về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo.

Đề xuất về quản lý thuế liên quan đến người mua ve chai, phế liệu. Ảnh minh họa

VCCI quan tâm đến các quy định về nghĩa vụ thuế với hộ, cá nhân kinh doanh ve chai, phế liệu. Theo cơ quan này, ngành công nghiệp tái chế đóng vai trò nòng cốt trong nền kinh tế tuần hoàn và phù hợp với chiến lược phát triển bền vững của Đảng, Nhà nước.

Trong chuỗi giá trị tái chế, các cá nhân thu gom ve chai, đồng nát là lực lượng nòng cốt, đảm nhận công việc thu gom và phân loại rác thải, phế liệu ban đầu. Tuy nhiên, theo VCCI, đặc thù là các cá nhân nhỏ lẻ, trình độ hiểu biết pháp luật hạn chế, các cá nhân này thường lo ngại về các rủi ro liên quan đến nghĩa vụ thuế và gặp khó khăn trong đáp ứng các yêu cầu về xuất hóa đơn và kê khai nghĩa vụ thuế (nếu phát sinh).

Từ thực trạng này, VCCI cho rằng sẽ gây khó khăn cho tất cả các bên tham gia. Đối với cá nhân làm ve chai, đồng nát, họ luôn đối mặt với rủi ro không tuân thủ quy định về thuế và hóa đơn, nhưng lại không có khả năng khắc phục. Kết quả, các cá nhân này thường ưu tiên bán cho các làng nghề phi chính thức.

Đối với các doanh nghiệp, VCCI cho rằng họ khó thu mua nguồn phế liệu trong nước để sản xuất sản phẩm tái chế. Trong bối cảnh các yêu cầu cao hơn về tiêu chí tỉ lệ tái chế trong sản phẩm diễn ra ở cả trong nước và thị trường quốc tế, các doanh nghiệp sẽ mất đi nhiều đơn hàng có giá trị lớn và về lâu dài là cả ngành công nghiệp tái chế.

Đối với Nhà nước, VCCI nêu rõ sẽ khó thu thuế từ lĩnh vực này, đồng thời nguồn phế liệu trong nước không được tái chế hiệu quả, gây lãng phí tài nguyên và ô nhiễm môi trường

Do vậy, để tạo thuận lợi cho sự phát triển của ngành công nghiệp tái chế và nền kinh tế tuần hoàn, đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung tổ chức ký hợp đồng thu mua phế liệu với hộ, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm khai thay và nộp thuế thay cho hộ, cá nhân kinh doanh.

VCCI cũng đã góp ý về các quy định cập nhật thông tin vi phạm của người nộp thuế. Điều 4.4 Dự thảo quy định về việc chấm dứt, cập nhật thông tin vi phạm của người nộp thuế. Quy định này là cần thiết để khôi phục uy tín của doanh nghiệp khi đã tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ thuế.

Tuy nhiên, quy định tại dự thảo chưa xác định thời điểm chấm dứt công khai thông tin với những trường hợp khác, chẳng hạn trường hợp người nộp thuế thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về thuế làm ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khác. Điều này có thể dẫn đến tình trạng thông tin này tồn tại mãi trên hệ thống.

Do vậy, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung quy định về thời hạn cập nhật, chấm dứt thông tin vi phạm với các trường hợp này.