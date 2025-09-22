Đề xuất xây hầm xuyên núi lên Sa Pa

Phối cảnh chung dự án.

Trong các nhiệm kỳ 2020 - 2025 và hiện nay, chính quyền Sa Pa xác định giải quyết ùn tắc giao thông là nhiệm vụ trọng tâm. Sau nhiều phương án được đề xuất như làm đường tránh, cầu cạn, hầm xuyên núi, giải pháp được đánh giá tối ưu nhất là đầu tư tuyến đường kết nối từ đ ường tránh Quốc lộ 4D vào trung tâm, đi qua sân vận động rồi đào hầm xuyên núi Hàm Rồng để nối với tỉnh lộ 152 xuống các xã Tả Van, Bản Hồ, Mường Bo. Tuyến đường dài khoảng 10 km, trong đó có 1 km hầm.

Nếu được triển khai, dự án sẽ khắc phục căn bản tình trạng ùn tắc cục bộ, tạo không gian thông thoáng để tổ chức các hoạt động văn hóa - du lịch, đồng thời phát triển các tuyến phố đi bộ.

Ông Tô Ngọc Liễn - Chủ tịch UBND phường Sa Pa - cho biết, những năm gần đây, lượng khách du lịch đến Sa Pa tăng nhanh, trong khi hạ tầng giao thông chưa đáp ứng kịp. Nút thắt lớn nhất hiện nay là tình trạng ùn tắc tại khu vực trung tâm, đặc biệt vào dịp cuối tuần và các kỳ nghỉ lễ. Dự án nêu trên mới giải quyết được vấn nạn tắc đường của Sa Pa.

Phối cảnh dự án hầm đường bộ Sa Pa.

Trước đó, UBND tỉnh Lào Cai đã phê duyệt chủ trương đầu tư tuyến đường kết nối từ đường tránh Quốc lộ 4D đến trung tâm phường Sa Pa, với chiều dài khoảng 4,4 km. Hiện UBND phường Sa Pa đang phối hợp với Sở Xây dựng và đơn vị tư vấn nghiên cứu hướng tuyến hầm, đảm bảo đồng bộ với hạ tầng giao thông, vừa hiệu quả, vừa giữ gìn cảnh quan.

Theo thống kê, năm 2010 Sa Pa chỉ đón khoảng 450.000 lượt khách, nhưng đến năm 2024 đã tăng gần 5 triệu lượt. Hầu hết người dân và du khách từ phường Sa Pa xuống các điểm du lịch như Cầu Mây, Tả Van, Bản Hồ, Nậm Cang đều phải đi qua trung tâm, nơi tập trung nhiều nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú. Đường sá chật hẹp khiến tình trạng ách tắc thường xuyên xảy ra, gây bức xúc và ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch địa phương.