DEEP C lần thứ hai liên tiếp được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á”

Đây là năm thứ hai liên tiếp DEEP C được trao tặng danh hiệu danh giá này, minh chứng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc xây dựng môi trường làm việc đa thế hệ, gắn kết, bền vững và đầy cảm hứng.

Gắn kết đa thế hệ – Nền tảng tạo nên văn hóa doanh nghiệp

Một trong những điểm nổi bật đưa DEEP C đến với danh hiệu này chính là sự gắn kết hài hòa giữa các thế hệ nhân sự – từ các cán bộ gắn bó lâu năm đến thế hệ Gen Z đầy năng lượng và sáng tạo. DEEP C không chỉ tạo điều kiện cho các thế hệ cùng học hỏi, hỗ trợ lẫn nhau mà còn khuyến khích sự trao quyền, lắng nghe, và đổi mới từ bên trong.

Văn hóa doanh nghiệp tại DEEP C được xây dựng dựa trên giá trị cởi mở – tôn trọng, giúp mỗi cá nhân đều cảm thấy được ghi nhận và phát triển theo định hướng riêng của mình.

Đồng hành cùng nhân viên trong cả hành trình sự nghiệp và cuộc sống

DEEP C đặc biệt chú trọng đến các chính sách phúc lợi toàn diện, hướng đến cả thể chất, tinh thần và sự phát triển lâu dài của cán bộ công nhân viên.

Từ chương trình chăm sóc sức khỏe (thể chất & tinh thần), các hoạt động gắn kết nội bộ, đến loạt chương trình đào tạo như HIPO (High Potential Program), và chương trình thực tập – hướng nghiệp cho thế hệ trẻ, DEEP C đã và đang đầu tư vào con người như là trung tâm của sự phát triển bền vững.

Ngoài ra, các sáng kiến vì cộng đồng và môi trường như Green Days, Eco Days, Eco-Garden Days hay Warm Hearts – Saturday Meals không chỉ truyền cảm hứng sống tích cực mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội trong mỗi thành viên DEEP C.

Hành trình 28 năm phát triển bền vững

Khởi đầu từ năm 1997 với dự án Khu công nghiệp DEEP C Hải Phòng 1 (KCN Đình Vũ), DEEP C là mô hình hợp tác giữa nhà đầu tư Bỉ DEEP C Holdings và UBND Thành phố Hải Phòng. Trải qua hơn 28 năm hình thành và phát triển, DEEP C đã mở rộng thành tổ hợp gồm 5 khu công nghiệp tại Hải Phòng và Quảng Ninh, với quy mô lên đến 3.400 ha.

Tọa lạc tại trung tâm phát triển hạ tầng của miền Bắc Việt Nam, liền kề cảng biển nước sâu, kết nối trực tiếp với mạng lưới cao tốc và sân bay quốc tế, DEEP C không chỉ là điểm đến lý tưởng cho nhà đầu tư mà còn là nơi làm việc đáng mơ ước cho những người mong muốn phát triển nghề nghiệp trong môi trường quốc tế, gắn kết và nhân văn.

Với hai năm liên tiếp được HR Asia vinh danh, DEEP C đang dần khẳng định vị thế là hình mẫu của một tổ chức có chiến lược nhân sự hiện đại, lấy con người làm trung tâm và hướng tới sự phát triển bền vững cho cả doanh nghiệp, cộng đồng và môi trường.