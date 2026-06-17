DeepSeek huy động 7,4 tỷ USD, củng cố vị thế trong cuộc đua AI

Minh họa về DeepSeek. Ảnh: HitechNectar

Theo trang tin công nghệ The Information, công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo DeepSeek của Trung Quốc đã huy động hơn 50 tỷ NDT (khoảng 7,4 tỷ USD) trong vòng gọi vốn đầu tiên, đưa mức định giá doanh nghiệp vượt 50 tỷ USD.

Để duy trì quyền kiểm soát của nhà sáng lập, DeepSeek áp dụng mô hình đầu tư đặc biệt. Thay vì góp vốn trực tiếp vào công ty, các nhà đầu tư phải rót vốn vào một đơn vị hợp danh do CEO Liang Wenfeng quản lý. Theo thỏa thuận, họ không có quyền biểu quyết và bị hạn chế thoái vốn trong vòng 5 năm.

Ngoại lệ duy nhất là Quỹ Đầu tư Công nghiệp Trí tuệ Nhân tạo Quốc gia Trung Quốc. Quỹ này được đầu tư trực tiếp vào DeepSeek, đồng thời vẫn giữ quyền biểu quyết và không chịu các ràng buộc về thoái vốn.

Trước đó, Reuters cho biết ông Liang Wenfeng cam kết góp 20 tỷ NDT từ nguồn tài chính cá nhân cho vòng gọi vốn. Trong khi đó, Tencent đang cân nhắc đầu tư 10 tỷ NDT và nhà sản xuất pin CATL dự kiến góp 5 tỷ NDT. Nếu hoàn tất, đây sẽ là hai nhà đầu tư bên ngoài lớn nhất của DeepSeek.

DeepSeek hiện được xem là một trong những doanh nghiệp AI hàng đầu Trung Quốc. Các mô hình ngôn ngữ lớn V3 và R1 của hãng đã thu hút sự chú ý của giới công nghệ toàn cầu, đặc biệt tại Thung lũng Silicon, góp phần thay đổi nhận thức về năng lực phát triển trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc.