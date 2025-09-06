Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Dell: 84% doanh nghiệp châu Á đã và đang triển khai AI, GenAI được ưu tiên chi mạnh tay

06-09-2025 - 17:30 PM | Kinh tế số

Báo cáo mới từ Dell Technologies cho thấy 84% doanh nghiệp tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã và đang ứng dụng AI, trong đó các mô hình AI tạo sinh (GenAI) được ưu tiên đầu tư ngân sách do tiềm năng nâng cao hiệu suất và trải nghiệm khách hàng.

Dell: 84% doanh nghiệp châu Á đã và đang triển khai AI, GenAI được ưu tiên chi mạnh tay- Ảnh 1.

Một nghiên cứu mới do Dell Technologies và NVIDIA ủy quyền cho IDC thực hiện cho thấy các doanh nghiệp tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) đang chuyển dịch từ giai đoạn thử nghiệm sang triển khai thực tiễn các ứng dụng AI và GenAI với quy mô lớn hơn. Tuy nhiên, thách thức về nhân lực, chi phí, dữ liệu và hạ tầng đang khiến họ ngày càng phụ thuộc vào các đối tác công nghệ để đạt được mục tiêu chuyển đổi số.

Báo cáo mang tên Creating Your AI Implementation Blueprint (Xây dựng lộ trình triển khai AI của bạn), phát hành tháng 1/2025, ghi nhận 84% doanh nghiệp APAC đã và đang triển khai AI, trong đó 38% ngân sách dành riêng cho GenAI - cao hơn mức trung bình toàn cầu (33%). Đặc biệt, các doanh nghiệp trong khu vực dự định chi từ 1 - 2 triệu USD cho GenAI trong năm 2025, cho thấy mức độ ưu tiên cao đối với công nghệ này trong chiến lược tăng trưởng.

Dell: 84% doanh nghiệp châu Á đã và đang triển khai AI, GenAI được ưu tiên chi mạnh tay- Ảnh 2.

Tuy nhiên, việc mở rộng quy mô AI không dễ dàng. Các rào cản lớn nhất gồm chi phí đầu tư công nghệ thông tin, thiếu hụt kỹ năng AI nội bộ, rủi ro tuân thủ và kỳ vọng tiết kiệm năng lượng. Hơn 60% doanh nghiệp đang thuê ngoài để phát triển ứng dụng AI, chỉ 30% tự phát triển trong nội bộ và khoảng 10% sử dụng giải pháp thương mại sẵn có. Do đó, các tổ chức ngày càng tìm đến đối tác chiến lược để được tư vấn, xây dựng lộ trình, phát triển hạ tầng có thể mở rộng và đào tạo lực lượng lao động.

Dell: 84% doanh nghiệp châu Á đã và đang triển khai AI, GenAI được ưu tiên chi mạnh tay- Ảnh 3.

Kết quả khảo sát cũng chỉ ra sự thay đổi trong cách tiếp cận triển khai AI: các tổ chức đang ưu tiên ứng dụng thực tiễn có thể đo lường hiệu quả thay vì chỉ dừng ở giai đoạn thử nghiệm ý tưởng. Cùng với đó là xu hướng dịch chuyển từ AI đám mây công cộng sang mô hình triển khai tại chỗ hoặc đám mây riêng tư - nơi kiểm soát dữ liệu tốt hơn và tối ưu chi phí hơn cho các ngành có yêu cầu đặc thù.

Ở cấp độ ngành, AI và GenAI đang tạo ra những chuyển biến rõ rệt:

Ngân hàng và dịch vụ tài chính : Dẫn đầu về ứng dụng GenAI với 67% đã triển khai, tập trung vào phát hiện gian lận, chống rửa tiền và tối ưu quy trình vận hành.

Sản xuất : 78% đã dùng AI để dự báo bảo trì, kiểm soát chất lượng và giám sát sản xuất theo thời gian thực.

Y tế : 86% sử dụng AI, với các ứng dụng như chẩn đoán thông minh, cá nhân hóa điều trị và giám sát bệnh nhân.

Năng lượng : 83% đang triển khai AI và 73% triển khai GenAI để tối ưu hóa lưới điện và phát triển nền tảng năng lượng.

Bán lẻ : GenAI giúp đề xuất sản phẩm cá nhân hóa, dự báo tồn kho và hoạch định giá linh hoạt.

Ông Chris Kelly, Phó Chủ tịch Cấp cao, mảng Kinh doanh Chuyên biệt, Nhóm Giải pháp Hạ tầng khu vực APJC, Dell Technologies, chia sẻ: "Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương sở hữu tiềm năng to lớn để dẫn đầu việc ứng dụng và đổi mới sáng tạo AI. Đây là thời điểm để các doanh nghiệp bước ra khỏi giai đoạn thử nghiệm ý tưởng (proof of concept, POC) và tập trung vào việc đạt được lợi tức đầu tư (ROI) có thể đo lường được.

Hành trình để đạt được ROI một cách bền vững là một quá trình phức tạp và đòi hỏi sự hỗ trợ toàn diện ở mọi giai đoạn – từ chiến lược, phát triển ứng dụng thực tiễn, chuẩn bị dữ liệu, quản trị, tối ưu hóa, cho đến mở rộng quy mô triển khai AI. Với sự hỗ trợ từ đối tác công nghệ, các doanh nghiệp có thể vượt qua những thách thức trong việc ứng dụng và đẩy nhanh con đường đến với những kết quả dựa trên AI có tác động lớn và hướng đến hiệu quả thực tế."

Báo cáo của IDC khuyến nghị doanh nghiệp tập trung xây dựng nền tảng AI vững chắc gồm: đầu tư hạ tầng sẵn sàng, xây dựng đội ngũ AI, điều chỉnh chiến lược phù hợp với mục tiêu kinh doanh và tăng cường quản trị dữ liệu.

Theo Bình Minh

Thanh Niên Việt

