Delta được chấp thuận làm dự án nhà ở xã hội hơn 190ha ở TP.HCM

UBND TP.HCM mới đây đã ban hành Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao Công ty CP Delta (Delta) thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội tại xã Bà Điểm.

Dự án khoảng 191,61 ha, xã Bà Điểm; sơ bộ tổng vốn đầu tư gần 64.054 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư nêu trên do nhà đầu tư đề xuất, được xác định cụ thể trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt dự án theo quy định. Chủ đầu tư có trách nhiệm bảo đảm vốn chủ sở hữu, khả năng huy động các nguồn vốn hợp pháp và đáp ứng các điều kiện về năng lực tài chính để thực hiện dự án theo tiến độ được chấp thuận.

Mục tiêu đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội cao tầng, đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, công viên cây xanh và các công trình thương mại, dịch vụ phục vụ nhu cầu của khu ở; bảo đảm phù hợp quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và quy định pháp luật về phát triển, quản lý nhà ở xã hội.

Tiến độ thực hiện dự án từ ngày Quyết định này có hiệu lực đến hết năm 2030. Chủ đầu tư có trách nhiệm xây dựng tiến độ chi tiết, tổ chức thực hiện các thủ tục về quy hoạch, đất đai, môi trường, xây dựng; triển khai đầu tư xây dựng các công trình nhà ở, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; hoàn thành, nghiệm thu và đưa công trình vào sử dụng theo đúng tiến độ, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật.

Chủ đầu tư được hưởng các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo quy định.

Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định, ý kiến tham mưu, đề xuất thuộc chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền; chủ động hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự án, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền và báo cáo, đề xuất UBND TP xem xét, giải quyết các vấn đề vượt thẩm quyền theo quy định.

Về Delta, doanh nghiệp này được thành lập vào cuối tháng 7/2007, trụ sở chính tại số 110 đường Đặng Công Bỉnh, ấp 6, xã Bà Điểm, TP.HCM. Tính đến tháng 6/2026, vốn điều lệ của doanh nghiệp ở mức 9.700 tỷ đồng, 100% là nguồn vốn tư nhân trong nước.

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2026 (đã soát xét) của Tập đoàn Vingroup-CTCP ghi nhận, Delta là công ty con hoạt động trong lĩnh vực Đầu tư, xây dựng và kinh doanh bất động sản do Vingroup nắm 100% tỷ lệ biểu quyết và 71,68% tỷ lệ lợi ích.

Hiện, bà Nguyễn Thị Lệ Hằng đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Delta.

Ngoài ra, bà Lệ Hằng còn là Chủ tịch HĐTV, Người đại diện theo pháp luật và cổ đông nắm 45% vốn tại Công ty TNHH Da vi na (Da vi na). 55% vốn còn lại của Da vi na thuộc sở hữu của ông Nguyễn Đình Tuấn (SN 1985). Ông Tuấn cũng từng đứng tên tại doanh nghiệp này với vai trò Chủ tịch HĐTV.