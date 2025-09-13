Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đêm nay, miền Bắc nhiều nơi mưa to đến rất to

13-09-2025 - 22:03 PM | Xã hội

Theo dự báo, mưa lớn tập trung chủ yếu ở khu vực Tây Bắc Bộ và Tuyên Quang.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm nay (13/9), khu vực Tây Bắc Bộ và Tuyên Quang có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Các khu vực khác như duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Đêm nay, miền Bắc nhiều nơi mưa to đến rất to- Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: Tiền phong).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 13 và ngày 14/9

Thời tiết Hà Nội đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 26-35 độ.

Phía Tây Bắc Bộ  có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 23-34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng Tuyên Quang chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 25-35 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 25-35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ  có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 20-32 độ.

Nam Bộ  có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 23-32 độ.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

