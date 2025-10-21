Đến BVBank chuyển tiền du học không phí – cơ hội trúng quà như ý

Theo đó, chương trình được triển khai từ ngày 15/10/2025 đến hết ngày 15/12/2025, khách hàng đến BVBank chuyển tiền quốc tế phục vụ mục đích học tập (chuyển học phí, đặt cọc học phí, sinh hoạt phí) từ 1.000 USD trở lên hoặc ngoại tệ khác quy đổi tương đương 26 triệu đồng qua hệ thống SWIFT không chỉ được miễn phí chuyển tiền mà còn nhận được 01 mã số dự thưởng để tham gia quay số trúng thưởng. Số lượng mã dự thưởng không giới hạn đối với mỗi khách hàng. Chương trình gồm 2 đợt tham gia với 3 lần quay số: Đợt 1 từ ngày 15/10/2025 đến hết ngày 15/11/2025; Đợt 2 từ ngày 16/11/2025 đến hết ngày 15/12/2025; và lần quay số chung cuộc dành cho khách hàng tham gia cả hai đợt.

Cơ cấu giải thưởng mỗi đợt vô cùng hấp dẫn, gồm: 01 Giải Nhất là voucher dịch vụ sân bay cao cấp trị giá 10 triệu đồng, 01 Giải Nhì là AirPods Pro 2, và 05 Giải Ba, mỗi giải là 01 voucher quà tặng trị giá 1 triệu đồng. Giải thưởng chung cuộc dành cho khách hàng tham gia cả hai đợt gồm 01 Giải Nhất là vé máy bay trị giá 20 triệu đồng và 01 Giải Đặc biệt là cặp vé máy bay trị giá 40 triệu đồng.

Bên cạnh chương trình miễn phí chuyển tiền và quay số dự thưởng hấp dẫn, BVBank còn đáp ứng nhanh chóng nhu cầu hợp pháp về ngoại tệ của khách hàng cho các mục đích như du học, du lịch, định cư, chữa bệnh, công tác, trợ cấp thân nhân… tại tất cả các điểm giao dịch trên toàn quốc. Khách hàng sẽ được hưởng tỷ giá ưu đãi, thủ tục đơn giản và cạnh tranh trên thị trường. BVBank cung cấp tối đa hạn mức (theo quy định) các ngoại tệ mạnh và phổ biến như Đô la Mỹ (USD), Đô la Australia (AUD)… Với kết nối trực tiếp hệ thống SWIFT, BVBank giúp khách hàng tại Việt Nam dễ dàng chuyển tiền quốc tế một cách nhanh chóng, bảo mật và tối ưu chi phí.

"BVBank hiểu rằng, mỗi hành trình du học của con đều chứa đựng nhiều kỳ vọng và yêu thương từ gia đình. Chính vì vậy, thông qua chương trình ưu đãi này, BVBank mong muốn không chỉ đóng vai trò là cầu nối tài chính để ba mẹ gửi yêu thương cho con, mà còn phần nào giúp ba mẹ giảm nhẹ gánh lo chi phí, và nhận về những món quà ý nghĩa." – đại diện BVBank chia sẻ.

Khách hàng cũng có thể tìm hiểu thêm chi tiết về ưu đãi qua website www.bvbank.net.vn hoặc liên hệ tổng đài 24/7: 1900 555 556.