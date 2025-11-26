Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đến chậm giờ, hành khách chạy đuổi theo máy bay đòi vào bằng được

26-11-2025 - 16:32 PM | Tài chính quốc tế

2 hành khách này đã vượt qua nhiều cửa an ninh để chạy vào đường băng.

Ngày 21/11 vừa qua, hai hành khách người Romania đã bỏ lỡ chuyến bay của hãng Wizz Air khởi hành từ Cologne (Đức) và quyết định tìm cách đuổi theo máy bay, gây sốc cho các cơ quan chức năng, nhân viên sân bay và những hành khách khác.

Vụ việc xảy ra ngay trước 9 giờ 30 phút tối, khi chiếc máy bay của Wizz Air đang chuẩn bị cất cánh để bay đến Bucharest. Hai người đàn ông, một 28 tuổi và một 47 tuổi, đã phá vỡ cửa kính thoát hiểm khẩn cấp để vượt qua khu vực an ninh và đi vào khu vực đường băng, một hành vi bị nghiêm cấm tuyệt đối.

Video gây sốc

Theo một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, hai người đàn ông này đã chạy về phía máy bay Wizz Air khi động cơ đang hoạt động. Họ còn vẫy tay với phi công và thậm chí cố gắng thuyết phục một nhân viên sân bay cho họ lên máy bay. Tất nhiên, điều này là không thể.

Ngay sau đó, Cảnh sát Liên bang đã bắt giữ họ vì hành vi gây nguy hiểm cho an toàn hàng không, một tội danh nghiêm trọng ở mọi quốc gia. Phát ngôn viên của sân bay khẳng định an toàn hàng không không bị ảnh hưởng trong suốt quá trình xảy ra vụ việc và chuyến bay Wizz Air đó thực tế đã đến Bucharest sớm hơn lịch trình.

Đến chậm giờ, hành khách chạy đuổi theo máy bay đòi vào bằng được- Ảnh 1.

Chính quyền Đức đã khởi tố vụ án đối với hai người này. Mặc dù khó phải đối mặt với án tù, nhưng họ sẽ phải chịu các khoản tiền phạt rất lớn.

Theo tờ báo tài chính Világgazdaság, mức phạt cao nhất có thể lên tới 28.500 euro, tương đương khoảng 866,4 triệu đồng. Khoản tiền này bao gồm phí phạt vì có mặt trái phép trong khu vực sân bay, cộng với nguy cơ bị thương khi ở gần động cơ đang hoạt động, việc đập vỡ cửa kính thoát hiểm khẩn cấp và kích hoạt chuông báo động an ninh.

Cả Wizz Air và sân bay Cologne đều lên án vụ việc, nhấn mạnh an toàn của hành khách, nhân viên và phi hành đoàn là ưu tiên hàng đầu.

Nguồn: Daily News Hungary

Chiếc máy bay đột ngột biến mất giữa Đại Tây Dương, đoạn ghi âm tìm được gây chấn động
 

Theo Thanh Huyền

Phụ nữ số

