Máy bay chở một bộ trưởng cùng khoảng 20 người khác trượt khỏi đường băng, gần như cháy thành tro

19-11-2025 - 13:28 PM | Tài chính quốc tế

Máy bay chở Bộ trưởng Khoáng sản Congo bất ngờ trượt khỏi đường băng và bốc cháy dữ dội tại sân bay Kolwezi.

Một chiếc Embraer ERJ-145LR thuê chuyến chở Bộ trưởng Khoáng sản Cộng hòa Dân chủ Congo Louis Watum Kabamba cùng khoảng 20 người đã gặp sự cố nghiêm trọng tại sân bay Kolwezi ngày 17/11, khi máy bay trượt khỏi đường băng và bốc cháy phần đuôi.

Theo đó, chiếc máy bay đang trên đường trở về từ thủ đô Kinshasa, hạ cánh lúc khoảng 11 giờ trưa thì bất ngờ lao quá vạch cuối của đường băng 29. Ngay sau cú trượt dài, phần đuôi máy bay bất ngờ bùng phát ngọn lửa lớn.


Lực lượng cứu hộ địa phương nhanh chóng có mặt, phun nước dập lửa và hỗ trợ hành khách rời khỏi máy bay. Điều kỳ diệu là không có bất kỳ thương vong hay người bị thương nào được ghi nhận, dù phần thân sau của máy bay bị thiêu rụi.

Hình ảnh ghi lại tại hiện trường cho thấy đuôi và nửa sau thân máy bay chìm trong biển lửa, khói đen bốc cao lên trời. Trong khi đó, lực lượng cứu hỏa dùng vòi rồng khống chế đám cháy, còn các hành khách phía trước được hướng dẫn thoát ra bằng cầu thang máy bay, nhiều người chạy vội khỏi xác máy bay cháy ngùn ngụt.

Máy bay chở một bộ trưởng cùng khoảng 20 người khác trượt khỏi đường băng, gần như cháy thành tro- Ảnh 1.

Bộ trưởng Kabamba, 63 tuổi, cùng đoàn công tác đang trên đường đến mỏ Kalondo. Chuyến đi diễn ra chỉ vài ngày sau vụ sập mỏ đồng bán công nghiệp khiến hơn 30 thợ mỏ thiệt mạng cuối tuần trước. Giới chức cho biết thảm kịch này xuất phát từ tình huống hoảng loạn do tiếng súng của lực lượng quân đội làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh khu vực.

Chiếc Embraer gặp nạn được vận hành bởi hãng Airjet Angola. Hiện giới chức hàng không Congo và các cơ quan liên quan đã mở cuộc điều tra nguyên nhân khiến máy bay trượt đường băng. Nguyên nhân cụ thể của vụ tai nạn vẫn đang được làm rõ.

Nguồn: Times Of India

Mỹ: Máy bay bốc cháy rồi nổ tung khi cất cánh

Theo Phạm Trang

Đời sống & pháp luật

