Phát hiện bất ngờ trong vụ tai nạn máy bay chết nhiều người nhất ở Trung tâm tài chính châu Á trong 25 năm qua

19-11-2025 - 10:20 AM | Tài chính quốc tế

Sự cố xảy ra vào tháng trước và là tai nạn sân bay gây chết người nhiều nhất tại trung tâm tài chính này trong hơn 25 năm qua.

Cơ quan Điều tra Tai nạn Hàng không Hồng Kông (AAIA), Trung Quốc vừa công bố báo cáo sơ bộ liên quan đến vụ tai nạn máy bay chở hàng Boeing 747 của hãng ACT Airlines (Thổ Nhĩ Kỳ), khai thác thay mặt Emirates, gặp nạn khi hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Hồng Kông.

Theo báo cáo được công bố cuối ngày 18/11, chuyến bay khởi hành từ Dubai diễn ra bình thường cho tới thời điểm ngay sau khi hạ cánh. Chiếc Boeing 747 được cho phép thực hiện chuyến bay dù bộ đảo chiều lực đẩy của động cơ số 4 (bên ngoài cùng cánh phải) không hoạt động, phù hợp với quy định hàng không hiện hành. Thiết bị này có nhiệm vụ đổi hướng luồng khí phụt của động cơ về phía trước, hỗ trợ giảm tốc độ sau khi máy bay chạm đất.

Sau khi tiếp đất, hệ thống phanh tự động bất ngờ ngừng hoạt động, buộc cơ trưởng phải trực tiếp kiểm soát máy bay. Ngay lúc này, động cơ số 4 đột ngột tăng tốc lên 90% lực đẩy, rồi vọt lên mức 106–107% chỉ trong 12 giây. Trong khi ba động cơ còn lại kích hoạt đảo chiều lực đẩy để làm giảm tốc độ, chiếc Boeing 747 lại bị kéo lệch hướng và trượt sang trái khỏi đường băng.

Máy bay sau đó đã va vào một xe an ninh, đẩy chiếc xe xuống biển và khiến hai nhân viên sân bay thiệt mạng. Toàn bộ bốn thành viên phi hành đoàn may mắn sống sót nhưng chiếc máy bay bị phá hủy hoàn toàn, phần đuôi tách rời khỏi thân sau va chạm.

Ông Steven Dominique Cheung, Chủ tịch Hiệp hội Phi công Hàng không Chuyên nghiệp Hồng Kông, nhận định việc một động cơ tăng tốc sau khi máy bay đã hạ cánh là hiện tượng “cực kỳ bất thường”. Ông nhấn mạnh rằng khi một động cơ bên phải hoạt động gần hết công suất trong lúc các động cơ khác đang nỗ lực giảm tốc, “phi hành đoàn gần như không thể duy trì quyền kiểm soát”.

Nguyên nhân đầy đủ của tai nạn vẫn chưa được xác định. AAIA cho biết đang tiếp tục thu thập dữ liệu kỹ thuật, hồ sơ bảo trì cùng thông tin về trình độ phi hành đoàn để phục vụ điều tra. Cục Giao thông Vận tải và Hậu cần Hồng Kông đặt mục tiêu công bố báo cáo cuối cùng trong vòng một năm, phù hợp với thông lệ quốc tế.

Vụ việc đang thu hút sự quan tâm lớn khi làm dấy lên nhiều câu hỏi về an toàn khai thác của dòng Boeing 747, quy trình vận hành trong điều kiện thiết bị không hoàn chỉnh và phản ứng của phi hành đoàn trong tình huống bất thường sau khi hạ cánh.

Tham khảo: CNA﻿

Chiếc máy bay đột ngột biến mất giữa Đại Tây Dương, đoạn ghi âm tìm được gây chấn động

Hồng Duy

Nhịp Sống Thị Trường

