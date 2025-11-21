Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Động cơ "rụng" trong lúc cất cánh, máy bay cháy như ngọn đuốc: Hàng chục người thương vong

21-11-2025 - 13:46 PM | Tài chính quốc tế

Những bức ảnh mới được Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) công bố cho thấy khoảnh khắc kinh hoàng khi động cơ của một máy bay chở hàng UPS rơi khỏi cánh và bốc cháy chỉ vài giây sau khi cất cánh, dẫn đến vụ tai nạn thảm khốc khiến 14 người chết và 23 người bị thương.

Chiếc máy bay xuất phát từ Louisville, bang Kentucky, trên hành trình tới Hawaii vào ngày 4/11, trước khi biến thành một quả cầu lửa ngay sau khi rời đường băng.

Sáu bức ảnh do NTSB công bố ghi lại cảnh động cơ trái cùng giá đỡ (pylon) tách rời khỏi cánh trái máy bay MD-11. Ngay sau đó, lửa phun ra từ khu vực nơi động cơ bị đứt, chiếc máy bay lao xuống gần cuối đường băng trong làn khói đen dày đặc.

Động cơ trái rơi xuống mặt đất, gây ra đám cháy lớn tại khu vực tiếp giáp giữa động cơ và cánh. Ngọn lửa lan rộng cho đến khi toàn bộ máy bay rơi xuống một bãi chứa hàng và hai tòa nhà lân cận.

Động cơ "rụng" trong lúc cất cánh, máy bay cháy như ngọn đuốc: Hàng chục người thương vong- Ảnh 1.

Ba phi công trên máy bay tử nạn tại chỗ. Ngoài ra, 11 người ở khu vực lân cận sân bay Louisville Muhammad Ali cũng thiệt mạng, cùng 23 người khác bị thương do sức nổ và đám cháy lan rộng.

Theo báo cáo sơ bộ của NTSB, giá đỡ giữ động cơ trái đã bị nứt tại hai vị trí. Kết quả phân tích cho thấy “tồn tại dấu hiệu mỏi kim loại cùng với các vùng đứt gãy do quá tải”.

Máy bay MD-11 có ba động cơ: hai trên cánh và một đặt ở đuôi. Phần pylon gắn động cơ trái đã được đội kỹ thuật UPS kiểm tra bảy ngày trước khi xảy ra tai nạn, nhưng chưa đến kỳ kiểm tra chi tiết theo quy định. Lần kiểm tra kỹ thuật lớn gần nhất của bộ phận này diễn ra vào tháng 10/2021.

Động cơ "rụng" trong lúc cất cánh, máy bay cháy như ngọn đuốc: Hàng chục người thương vong- Ảnh 2.

“Có vẻ UPS đã thực hiện bảo dưỡng đúng thời hạn, nhưng Cục Hàng không Liên bang (FAA) chắc chắn sẽ phải xem xét liệu khung thời gian bảo dưỡng này có còn phù hợp hay không,” cựu điều tra viên liên bang Jeff Guzzetti nhận định sau khi xem báo cáo.

Sau thảm kịch, UPS đã quyết định tạm thời cho dừng bay toàn bộ đội máy bay McDonnell Douglas MD-11 để rà soát an toàn.

NTSB đang tiếp tục điều tra nguyên nhân chính thức của vụ tai nạn, trong khi gia đình các nạn nhân và cơ quan quản lý hàng không đặt câu hỏi về quy trình bảo dưỡng đối với dòng máy bay vốn nổi tiếng khó điều khiển này.

Tham khảo: The Dailybeast﻿

