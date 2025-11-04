Đến cuối quý III/2025, dư nợ trái phiếu doanh nghiệp đạt 1,27 triệu tỷ đồng

Theo thống kê của VBMA, trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp, quý III/2025 ghi nhận 10 đợt phát hành trái phiếu ra công chúng trị giá 20.380 tỷ đồng, chiếm 15,8% tổng giá trị phát hành. 119 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 108.939 tỷ đồng, chiếm 84,2%.

Quy mô thị trường/GDP cuối quý III/2025 so với cuối 2024 giảm 0,5 điểm % so với quý trước xuống còn 10,2%.

Nguồn: HNX, VBMA

Dư nợ trái phiếu doanh nghiệp cuối quý III/2025 tăng 6% so với thời điểm cuối 2024 lên 1,27 triệu tỷ đồng, tương đương 7,4% tổng dư nợ tín dụng của cả nền kinh tế. Quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp từ cuối năm 2023 đến nay không thay đổi nhiều, dao động quanh 1,2 triệu tỷ đồng.

Trong quý III/2025, ngân hàng tiếp tục là nhóm ngành phát hành nhiều nhất với 90.777 tỷ đồng, chiếm 70,2%. Bất động sản đứng thứ hai với 27.778 tỷ đồng, tương đương 21,5%.

Mặc dù giá trị phát hành quý III/2025 giảm so với cùng kỳ 2024, hoạt động phát hành trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp từ đầu năm nhìn chung đã cải thiện so với năm ngoái, tăng 27% về giá trị.

Khoảng 53% trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong quý III/2025 có kỳ hạn từ 1 đến 3 năm, lãi suất phát hành bình quân là 7,18%/năm. Lãi suất phát hành bình quân trong quý III đã tăng 0,49%/năm so với quý trước và tăng 0,58%/năm so với cùng kỳ 2024. Mức tăng của lãi suất trung bình chủ yếu đến từ lãi suất phát hành nhóm ngân hàng tăng lên.

Giá trị trái phiếu được mua lại trước hạn trong quý vừa qua đạt 93.295 tỷ đồng, tăng 32,5% so với cùng kỳ 2024. Giá trị trái phiếu sẽ đáo hạn trong 3 tháng cuối năm 2025 là 48.080 tỷ đồng; trong đó 18.331 tỷ đồng là trái phiếu bất động sản, tương đương 38%; 29% là trái phiếu ngân hàng, trị giá 13.781 tỷ đồng.

Giá trị trái phiếu chậm trả lãi, gốc mới trong quý III/2025 ở mức 1.668 tỷ đồng, giảm 80% so với quý II/2025; hiện 639 tỷ đồng trái phiếu trong đó đã được thanh toán.

Trên thị trường thứ cấp, giá trị giao dịch trái phiếu phát hành riêng lẻ đạt 392.080 tỷ đồng, bình quân đạt 6,126 tỷ đồng/ngày, tăng 15% so với quý II. Phần lớn giá trị giao dịch thuộc về các trái phiếu của nhóm bất động sản và ngân hàng, lần lượt chiếm 38,6% và 36,6%

Còn trên thị trường trái phiếu chính phủ, trong quý III/2025, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã tổ chức 54 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ (TPCP) với tổng giá trị gọi thầu là 154.000 tỷ đồng, trong đó giá trị trúng thầu là hơn 54.299 tỷ đồng, tỷ lệ trúng thầu/gọi thầu đạt 35,3%.

Tổng giá trị trúng thầu trong 3 quý đầu năm tương đương 51,1% kế hoạch cả năm (500.000 tỷ đồng).

Cũng trong quý III, kỳ hạn 10 năm chiếm gần 87,2% giá trị trúng thầu, đạt hơn 47.336 tỷ đồng. Kỳ hạn 5 năm, 15 năm và 30 năm lần lượt trúng thầu 1.900 tỷ đồng - 4.004 tỷ đồng - 1.059 tỷ đồng. Kỳ hạn 7 năm và 20 năm không trúng thầu. Trong khi đó, KBNN tiếp tục không gọi thầu kỳ hạn 3 năm.

Kỳ hạn phát hành bình quân trong quý III là 10,58 năm với lãi suất bình quân 3,37%, đều tăng so với kết quả phát hành của quý II.