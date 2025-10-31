Đèo Cả muốn kiến tạo nên hầm đường bộ 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ còn 11 phút

Mở gói thầu hơn 2.600 tỷ đồng dự án hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên

Gói thầu số 23: Xây lắp + thiết bị toàn bộ công trình (gồm khảo sát, TKBVTC) thuộc Dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên kết nối Sa Pa, tỉnh Lào Cai với Tam Đường, tỉnh Lai Châu vừa mở thầu ngày 28/10. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Lai Châu là chủ đầu tư.

Gói thầu có dự toán 2.668 tỷ đồng. Thời gian thực hiện gói thầu theo yêu cầu của HSMT là 24 tháng, địa điểm thực hiện tại xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu; phường Sa Pa và xã Tả Van, tỉnh Lào Cai.

Theo biên bản mở thầu, chỉ có 1 nhà thầu tham dự, là Liên danh Hầm Hoàng Liên do Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu, giá dự thầu 2.628 tỷ đồng, báo Đấu thầu đưa tin.

Hình ảnh mô phỏng hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên trong tương lai do AI ChatGPT sáng rạo ra

Trước đó, chiều 22/10, tại phường Tân Phong (tỉnh Lai Châu), UBND phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai) phối hợp cùng các Sở, Ban, ngành của tỉnh Lai Châu tổ chức cuộc họp bàn, thống nhất hướng tuyến và phạm vi thi công Dự án hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên – công trình giao thông trọng điểm của khu vực Tây Bắc.

Tại cuộc họp, các bên đã thống nhất hướng tuyến, phạm vi giải phóng mặt bằng trên địa bàn phường Sa Pa và thảo luận phương án phối hợp triển khai giai đoạn tiếp theo. Đại diện UBND phường Sa Pa khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, chủ đầu tư, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định, đảm bảo dự án khởi công đúng tiến độ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực Tây Bắc.

Hầm đường bộ đèo Hoàng Liên được quy hoạch thế nào?

Theo kế hoạch, dự án có điểm đầu tại phường Sa Pa (Lào Cai) và điểm cuối tại xã Bình Lư (Lai Châu), với tổng mức đầu tư khoảng 3.300 tỷ đồng, dự kiến khởi công ngày 6/11/2025.

Giữa hai ống hầm sẽ có lối thoát hiểm định kỳ, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật. Ngoài phần hầm chính, dự án còn bao gồm hệ thống đường dẫn, cầu cống, chiếu sáng, thông gió, PCCC, giám sát giao thông và trạm vận hành hiện đại, được đầu tư đồng bộ.

Theo định hướng, công trình sẽ tạo sự kết nối trực tiếp giữa Lai Châu và các trung tâm phát triển như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, cũng như những điểm du lịch nổi tiếng của vùng núi Tây Bắc. Đây được coi là giải pháp chiến lược Lai Châu cũng như Lào Cai phát triển hơn nữa.

Bên cạnh đó, dự án còn kỳ vọng thúc đẩy hoạt động logistics, kinh tế biên mậu qua cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng (Việt Nam) – Kim Thuỷ Hà (Trung Quốc), đồng thời góp phần thu hút khách du lịch quốc tế đến với Tây Bắc. Không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, công trình còn giúp tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh và giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.

Tập đoàn Đèo Cả được mệnh danh là "Vua hầm" Việt Nam

Trong hơn một thập kỷ qua, Tập đoàn Đèo Cả đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong ngành giao thông hạ tầng Việt Nam với danh xưng “Vua hầm”. Doanh nghiệp này đã thực hiện hơn 22 km hầm đường bộ, gần 275 km tuyến cao tốc và quốc lộ, xây dựng 6 cây cầu lớn và vận hành 15 trạm thu phí.

Cột mốc quan trọng đánh dấu tên tuổi Tập đoàn Đèo Cả bắt đầu vào năm 2012, khi dự án hầm đường bộ Đèo Cả được phê duyệt với tổng đầu tư hơn 15.600 tỷ đồng theo mô hình PPP. Công trình được thiết kế gồm hai ống hầm song song, cho phép phương tiện lưu thông một chiều mỗi ống với tốc độ tối đa 80 km/h.

Đến năm 2017, hầm Đèo Cả chính thức đưa vào khai thác, hoàn thành sớm hơn 4 tháng so với kế hoạch và tiết kiệm khoảng 4.000 tỷ đồng so với dự toán ban đầu. Thời gian di chuyển qua đèo được rút từ 40 phút xuống chỉ còn khoảng 10 phút, tạo nên bước đột phá lớn về kết nối giao thông giữa Phú Yên và Khánh Hòa.

Thành công vượt kỳ vọng tại hầm đường bộ Đèo Cả đã tạo tiền đề để tập đoàn tiếp tục được Chính phủ tin tưởng giao thực hiện hàng loạt dự án quan trọng khác, bao gồm hầm Cù Mông và dự án mở rộng hầm Hải Vân. Những công trình này đều có quy mô kỹ thuật lớn, địa hình thi công phức tạp, khẳng định năng lực thi công công nghệ hầm hàng đầu của Đèo Cả tại Việt Nam.

Ngoài chuỗi hầm trên trục miền Trung, Đèo Cả còn đầu tư nhiều tuyến đường chiến lược như cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn, Trung Lương – Mỹ Thuận; cùng các công trình đặc biệt như hầm đường Bao Biển và cầu Tình Yêu tại Vịnh Cửa Lục (Quảng Ninh).

Không dừng lại ở các thành tựu đã đạt được, Đèo Cả tiếp tục góp mặt trong những dự án then chốt của quốc gia, đặc biệt là cao tốc Bắc – Nam. Gần đây nhất, tập đoàn đã chính thức được lựa chọn làm nhà đầu tư giai đoạn 1 dự án cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh theo hình thức PPP với tổng vốn hơn 14.000 tỷ đồng, mở ra cơ hội kết nối giao thương vùng biên giới phía Bắc.