Đều đặn thu lãi 6 triệu đồng/ngày, thanh niên sinh năm 2003 bị công an triệu tập

Người vay phải trả 6 triệu đồng/ngày trong thời gian 21 ngày cho các đối tượng.

Đối tượng V.V.Hải (trái) và Đ.C.Trung (phải) tại Cơ quan Công an.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an xã Hàm Thuận Nam (tỉnh Lâm Đồng) phát hiện 02 đối tượng V.V.Hải (SN 1997) và Đ.C.Trung (SN 2003), cùng trú tỉnh Thanh Hóa có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành mời về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã cho một người dân trên địa bàn vay số tiền 100 triệu đồng theo hình thức trả góp hằng ngày. Theo thỏa thuận, người vay phải trả 6 triệu đồng/ngày trong thời gian 21 ngày, tương ứng mức lãi suất lên đến 521,4%/năm.

Qua mở rộng xác minh, lực lượng Công an tiếp tục làm việc với nhiều người vay tiền của Hải và Trung tại các địa bàn lân cận; bước đầu xác định các đối tượng đã cho vay với mức lãi suất cao nhất lên đến 625,7%/năm. Hiện Công an xã Hàm Thuận Nam đang phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Việc kịp thời phát hiện, đấu tranh với các đối tượng cho vay lãi nặng tiếp tục thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của lực lượng Công an xã Hàm Thuận Nam trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Qua vụ việc trên, Công an xã Hàm Thuận Nam khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các hình thức vay tiền nhanh, vay trả góp với lãi suất cao bất thường; tuyệt đối không tham gia các hoạt động vay mượn trái pháp luật. Khi phát hiện các đối tượng có dấu hiệu hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng hoặc đòi nợ trái pháp luật, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xử lý theo quy định.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng﻿

Linh San

Nhịp sống thị trường

