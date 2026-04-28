ĐHCĐ ABBank: Chia cổ tức tỷ lệ 15%, chuyển sàn lên HOSE

Kế hoạch lợi nhuận năm 2026 đạt 4.500 tỷ đồng

Theo báo cáo tại Đại hội, năm 2025, ngân hàng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ ở nhiều chỉ tiêu tài chính then chốt với tổng tài sản vượt mốc 220.392 tỷ đồng, tăng 24,8% so với năm 2024. Huy động vốn từ khách hàng đạt 161.221 tỷ đồng, tăng 46,6% và dư nợ tín dụng đạt 127.591 tỷ đồng, tăng 15,9%.

Kết quả kinh doanh năm 2025 của ABBank ghi nhận tổng thu nhập hoạt động đạt 8.580 tỷ đồng, tăng 87,3% so với năm trước đó. Nhờ việc kiểm soát tỷ lệ chi phí hoạt động trên tổng thu nhập (CIR) ở mức 35,4%, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 3.522 tỷ đồng, tăng 352,4% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế tương ứng đạt gần 2.798 tỷ đồng.

Chất lượng tài sản được duy trì với tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,53%, thấp hơn giới hạn quy định của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời tỷ lệ bao phủ nợ xấu tăng từ 50% lên 130,7%. Trong lĩnh vực chuyển đổi số, lượng khách hàng mới ở cả mảng cá nhân và doanh nghiệp lần lượt tăng 92% và 95%, với tổng lượng giao dịch qua kênh số đạt 75 triệu lượt.

Năm 2026, ABBank đặt mục tiêu nâng tổng tài sản lên 291.000 tỷ đồng, tăng 32% so với cuối năm 2025. Chỉ tiêu huy động khách hàng và dư nợ tín dụng lần lượt được kỳ vọng đạt 247.417 tỷ đồng và 138.930 tỷ đồng.

Mục tiêu lợi nhuận trước thuế cho năm 2026 là 4.500 tỷ đồng, tăng 28% so với kết quả thực hiện năm trước, trong khi tỷ lệ nợ xấu mục tiêu được kiểm soát dưới 1,5%.

Ngân hàng xác định bán lẻ là trụ cột tăng trưởng chủ đạo với mục tiêu đóng góp khoảng 70% tổng thu nhập và hướng tới phục vụ 5 triệu khách hàng cá nhân.

Tăng vốn điều lệ lên 20.245 tỷ đồng

ABBank có kế hoạch tăng vốn "khủng" trong năm nay, dự kiến từ 13.972 tỷ đồng lên 20.245 tỷ đồng thông qua ba hình thức gồm phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 15%, chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 20% và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) tỷ lệ 5%.

Toàn bộ số tiền thu được từ các đợt chào bán, phát hành cổ phiếu theo Phương án tăng mức vốn điều lệ này được bổ sung nguồn vốn cho ABBank sử dụng để cấp tín dụng cho Khách hàng.

Tiếp tục kế hoạch lên sàn HOSE

Hội đồng quản trị cũng tiếp tục trình kế hoạch chuyển cổ phiếu ABB từ sàn UPCoM sang niêm yết chính thức tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vào quý IV/2026.

Theo ban lãnh đạo, năm 2025, ABBank đã đạt kết quả kinh doanh rất tích cực, hiệu quả hoạt động được cải thiện rõ rệt, chất lượng tài sản và các chỉ số an toàn hoạt động đều ở mức tốt. Đây là nền tảng quan trọng giúp Ngân hàng bước vào giai đoạn phát triển mới với vị thế vững vàng hơn, đủ điều kiện và tiềm lực để triển khai các hoạt động nhằm nâng cao giá trị doanh nghiệp, trong đó có việc niêm yết cổ phiếu trên HOSE. Việc niêm yết cổ phiếu ABB tại HOSE tạo điều kiện thuận lợi để gia tăng giá trị cho Ngân hàng và cổ đông, tăng sức hấp dẫn của cổ phiếu ABB, đồng thời khẳng định cam kết của ABBank về minh bạch, hiệu quả và phát triển bền vững.

