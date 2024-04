ĐHCĐ BVBank: Năm 2024 đặt mục tiêu tăng trưởng có chọn lọc, tài sản và dư nợ tín dụng dự kiến tăng 14%

Theo báo cáo của HĐQT và Ban điều hành BVBank, năm 2023 BVBank luôn bám sát chủ trương và chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà Nước (NHNN), triển khai các chương trình hành động kịp thời, linh hoạt để đồng hành cùng khách hàng trong giai đoạn kinh tế còn khó khăn, duy trì quan hệ bền vững giữa Ngân hàng và khách hàng, đồng thời đảm bảo một số chỉ số tài chính trọng yếu



Tính đến hết 2023, tổng tài sản ngân hàng đạt gần 88.000 tỷ đồng, tăng 11% so với 2022, trong đó dư nợ cho vay khách hàng đạt 57.800 tỷ đồng- tăng hơn 14% so với cùng kỳ. Tỷ trọng cho vay khách hàng cá nhân chiếm phần lớn với 70% trên tổng dư nợ. Tổng huy động vốn đạt hơn 67.000 tỷ đồng, tăng 13% so với năm trước.

Năm 2023, BVBank luôn tiên phong đưa ra các gói vay với lãi suất ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp nhằm cùng san sẻ khó khăn để phát triển lâu dài. Việc giảm lãi suất để hỗ trợ các đơn vị sản xuất phát triển nền kinh tế phần nào tác động đến sự sụt giảm lợi nhuận trong năm 2023. Tuy vậy, hành động thiết thực hỗ trợ khách hàng của BVBank đúng lúc khách hàng cần, cùng với việc tiếp tục đẩy mạnh các tiện ích trên nền tảng số đã giúp BVBank tăng trưởng số lượng khách hàng với mức tăng 34%, đạt 1,7 triệu khách hàng.

Song song với đó, để đẩy mạnh bán lẻ thông qua mở rộng sự hiện diện, BVBank đã nâng số lượng các đơn vị kinh doanh tăng gần 1,5 lần so với 5 năm trước, với 116 điểm tại 31 tỉnh thành trên toàn quốc.

ĐHCĐ của BVBank ngày 19/4

Định hướng chung 2024, BVBank tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, linh hoạt trong công tác quản trị và điều hành, kiên định với định hướng "tăng trưởng - chất lượng - hiệu quả - bền vững". Theo đánh giá chung, năm 2024 nền kinh tế sẽ có khởi sắc nhưng vẫn còn đối diện rất nhiều khó khăn do các yếu tố như bất ổn địa chính trị toàn cầu, lạm phát giảm chậm… Theo đó, tại đại hội, HĐQT và Ban điều hành đã trình thông qua các chỉ tiêu kinh doanh chính 2024 và được thông qua. Cụ thể so với 2023, tổng tài sản đạt mốc 100.000 tỷ đồng, tăng 14%; huy động khách hàng đạt hơn 74.000 tỷ đồng, tăng 10%; dư nợ cấp tín dụng đạt gần 66.000 tỷ đồng, tăng 14% (theo hạn mức tín dụng được NHNN cho phép), lợi nhuận đạt 200 tỷ đồng.

Tại đại hội, Ban điều hành BVBank chia sẻ, trong quý 1, lợi nhuận trước thuế của BVBank ước tính đạt gần 70 tỷ đồng, đạt 35% kế hoạch mục tiêu của cả năm 2024.

Cũng tại đại hội, BVBank tiếp tục trình phương án tăng vốn điều lệ 2024 nhằm nâng cao năng lực tài chính, tăng quy mô vốn hoạt động và khả năng cạnh tranh trên thị trường. Đại hội cũng đã nhất trí tán thành với việc tiếp tục triển khai phương án tăng vốn 2023 đã được phê duyệt và tăng thêm 890 tỷ đồng của 2024, nâng tổng vốn điều lệ sau khi tăng là hơn 6.400 tỷ đồng.



Năm 2024 là năm đầu tiên sau khi chuyển đổi nhận diện thương hiệu mới BVBank (NHNN thông qua tên gọi tiếng Anh viết tắt BVBank vào tháng 5/2023), BVBank tiếp tục đẩy mạnh hoạt động bán lẻ, mở rộng thêm 10 điểm kinh doanh lên 126 điểm, có mặt 33 tỉnh thành cả nước, đồng hành cùng khách hàng thông qua chính sách cho vay linh hoạt, giảm lãi suất …, đồng thời hướng đến là một trong các ngân hàng chuyển đổi số hiệu quả và mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.