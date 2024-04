ĐHĐCĐ NCB thông qua mục tiêu kinh doanh 2024 với nhiều chỉ tiêu tích cực

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 của Ngân hàng TMCP Quốc Dân

Tại đại hội, Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Điều hành ngân hàng NCB đã trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt động 2024. Đồng thời, ngân hàng cũng trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) tờ trình thông qua việc tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cùng một số nội dung khác. Các nội dung được Đại hội thông qua với tỷ lệ hơn 99,7%.



Tăng vốn điều lệ lên hơn 11.800 tỷ đồng, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh trong 2024



ĐHĐCĐ đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2024, theo đó, ngân hàng đặt mục tiêu đạt 105.892 tỷ đồng tổng tài sản, tăng 10% so với năm 2023; dư nợ cho vay khách hàng dự kiến đạt 64.344 tỷ đồng và huy động khách hàng đạt 86.050 tỷ đồng, lần lượt tăng hơn 16% và 8% so với cuối năm 2023.

NCB cũng quyết tâm tăng quy mô khách hàng đến cuối 2024 thêm 15%, đạt 1,15 triệu khách hàng. Lũy kế khách hàng sử dụng ứng dụng ngân hàng số NCB iziMobile đến cuối năm 2024 dự kiến đạt 595.051 khách hàng, tăng 34%; lũy kế số lượng thẻ tín dụng đạt 31.991 thẻ, tăng 28% so với năm 2023. Qua đó, ngân hàng kỳ vọng CASA đạt 6.075 tỷ đồng, tăng 24% so với kết quả 2023.

Để đạt được kết quả này, NCB định hướng sẽ đưa ra nhiều gói giải pháp tài chính mới "đo ni đóng giày" cho khách hàng. Theo đó, NCB sẽ tập trung vào phân khúc khách hàng cá nhân ở các đô thị lớn, có mức thu nhập từ khá trở lên; khách hàng thuộc hệ sinh thái của các doanh nghiệp lớn và các đối tác; gia tăng giá trị cho khách hàng hiện hữu thông qua các chính sách bán hàng, khuyến mãi. Đối với phân khúc khách hàng doanh nghiệp, NCB sẽ phát triển sản phẩm theo hướng "may đo" cho khách hàng lớn, khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa, ra mắt sản phẩm trọn gói theo ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh để phù hợp với từng đối tượng khách hàng.

Bà Bùi Thị Thanh Hương – Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Quốc Dân chia sẻ với cổ đông tại Đại hội

Trước đó, năm 2023, dù gặp nhiều khó khăn do chịu ảnh hưởng từ nền kinh tế chung, NCB vẫn hoạt động ổn định, đảm bảo an toàn hoạt động nhờ nắm bắt nhanh nhạy cơ hội thị trường và không ngừng đổi mới sản phẩm dịch vụ. Kết thúc 2023, NCB đã thành công cán mốc 1 triệu khách hàng theo mục tiêu đã đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. Tổng tài sản đạt gần 96.250 tỷ đồng, tăng khoảng 7% so với cuối 2022 và vượt kế hoạch đề ra.

ĐHĐCĐ cũng thông qua tờ trình tiếp tục triển khai phương án tăng vốn điều lệ và các tờ trình khác. Trong đó, năm 2024, NCB tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ thêm 6.200 tỷ đồng. Dự kiến sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của NCB sẽ tăng từ 5.602 tỷ đồng lên 11.802 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư sẽ được dùng bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh (5.300 tỷ đồng); công nghệ và chuyển đổi số (500 tỷ đồng); xây dựng nhận diện thương hiệu (200 tỷ đồng) và cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất (200 tỷ đồng).

Đại hội đồng cổ đông đồng ý giao/uỷ quyền cho HĐQT quyết định tất cả các công việc và vấn đề liên quan để tổ chức triển khai, thực hiện các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm hoàn thành việc tăng vốn điều lệ theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ NCB.

Về tiến độ triển khai, Ngân hàng cho biết đã lập hồ sơ đề nghị và được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. NCB đang triển khai các thủ tục tăng vốn theo quy định, bao gồm chuẩn bị hồ sơ trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận chào bán cổ phần riêng lẻ.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Ngân hàng NCB

Quyết liệt triển khai phương án cơ cấu lại ngân hàng giai đoạn 2023-2025



Bên cạnh các bước đi mang tính đột phá để hướng tới mục tiêu chiến lược mới, tại Đại hội, HĐQT NCB đã chia sẻ với cổ đông về công tác tái cơ cấu toàn diện ngân hàng. Theo đó, triển khai "Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025" theo Quyết định 689/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của NHNN, NCB đã cùng Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) - đơn vị tư vấn uy tín hàng đầu trong lĩnh vực tái cấu trúc ngân hàng - triển khai đánh giá và nhận diện độc lập, khách quan, toàn diện về thực trạng ngân hàng, chủ động xác định mục tiêu và đưa ra giải pháp toàn diện cơ cấu lại ngân hàng. NCB cũng hợp tác với KPMG - đối tác tư vấn nhiều kinh nghiệm và uy tín hàng đầu trên thị trường để đánh giá thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ, xây dựng lộ trình hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ phù hợp với định hướng phát triển của NCB trong những năm tiếp theo.

Đến nay, NCB là tổ chức tín dụng đầu tiên hoàn thành việc xây dựng và trình lên NHNN phương án cơ cấu lại (PACCL) và được NHNN cho ý kiến ngày 07/02/2024 vừa qua. Hiện PACCL của NCB cơ bản đã được hoàn thiện theo yêu cầu của NHNN, trong đó trình bày đầy đủ, toàn diện thực trạng hoạt động của NCB trên mọi khía cạnh, trên cơ sở đó xác định mục tiêu, giải pháp tổng thể, toàn diện khắc phục các vấn đề tồn tại và nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng, đảm bảo NCB phát triển lành mạnh, an toàn và bền vững.

Trên cơ sở ý kiến của ĐHĐCĐ về Báo cáo tiến độ và kết quả xây dựng PACCL, HĐQT NCB sẽ hoàn chỉnh, phê duyệt PACCL theo quy định của Điều lệ Ngân hàng và tổ chức triển khai thực hiện. Ban kiểm soát có trách nhiệm tổ chức việc giám sát tiến độ và kết quả thực hiện PACCL đã được phê duyệt.

Chuyển đổi toàn diện theo chiến lược mới với các giải pháp tiên phong trên thị trường

Năm 2023 ghi dấu mốc quan trọng khi NCB đã hợp tác và cùng đơn vị tư vấn chiến lược uy tín hàng đầu thế giới xây dựng Chiến lược phát triển NCB mới. Theo đó, NCB đã lựa chọn cho mình Chiến lược phát triển ngân hàng với tầm nhìn dài hạn và khát vọng trở thành ngân hàng cung cấp dịch vụ và giải pháp tài chính tốt nhất cho phân khúc khách hàng siêu giàu trong 10 năm tới. Xây dựng một NCB mới mang lại các trải nghiệm ngân hàng thông qua tư duy đổi mới, sáng tạo, là trung tâm của sự đổi mới dịch vụ tài chính, tiên phong phát triển các sản phẩm dịch vụ trên nền tảng công nghệ tối tân nhất, hướng tới trở thành ngân hàng có trách nhiệm với xã hội, góp phần vào sự phát triển bền vững của cộng đồng mà NCB phục vụ.

Ngân hàng TMCP Quốc Dân đang chuyển đổi mạnh mẽ

Trong hai năm qua, bằng việc quyết liệt bắt tay vào công cuộc tái cấu trúc toàn diện với các bước đi bài bản, NCB đã kiện toàn bộ máy nhân sự cấp cao, nâng cao năng lực điều hành, cải tiến toàn diện sản phẩm và quy trình, tăng cường hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro, xử lý nợ xấu, không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh và sẵn sàng nền tảng vững chắc cho những bước đi tiếp theo.

Trong 2024, NCB cho biết sẽ kiên định, quyết tâm bằng mọi nguồn lực để tiếp tục thực hiện các giai đoạn tiếp theo của chiến lược mới và dự án chuyển đổi số. Theo đó, mô hình kinh doanh "Digital Wealth" - sự kết hợp giữa quản lý gia sản và dịch vụ hỗn hợp số" được lựa chọn triển khai cho 5 năm từ 2023 – 2028 và sẽ triển khai thực thi mạnh mẽ trong năm 2024 song song với chiến lược chuyển đổi số. Dự kiến cuối 2024, NCB sẽ cho ra mắt giải pháp quản lý gia sản hỗn hợp số đầu tiên mang tính vượt trội và chưa từng có tại thị trường Việt Nam. NCB cũng không ngừng hoàn thiện trải nghiệm số, hướng tới diện mạo mới của Mobile App với giao diện mới, các tính năng thực sự độc đáo lần đầu tiên có trên thị trường.

Được biết, ngày 9/4 vừa qua, NCB đã chính thức ký kết hợp tác triển khai Giải pháp Điện toán Đám mây và Hệ thống Quản trị Dữ liệu Tập trung trên nền tảng Google Cloud với hai đối tác công nghệ hàng đầu CMC Telecom và LUMIQ, nhằm tăng cường nền tảng hạ tầng và giải pháp công nghệ cho công cuộc chuyển đổi số toàn diện của NCB.

Linh hoạt trước các khó khăn, thách thức của thị trường và quyết liệt tái cơ cấu song song với xây dựng, phát triển ngân hàng theo định hướng chiến lược mới bài bản, NCB đang cho thấy sự nỗ lực chuyển mình mạnh mẽ, hứa hẹn mang lại nhiều giá trị vượt trội, sáng tạo và có ý nghĩa cho cộng đồng trong thời gian tới.