ĐHĐCĐ Viglacera: 6 giải pháp hoá giải thách thức ngành vật liệu xây dựng, thúc đẩy mô hình KCN mới

Ngày 25/4/2026, tại Hà Nội, tại Tổng công ty Viglacera – CTCP sẽ diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Đại hội diễn ra trong bối cảnh Tổng công ty đạt được những kết quả kinh doanh khả quan dẫu nền kinh tế còn nhiều thách thức. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2025 đạt 2.202 tỷ đồng, hoàn thành 126% kế hoạch ĐHĐCĐ giao phó. Riêng Công ty Mẹ đạt lợi nhuận trước thuế 1.535 tỷ đồng, vượt 8% so với mục tiêu đề ra. Mức chia cổ tức dự kiến là 22%

Kết quả này là minh chứng rõ nét cho năng lực quản trị của Ban lãnh đạo Tổng công ty trong việc đón đầu các cơ hội thị trường. Cụ thể là những quyết sách đúng hướng của HĐQT, và sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Ban Tổng giám đốc. Qua đó toàn Viglacera đã tối ưu mô hình tổ chức hoạt động, nâng cao công tác quản trị sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm, linh hoạt các mục tiêu, quyết liệt trong đầu tư và tìm kiếm các giải pháp hữu hiệu đến từng nhóm sản phẩm, từng công ty, đơn vị thành viên..

Đổi mới tinh gọn bộ máy, tạo nền tảng phát triển bền vững

Sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua Nghị quyết về triển khai Phương án triển khai nhiệm vụ “Đổi mới và tinh gọn cách thức tổ chức hoạt động”, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã nhanh chóng thực hiện cơ cấu tổ chức hoạt động các nhóm/lĩnh vực hoạt động theo hướng: bảo đảm mục tiêu tái cơ cấu song hành với ổn định sản xuất kinh doanh. Cụ thể: Giảm thiểu số lượng đầu mối & đồng thời tránh trùng lặp chức năng nhiệm vụ. Khi bộ máy tinh gọn, khi các trục hoạt động kinh doanh cốt lõi hiện hữu, hiệu quả quản trị và điều hành được phát huy, mọi nguồn lực nhanh chóng được tối ưu, chi phí vận hành tiết giảm.

Hiệu quả này còn thể hiện trên các phương diện như: Năng lực R&D và bán hàng được nâng cao; hoạt động chuyển đổi số trong sản xuất và kinh doanh được thúc đẩy; chuỗi các hoạt động đầu tư chiều sâu, nâng cao hiệu suất sản xuất đã bám sát chiến lược hiện đại hóa tự động hóa dây chuyền sản xuất, tối ưu chi phí vận hành, cải thiện hiệu quả sử dụng tài sản.

Cũng theo đó, hệ thống đánh giá năng lực & đào tạo nội bộ được hoàn thiện, chính sách đãi ngộ theo hiệu quả nhằm thu hút, giữ chân và nâng cao động lực cho nhân sự chủ chốt đã chuyển thành nền tảng lợi thế cạnh tranh bền vững cho Viglacera.

Công bố Hệ giải pháp vật liệu xanh & thông minh, hoá giải cùng lúc nhiều áp lực cho dự án xây dựng.

Bối cảnh nền kinh tế năm 2025, khi các “gọng kìm” đến cùng lúc từ nhiều áp lực: Giá nhiên liệu leo thang bởi xung đột Trung Đông - Chi phí nguyên liệu bị đẩy cao - Sức ép từ tiến độ thi công & các tiêu chuẩn về phát triển bền vững phải tuân thủ, thì phương thức xây dựng truyền thống - vốn phụ thuộc quá nhiều vào nhân công lao động, sử dụng vật liệu đơn lẻ, thiếu tính hệ thống - đã bộc lộ sự lạc hậu như thất thoát năng lượng vận hành, rủi ro PCCC, những hệ lụy về dấu chân carbon… Trong bối cảnh đó, Viglacera đã mang đến lời giải cho bài toán phức hợp này, thông qua việc công bố rộng rãi Hệ 06 giải pháp vật liệu được thiết lập trên tư duy cung cấp giải pháp kỹ thuật tổng thể đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Thứ nhất là Giải pháp tăng tốc thi công và tối ưu hóa nguồn nhân lực. Giải pháp này tích hợp hai sản phẩm tấm lớn như Panel chưng áp ALC và Gạch khổ lớn - giúp ngắn quá trình thi công, giảm thiểu nhân lực lao động cũng như thời gian xây dựng ở mức tốt nhất.

Thứ hai là Giải pháp tiết kiệm năng lượng & đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia: Bằng hai dòng sản phẩm kính tiết kiệm năng lượng (TKNL) là Low-E và Solar Control, Viglacera góp phần tích cực trong giải quyết bài toán giảm thiểu chi phí điện năng suốt vòng đời công trình. Bí quyết tiết kiệm đến 51% điện năng điều hoà, cản 79% nhiệt lượng mặt trời và 99% tia tử ngoại.

Thứ ba là Giải pháp bảo vệ sức khỏe được Viglacera triển khai thành công trên các sản phẩm sứ vệ sinh tích hợp trực tiếp lớp men sứ ViGuard™ có hệ số kháng khuẩn cao. Các sản phẩm được thiết kế những yếu tố kỹ thuật loại bỏ môi trường trú ngụ của nấm mốc, vi khuẩn hay oxy hoá lớp bề mặt. Các thiết bị “không chạm” tích hợp trong bồn cầu thông minh góp phần loại bỏ nguy cơ lây nhiễm chéo. Gạch ốp lát Viglacera với tính năng kháng khuẩn, hay đá nung kết với bề mặt an toàn có thể thay thế bàn bếp, các sản phẩm kính TKNL có khả năng chống tia UV…, tất cả đã đem lại một “hệ sinh thái an toàn” cho không gian sống.

Thứ tư là Giải pháp ứng phó mưa bão và ngập lụt: Đối phó với các trận mưa lớn gây ngập úng và tần suất các trận bão lớn ngày càng cao, Viglacera đã lồng ghép các giải pháp vật liệu bề mặt nhưng lại góp phần hạn chế đáng kể các nguy cơ từ tình trạng thời tiết cực đoan.Tiêu biểu là dòng gạch Porcelain siêu chịu lực độ dày 20mm với kỹ thuật thi công hở mạch, giúp làm giảm úng ngập…

Thứ năm là Giải pháp chống cháy: Với dòng gạch khổ lớn có độ mỏng 6mm, khi ứng dụng trên hệ cửa, vách ngăn hay tủ bếp đã mang tới sự thay thế hoàn hảo cho các vật liệu gỗ truyền thống vốn có hệ số cháy lan cao. Viglacera còn có một dòng vật liệu mệnh danh “lá chắn lửa” là bê tông khí chưng áp AAC & tấm Panel ALC. Chúng có khả năng chịu nhiệt độ cao liên tục trong 4 giờ, có thể tạo ra “khoảng thời gian vàng” cho cứu hộ người và công trình.

Thứ sáu là Giải pháp không gian bền vững: Dòng gạch vân gỗ của Viglacera là giải pháp thay thế hoàn hảo cho gỗ tự nhiên nhưng loại bỏ hoàn toàn các nhược điểm vốn gắn liền với gỗ như cong vênh, mối mọt hay co ngót biến dạng. Một mảnh ghép khác của giải pháp này là thiết bị vệ sinh tiết kiệm nước, trực tiếp đóng góp vào 3 mục tiêu bền vững cốt lõi: Bảo tồn tài nguyên đá và gỗ tự nhiên - Giảm dấu chân carbon suốt vòng đời sản phẩm -Tối ưu hóa tiêu thụ nước và năng lượng.

Thúc đẩy mô hình KCN tích hợp dịch vụ đô thị - logistics - tiện ích xã hội

Năm 2025, Báo cáo thường niên của Tổng công ty Viglacera cho thấy mảng đầu tư KCN và BĐS đóng góp quan trọng vào thành công chung doanh nghiệp. Viglacera khẳng định đang kiên trì tạo lập nền tảng bền vững, tiếp tục xây dựng và phát triển một hệ sinh thái KCN toàn diện theo hướng tích hợp dịch vụ đô thị - logistics - tiện ích xã hội, đồng thời mở rộng danh mục BĐS KCN trong thời gian tới.

Trong năm qua, Viglacera đã bứt phá mạnh mẽ trong vai trò nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp hàng đầu với việc khởi công hàng loạt dự án tại Thái Nguyên, Khánh Hòa, Lào Cai và được chấp thuận đầu tư dự án KCN số 1 tại Hưng Yên. Với hệ thống 17 khu công nghiệp trên tổng quỹ đất hơn 4.500 ha, thu hút tổng vốn FDI đạt 20 tỷ USD, Viglacera hiện là điểm đến tin cậy của hơn 450 nhà đầu tư quốc tế. Việc vận hành Trung tâm điều hành thông minh (IOC) là bước đi tiên phong để chuyển đổi các khu công nghiệp sang mô hình Xanh và Thông minh, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất về phát triển bền vững.

Song song với đó, Viglacera tiếp tục giữ vững vị thế dẫn dắt trong phân khúc nhà ở xã hội và nhà ở công nhân. Tính đến hết năm 2025, Tổng công ty đã hoàn thành 8.000 căn hộ NOXH và đang tích cực triển khai các dự án trọng điểm khác tại Hà Nội như Thăng Long Green City và Tiên Dương Park City. Việc ứng dụng đồng bộ các giải pháp vật liệu xây dựng được phát triển chuyên sâu vào công trình đã tạo nên chu trình khép kín tối ưu, không chỉ nâng cao hiệu quả kinh tế mà còn thực hiện trách nhiệm đồng hành, đồng hành cùng Chính phủ trong các mục tiêu an sinh xã hội.

Bước sang năm 2026, xác định phải vượt lên trong cạnh tranh và tạo ra một chu kỳ phát triển mới, Tổng công ty cam kết trên cơ sở định hướng chiến lược, sẽ tiếp tục xây dựng và phát huy thương hiệu Viglacera, tập trung thêm nguồn lực tài chính, phát huy nguồn nhân lực và tài sản máy móc thiết bị, các quỹ đất hiện có để phát triển ổn định và bền vững. Mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn Tổng công ty là 1.820 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Công ty Mẹ là 15.300 tỷ đồng. Doanh thu: Tổng công ty - CTCP (hợp nhất) đạt 15.300 tỷ đồng; Công ty Mẹ đạt 4.078 tỷ đồng; Kế hoạch đầu tư XDCB của Công ty mẹ dự kiến 1.430 tỷ đồng.

Năm 2026, Viglacera tiếp tục triển khai mạnh mẽ công tác tái cơ cấu trong quản trị điều hành từ Công ty Mẹ tới các đơn vị trực thuộc để chủ động vượt qua các khó khăn thách thức, nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD. Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai thực hiện, kế hoạch 2026 sẽ tiếp tục được rà soát và linh hoạt điều chỉnh phù hợp với tình hình biến động của thị trường, đảm bảo bám sát thực tế đồng thời hạn chế được các rủi ro.

Với nền tảng quản trị tinh gọn, sự nhạy bén trong nghiên cứu phát triển và tầm nhìn chiến lược dài hạn, Viglacera tin tưởng sẽ tiếp tục mang lại giá trị bền vững cho các cổ đông, đối tác và cộng đồng.