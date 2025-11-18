Đi chợ mà choáng: “Tiền rau giờ còn đắt hơn thịt” – cú sốc khiến tôi phải xem lại cả bảng chi tiêu

Rau tăng giá đồng loạt trên cả ba miền – và không chỉ ở mức “hơi đắt”. Trong vòng một tháng, giá rau xanh tăng mạnh ở nhiều nơi:

Miền Bắc (Hà Nội)

- Rau muống: 30.000–35.000đ/kg

- Cà chua: 55.000–60.000đ/kg

- Xà lách: 60.000đ/kg

- Rau thơm, hành lá: 70.000đ/kg

Miền Nam (TP.HCM)

- Rau muống: 30.000–35.000đ/kg

- Rau ăn lá: 40.000–50.000đ/kg

- Rau thơm: 60.000–70.000đ/kg

Miền Tây

- Diếp cá, rau thơm, xà lách xoong: 70.000–100.000đ/kg, có nơi tăng gấp đôi so với tháng trước.

Những con số từng được xem là “không tưởng” giờ treo ngay trước mắt người dân mỗi sáng đi chợ.

Chị Mai (32 tuổi, công nhân may) – “Rau đắt khiến tôi phải cắt bớt 1/3 bữa xanh của gia đình”

Tôi gặp chị Mai ở quầy rau muống. Người phụ nữ gầy, gương mặt rám nắng vì tăng ca nhiều, tay vẫn cầm bảng giá lương tuần trước.

Chị kể nhanh: “Nhà tôi 4 người, trước đây mỗi ngày mua hai món rau hết 30–35 nghìn. Giờ mua hai món đã gần 70 nghìn. Lương tôi không tăng, mà giá rau thì tăng gấp đôi”.

Trong giỏ của chị chỉ có một mớ rau muống và hai củ cà rốt. Chị nói như thanh minh: “Giờ ưu tiên rau làm được hai món, chứ rau lá mua một bó mà chốc héo, lại không đủ bữa.”

Tôi hỏi chị có tính đổi thực đơn không. Chị cười buồn: “Có chứ. Tuần trước tiền chợ tăng 200 nghìn chỉ vì rau. Tôi đành cắt bớt một bữa rau trong tuần, đổi sang canh củ.”

Nhìn chị Mai, tôi thấy rõ: đợt tăng giá này đang đè nặng nhất lên những gia đình có thu nhập trung bình – thấp, nơi mỗi mớ rau đều tính bằng số công lao động của một ngày.

Chị Oanh (40 tuổi, giáo viên) – “Không thể bỏ rau vì nhà có hai cháu nhỏ”

Ở dãy hàng bên cạnh, tôi gặp chị Oanh – dáng người đậm, giọng Hà Nội nhẹ, đang lựa xà lách nhưng mỗi lần hỏi giá lại đặt xuống.

Chị bảo: “Rau thơm, rau sống đều tăng mạnh nhất. Lúc trước 15–20 nghìn, giờ 40–60 nghìn. Tính ra một suất salad còn đắt hơn làm thịt kho”.

Nhà chị Oanh có hai con nhỏ, vì vậy chị không thể giảm rau nhiều như người khác. “Trẻ con phải ăn rau đều, bác sĩ dặn vậy. Nhưng cứ thế này thì tiền rau của nhà tôi mỗi tháng tăng cả triệu”.

Trong giỏ của chị có bí đỏ, cà rốt, ít rau cải – tất cả đều là những loại có thể để được lâu. Chị giải thích: “Tôi mua rau cho ba ngày, rau lá một ngày thôi, đỡ phí. Đợt này nhiều người bỏ rau sống nhưng tôi thì không thể”.

Không chỉ chi tiêu tăng, chị Oanh nói mình còn phải thay đổi cả thói quen nấu ăn để thích nghi với mức giá mới.

Cô Duyên (58 tuổi, bán cơm bình dân) – “Giá rau khiến tôi lỗ từng ngày”

Không chỉ người mua chịu áp lực. Người bán còn căng thẳng hơn. Cô Duyên, chủ một quán cơm bình dân gần chợ, đang đứng hỏi giá một túi rau cải to.

Cô giải thích với tôi: “Mỗi ngày quán cần 6–7 loại rau. Giá thế này tôi không tăng cơm được vì khách toàn công nhân, sinh viên. Thành ra mấy tuần rồi tôi gần như lỗ”.

Cô chỉ vào bó hành lá nhỏ xíu trong túi nylon: “5 nghìn mà được có tí thế này, sao mà nấu? Nhưng không cho hành thì món ăn mất vị. Khó lắm”.

Cô bảo có những hôm cân xong rau cho một ngày, hóa đơn của quán lên hơn 200 nghìn, trong khi trước đây chỉ khoảng 120–140 nghìn.

Câu nói cuối của cô khiến tôi nhớ mãi: “Rau mà còn đắt hơn thịt thì dân bán cơm như cô chỉ biết cắn răng thôi”.

Một buổi đi chợ đầy suy tư: Mua 3 món rau hết 63 nghìn, thịt vẫn chỉ 52 nghìn

Trở về nhà, tôi ghi lại chi tiêu:

- Rau muống 0,5 kg: 17.500đ

- Cà chua 0,5 kg: 27.500đ

- Xà lách 0,3 kg: 18.000đ

→ Tổng: 63.000đ tiền rau

Trong khi đó:

- 400g thịt vai: 52.000đ

Lần đầu tiên, tôi thấy rau không còn là khoản “rẻ mặc định” trong bữa ăn. Tưởng như chuyện nhỏ, nhưng thực tế lại là thứ làm lệch cả ngân sách bếp của nhiều gia đình.

Khi rau đắt, căn bếp Việt phải xoay lại từ đầu

Dù không ai muốn, nhưng cả tôi và những người phụ nữ sáng nay đều buộc phải điều chỉnh:

• Thực đơn giản bớt rau lá, tăng rau củ: Khoai, bí, đậu bắp – rẻ hơn, lại để được lâu.

• Mua theo combo: Combo 3–4 món cố định 45–55 nghìn rẻ hơn chợ 15–20%.

• Trồng rau tại nhà: Dù không đủ cho cả tuần, nhưng giảm hẳn chi phí rau thơm – loại tăng giá mạnh nhất.

• Mua rau theo mùa: Tránh những loại trái vụ – nhóm tăng cao nhất trong đợt này.

Người bán rau thở dài: “Khách nào cũng kêu, mà chúng tôi cũng không biết khi nào giá mới hạ”.

Từ những bó rau đến bài học chi tiêu: Không khoản nhỏ nào là nhỏ

Tối hôm đó, chồng tôi nhìn đĩa rau luộc bé xíu rồi nói nửa đùa nửa thật: “Hôm nay thịt rẻ hơn rau rồi em.”

Cả nhà cười, nhưng tôi lại thấy buồn. Chưa bao giờ một món quen thuộc như rau lại khiến nhiều gia đình phải tính toán đến vậy.

Và tôi nhận ra: Bữa cơm gia đình bị tác động mạnh nhất không phải bởi những món đắt đỏ, mà chính từ những món tưởng như nhỏ nhất.

Một bó rau muống không còn là “món mở hàng” rẻ tiền. Nó trở thành chỉ báo rất rõ của đời sống, của chi tiêu, của sự chật vật lẫn kiên cường trong căn bếp mỗi nhà.