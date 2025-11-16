Lương hơn 10 triệu nuôi 1 con nhỏ, bảng chi tiêu tiết lộ điều đáng buồn

Với mức thu nhập 10,5 triệu đồng, mẹ bỉm trong câu chuyện dưới đây cho biết gần như tháng nào cô cũng bị “âm tiền”. Nghĩ thế nào cũng thấy không thể cắt giảm chi tiêu được nữa, mà tăng thu nhập lại là chuyện cũng khó làm được trong ngày 1 ngày 2. Khó lại hoàn khó…

Bảng chi tiêu do cô đăng tải

Trong bài tâm sự của mình, cô vợ cho biết vì hoàn cảnh cá nhân nên vợ chồng đang “mỗi người 1 nơi”. Cô và con ở nhà ngoại, chồng ở nhà nội.

“Em và bé con ở nhà ngoại, ông bà ngoại nuôi nhưng thỉnh thoảng ẹm cũng mua thức ăn và hoa quả, tổng khoảng 1,5 triệu/tháng. Chồng em thì ở nhà nội, ông bà nội nuôi. Công việc của em thì cách nhà tầm 2km, trưa tiện về cho con ăn, chiều tầm 4h30 đã tan làm. Em làm kế toán, thu nhập khá so với ở quê nhưng quả thực tháng nào cũng không đủ tiêu, nên nhờ mọi người xem giúp em liệu có khoản nào giảm được không ạ?” - Cô viết.

Nhìn vào bảng chi tiêu phía trên, nhiều người đồng tình: Không có khoản nào thừa để cắt giảm được nữa! Chủ yếu mẹ bỉm này cũng chỉ tiêu cho con, các khoản phục vụ sở thích cá nhân cũng không đáng là bao và là khoản cũng cần thiết, không nên cắt hoàn toàn.

“Có khoản nào giảm được nữa đâu mom ơi? Chắc bé còn nhỏ nên chưa cho đi lớp được, sau này con cứng cáp đi học thì học phí có thể còn hơn tiền thuê người trông, từ giờ đến đó cố kiếm việc làm thêm để tăng thu nhập. Trước mắt là để đủ tiêu, rồi có dư ít tiền dự phòng” - Một người khuyên.

“Chi tiêu thế này thì chỉ còn cách tăng thu nhập thôi, chứ không cắt giảm được mấy nữa” - Một người đồng quan điểm.

“Câu chuyện chi tiêu trước mắt thế này hơi nan giải vì không đủ, nhưng vấn đề sâu xa mình thấy là 2 vợ chồng chưa chung tay góp sức nuôi con ấy chứ tiền nong là bề nổi thôi” - Một người nhận định.

“Nuôi con nhỏ mà chi tiêu thế này là rất tiết kiệm rồi ấy chứ, ít nhất mom cũng không sa đà vào mua quần áo, giày dép cho con, như mình thì khoản đó tốn lắm mà mãi chẳng giảm được, cứ thấy đồ xinh là mua có tháng tốn gần chục triệu” - Một mẹ bỉm bộc bạch.

Chi tiêu ổn rồi, làm sao để ổn định thói quen tiết kiệm?

Đây là tình huống quen thuộc với không ít người. Vấn đề lúc này không còn nằm ở việc kiểm soát chi tiêu nữa, mà là làm sao để tối ưu hóa nguồn thu và tối đa hóa khả năng tiết kiệm từ chính mức sống hiện tại.

1 - Tăng thu nhập bằng mọi giá

Một khi chi tiêu đã được kiểm soát ổn định, bước tiếp theo để tăng tỷ lệ tiết kiệm là tập trung vào việc tăng thu nhập. Có thể là tự đề xuất tăng lương hoặc kiếm thêm việc làm ngoài giờ hành chính, nếu kết hợp được cả 2 thì quá lý tưởng.

Ảnh minh họa

Khi thu nhập đã được cải thiện, bạn không phải quá bám víu vào việc cắt giảm chi tiêu, đồng thời tạo ra dư địa lớn hơn cho khoản tiết kiệm. Lúc này, điều cần nhớ là phải giữ nguyên mức chi tiêu cũ, để không rơi vào bẫy lạm phát lối sống, vì thu nhập tăng mà chi tiêu tăng thì suy cho cùng cũng chẳng đọng lại gì.

2 - Tiết kiệm trước, chi tiêu sau

Thay vì chờ tới cuối tháng còn dư bao nhiêu mới bỏ vào tiết kiệm, hãy biến khoản tiết kiệm thành một “chi phí cố định” hàng tháng, trích ra ngay khi nhận lương. Phương pháp này không chỉ giúp hình thành thói quen tích lũy, mà còn tạo kỷ luật tài chính, buộc bạn phải điều chỉnh chi tiêu dựa trên số tiền còn lại.

Ngoài ra, bạn có thể áp dụng cơ chế tự động hóa, chẳng hạn tự động chuyển một phần lương vào tài khoản tiết kiệm hoặc quỹ đầu tư ngay khi nhận lương, tránh rủi ro “tiền vào tay - tiền ra ngay”. Khi thực hành đều đặn, bạn sẽ thấy việc tiết kiệm trở thành một phần tự nhiên trong cuộc sống, và việc chi tiêu sẽ phải linh hoạt trong phạm vi còn lại, từ đó tỷ lệ tiết kiệm được đều đặn, có thể tăng lên một cách bền vững mà không gây áp lực tâm lý.