Đi chợ mua cỗ Tết ĐỪNG ham hố 3 món này, kẻo tiền mất mà lòng chẳng yên

Cứ sát Tết là chợ búa đông nghịt, hàng hoá bày ra nhìn cái gì cũng muốn mua. Ai cũng có tâm lý "Tết mà, thêm chút cho đủ đầy", nhưng chính suy nghĩ đó lại khiến không ít người mua về rồi… để đó, hoặc ăn mà trong lòng cứ lấn cấn. Sau vài mùa Tết tự tay đi chợ, tôi rút ra một điều: có những món không phải là xấu, cũng không phải là không ngon, nhưng lại không nên xuất hiện trong mâm cỗ ngày đầu năm vì vừa bất tiện, vừa không hợp quan niệm truyền thống.

01 Củ sen - ngon thì có ngon, nhưng lên mâm Tết lại khiến nhiều nhà e dè

Củ sen là nguyên liệu quen thuộc, nấu canh hay xào đều mát và dễ ăn. Thế nhưng khi đặt vào mâm cỗ Tết, đặc biệt là bữa cơm giao thừa, nhiều gia đình lại chủ động tránh. Lý do không nằm ở hương vị mà ở hình dáng: củ sen có nhiều lỗ rỗng chạy dọc thân, theo quan niệm dân gian, đó là biểu trưng của sự “thủng”, dễ thất thoát tài lộc.

Thực tế, không ít người mua củ sen về rồi lại phân vân không biết có nên nấu cho ngày đầu năm hay không, cuối cùng để sang mấy ngày sau mới dùng. Món ăn vì thế mất đi ý nghĩa ban đầu, lại dễ bị coi là mua thừa. Nếu không thực sự có kế hoạch nấu rõ ràng, củ sen là món nên để dành cho ngày thường, không cần phải chen vào giỏ đồ Tết.

02 Khổ qua - cái tên đã khiến món ăn tự mất điểm ngày đầu năm

Khổ qua vốn là món quen thuộc trong nhiều gia đình, nhất là với những ai thích vị đắng nhẹ và ăn uống thanh đạm. Tuy nhiên, Tết lại là thời điểm người ta kiêng chữ "khổ". Dù có giải thích theo kiểu "khổ qua rồi thì sang năm sướng", nhiều người vẫn không muốn mạo hiểm tâm lý ngày đầu năm.

Vấn đề là khổ qua không phải ai cũng ăn được, nếu mua chỉ vì thấy rẻ, thấy tươi mà không chắc gia đình dùng, khả năng cao sẽ bị bỏ quên trong tủ lạnh. Tết đã nhiều đồ ăn, thêm một món mà cả nhà đều ngại thì rất dễ thành lãng phí. Đôi khi, tránh một món không hợp không khí lại giúp bữa cơm Tết nhẹ đầu và vui vẻ hơn.

03 Cá cắt khúc sẵn - tiện thì tiện thật, nhưng lại dễ “phạm” điều kiêng kỵ

Cá là món gần như không thể thiếu trong mâm cỗ Tết vì tượng trưng cho sự dư dả, sung túc. Nhưng mua cá thế nào lại là chuyện khác. Nhiều người vì ngại làm cá nên chọn loại đã được cắt sẵn, chia khúc gọn gàng cho tiện nấu. Thế nhưng theo quan niệm truyền thống, cá bị chặt khúc mang ý nghĩa không trọn vẹn, dễ liên tưởng tới sự đứt đoạn trong năm mới.

Chưa kể, cá cắt sẵn thường khó kiểm soát độ tươi, mua về để qua một đêm là mùi vị đã khác. Kết quả là vừa mất tiền mua cho tiện, vừa phải lo lắng chuyện “không hợp Tết”, cuối cùng lại phải đi chợ mua cá khác cho yên tâm. Trong trường hợp này, mua cá nguyên con tuy mất thêm chút công sơ chế nhưng đổi lại là sự trọn vẹn cả về món ăn lẫn tâm lý.