Đi chợ nông sản đâu chỉ mua rau, ấy là cuộc "đổi chác" lấy sinh khí mộc mạc, đủ sức chữa lành vạn bộn bề

Có những ngày, nhịp sống hối hả và mớ áp lực vô hình chốn văn phòng làm chúng ta rã rời, khao khát tìm một chốn để "trốn" rịt vào. Không nhất thiết phải xách ba lô lên đi một chuyến thật xa, đôi khi liều thuốc thư giãn tâm trí hữu hiệu nhất lại nằm ngay ở khu chợ dân sinh hay một phiên chợ nông sản nào đó quanh ta. Cứ thử thả mình vào dòng người bán mua tấp nập, hít hà mùi đất ẩm ngai ngái lẫn trong mớ rau rừng non tơ vừa hái, ngắm nhìn những bó hoa dại rực rỡ mộc mạc, ta bỗng thấy những mỏi mệt bấy lâu như được gột rửa.

Đi chợ ngày xuân, chẳng đơn thuần là lấp đầy chiếc tủ lạnh, mà là ta đang tự tay gom nhặt lấy sinh khí rực rỡ và tươi mới của đất trời để mang về sưởi ấm căn bếp nhỏ.

Chút tình mùa xuân nấp giữa những sạp hàng rong rêu mộc mạc

Đối với một tâm hồn trót dành tình yêu to lớn cho chuyện bếp núc, việc xách giỏ đi chợ dạo quanh những gian hàng thực phẩm chưa bao giờ là một công việc nhàm chán. Đó là một thói quen, một thú vui, và đôi khi là một cuộc dạo chơi đầy tính nghệ thuật. Nếu có dịp đặt chân đến Vân Nam (Trung Quốc) trong những ngày đầu xuân, và chui tọt vào khu chợ Điện Tân nức tiếng, bạn mới thực sự hiểu thế nào là một "bảo tàng tự nhiên" thu nhỏ rực rỡ muôn màu. Nhưng bạn biết không, chẳng cần đi đâu xa, ngay tại những khu chợ quê hay chợ đầu mối quen thuộc nơi ta sống, mùa xuân cũng đang cựa mình mạnh mẽ rải rác trên từng sạp hàng nhỏ bé nhất.

Đó là những mớ rau dại xanh mơn mởn mà người nông dân vừa cất công hái từ lúc tinh sương, lấm tấm vài giọt sương mai rớt lại. Đó là những bông hoa rừng mộc mạc, đôi khi có thể ăn được, được bó vụng về bằng lạt tre nhưng lại tỏa ra một sức sống mãnh liệt đến kỳ lạ. Đứng trước gian hàng rau củ vào cái độ đất trời giao mùa này, bạn sẽ thấy màu sắc của tự nhiên phong phú và diệu kỳ hơn bất cứ bảng màu nhân tạo nào. Từ sắc xanh ngọc bích của mớ ngồng cải, màu tím nhạt của củ su hào non, đến sắc đỏ âu của chùm cà chua chín mọng. Mùa xuân không nói thành lời, nhưng lại dùng chính những thức quà chắt chiu từ đất mẹ để đánh thức mọi giác quan của những con người thị thành vốn đang dần chai sạn vì những bữa ăn vội vã.

Liều thuốc "giải độc" chốn công sở gọi tên... những quầy rau củ nêm nếm sự ngăn nắp

Gần đây, những người trẻ đi làm hay than phiền với nhau về "mùi công sở" - một thứ cảm giác uể oải, cạn kiệt năng lượng, chán chường bám chặt lấy tâm trí sau những chuỗi ngày chạy deadline không ngừng nghỉ. Và thật kỳ lạ, một trong những cách "khử mùi" công sở hiệu quả nhất lại là rảo bước ra chợ. Hãy thử một lần bước ra khỏi chiếc giường êm ấm vào ngày cuối tuần, mặc một bộ đồ thoải mái nhất, đi đôi dép lê quen thuộc và len lỏi vào khu chợ gần nhà.

Cái cảm giác được ngắm nhìn những quầy hàng được sắp xếp gọn gàng, trật tự, quả nào ra quả nấy, rau nào vào ô nấy dưới bàn tay thoăn thoắt của các cô chú tiểu thương, bỗng dưng mang lại một sức mạnh chữa lành to lớn, đặc biệt là với những ai mắc hội chứng ám ảnh cưỡng chế (OCD) hay đang bị rối bời trong tâm trí. Mọi thứ ở đây đều có vị trí của nó, rõ ràng, rành mạch và đầy ắp sự sống.

Tiếng mặc cả rôm rả, tiếng cười đùa chất phác, tiếng rao hàng vồn vã xé toạc bầu không khí im lìm tĩnh lặng. Đi dạo trong biển người nhộn nhịp ấy, chạm tay vào những nguyên liệu tươi roi rói, ta chạm vào thứ hương vị bình dị nhất của "khói lửa nhân gian". Cảm giác bản thân đang được hít thở, được kết nối với đời sống thực tế một cách sâu sắc nhất, khiến trái tim bỗng chốc trở nên mềm mại và thanh thản vô cùng.

Niềm hạnh phúc của người yêu bếp là mang cả mùa xuân rực rỡ về nhà

Đôi khi, bạn đến chợ chẳng với một mục đích hay một tờ thực đơn viết sẵn nào cả. Bạn cứ đi dạo ngẫu hứng thế thôi, để xem hôm nay thiên nhiên mang đến món quà gì, và những thức quà ấy sẽ gợi mở cho bạn ý tưởng nấu nướng nào. Chợ nông sản vào mùa này đã bị "xâm chiếm" hoàn toàn bởi các loại hoa lạ và rau dại - những đặc sản mang tính thời vụ, chỉ xuất hiện rực rỡ nhất trong vài tuần ngắn ngủi của mùa xuân. Chúng là sự lãng mạn độc quyền mà đất trời ưu ái ban tặng cho những ai biết trân trọng.

Cầm trên tay một mớ rau lạ, hỏi han người bán dăm ba câu về cách chế biến, cách nêm nếm sao cho giữ trọn vẹn vị ngọt thanh thuần, bạn không chỉ mua một loại thực phẩm, mà đang mang về một câu chuyện, một mảnh ghép của văn hóa bản địa. Những nguyên liệu tươi mới ấy, dưới bàn tay chăm chút của người yêu bếp, sẽ hóa thành những mâm cơm nóng hổi, thơm lừng góc nhà.

Để rồi khi cả gia đình quây quần bên bàn ăn, nếm thử chút vị hăng nhẹ của mớ rau rừng non, cắn ngập răng miếng củ quả mọng nước ngọt lịm, ta nhận ra mình vừa nuốt trọn cả một mùa xuân tươi đẹp vào lòng. Vậy nên, nếu ngày mai thức dậy thấy lòng chênh vênh, hãy xách giỏ đi chợ nhé. Cứ lao mình vào thứ sinh khí mộc mạc rộn rã ấy, để thấy mình lại được sống tươi mới và tràn đầy nhựa sống như chính những mớ rau non tơ kia.