“Mua nhà, mua xe” vẫn đang viral trên mạng xã hội, nhưng không còn chỉ là câu chuyện về mục tiêu hay những kế hoạch dài hạn nữa. Cùng một công thức quen thuộc với 3 bức ảnh, nhiều bài đăng gần đây lại khiến người xem dừng lại lâu hơn, bởi sự xuất hiện của bệnh tật, của kiệt sức, của những vấn đề sức khỏe không ai lường trước.

Khi những yếu tố đó xuất hiện, toàn bộ mạch câu chuyện gần như thay đổi. Những dự định từng được đặt lên hàng đầu buộc phải tạm dừng, nhường chỗ cho một mối quan tâm khác cấp thiết hơn: cơ thể có còn đủ sức để tiếp tục hay không. Và cũng từ đó, cách người ta nhìn về những mục tiêu ban đầu dần trở nên khác biệt.

Clip này thu về gần 1 triệu lượt xem. Nguồn janim.store.





Loạt clip về "cú quay xe của số phận" lên xu hướng: Cuộc đua mua nhà, mua xe trở nên vô nghĩa khi bạn... đổ bệnh!

Cụ thể, ở bức ảnh đầu tiên, mọi thứ vẫn rất quen thuộc. Người đăng liệt kê những mục tiêu lớn trong đời: mua nhà, mua xe, mua đất, tự do tài chính, đi du lịch vòng quanh thế giới… Toàn những kế hoạch nghe mà phần lớn người trẻ đang hướng tới trên hành trình ổn định cuộc sống. Nhưng đến bức ảnh thứ hai, không còn là những mục tiêu “dễ thương dễ làm” như các phiên bản trend trước.

Thay vào đó là một biến cố liên quan đến sức khỏe, có thể là kiệt sức, ngất đi, hoặc nặng hơn là ung thư. Sự chuyển hướng đột ngột này khiến nhiều người lặng lại, bởi nó chạm đúng vào một thực tế: khi đang mải miết chạy theo quá nhiều mục tiêu, không phải lúc nào cơ thể cũng đủ sức để đi cùng.

Và rồi ở bức ảnh thứ ba, danh sách dài những ước mơ gần như biến mất. Thay vào đó chỉ còn lại một mục tiêu duy nhất: có sức khỏe. Những kế hoạch lớn như mua nhà, mua xe, hay nhỏ bé như những niềm vui thường ngày cũng tạm lùi lại phía sau, nhường chỗ cho mong muốn được khỏe mạnh, được sống bình thường và sống vui vẻ.

Minh Anh phát hiện mình mắc ung thư vú ở tuổi 28 -độ tuổi mà nhiều người vẫn đang bận rộn với công việc, kế hoạch và những dự định còn dang dở. Cô cạo trọc đầu, bước vào hành trình điều trị kéo dài từng ngày, vừa đối diện với bệnh tật, vừa cố gắng giữ nhịp sống bình thường nhất có thể. Nguồn: janim.store.

Lê Linh bị đột quỵ trong lúc đi làm, may mắn nhờ được các y bác sĩ cứu chữa kịp thời, sự chăm sóc của người thân và tinh thần tích cực, cô bạn đang hằng ngày trên hành trình phục hồi, sống lại những ngày tháng tươi đẹp nhất. Nguồn: @7thang4.03.

Cô bạn này phát hiện bị mô bào Langerhans khi vẫn đang là sinh viên Đại học Ngoại thương. Hiện tại, cô bạn vẫn đang điều trị và vẫn tiếp tục việc học, việc làm. Nguồn: Bống iu.

Điểm chung của những bài đăng này không nằm ở sự bi quan, mà ở tinh thần rất rõ ràng: nhìn lại, chấp nhận và cố gắng cân bằng hơn. Nhiều người sau khi trải qua biến cố đều chia sẻ rằng họ học được cách lắng nghe cơ thể, điều chỉnh lại nhịp sống và ưu tiên bản thân nhiều hơn.

Chỉ một thay đổi nhỏ trong cách kể, nhưng đủ để tạo ra sự đồng cảm lớn. Những bài đăng nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác, kéo theo hàng loạt câu chuyện tương tự được chia sẻ. Như một bình luận nhận được nhiều sự đồng tình: “Thế mới thật, trên đời này có sức khỏe mới là quan trọng nhất. Khi khỏe thì có nhiều ước mơ, nhưng khi bệnh rồi thì chỉ còn một ước mơ duy nhất là được khỏe mạnh”.

Tài khoản H.A. kể lại : “Mình từng làm đến 20 tiếng/ngày với mong muốn kiếm thật nhiều tiền phụ giúp bố mẹ ở quê, lúc đó vẫn còn đi học nữa. Đến một ngày mình ngất ngay tại chỗ làm, lúc tỉnh dậy thấy mẹ lặn lội từ quê lên, khóc rất nhiều, mình mới thực sự tỉnh. Từ đó mình nghĩ lại, mình làm để sống chứ không phải làm đến kiệt quệ như thế nữa”.

Trong khi đó, tài khoản D.Q. - người đã vượt qua bệnh ung thư chia s ẻ: “Thật sự khi không có sức khỏe thì mọi thứ trở nên vô nghĩa. Sau giai đoạn đó, mình học cách biết ơn mỗi ngày và cố gắng sống cân bằng hơn, vì đó là cách yêu thương bản thân tốt nhất”.

Với cô bạn này, ăn ngủ đủ bữa bây giờ mới là ưu tiên hàng đầu. Nguồn: Linh.

Có một bình luận lặp đi lặp lại dưới những bài đăng bắt trend thế này: “Lúc còn khỏe có nhiều ước mơ, lúc bệnh rồi chỉ có một ước mơ thôi: Đó là sức khỏe”. Có lẽ ai cũng biết điều này (không hoàn toàn) nhưng thực tế việc con người ta nỗ lực làm việc, cống hiến vì nhiều mục tiêu, lý tưởng nào khác chưa bao giờ là sai hoặc đó là điều phải làm.

Thậm chí, có những người vẫn bám lấy công việc ngay cả khi cơ thể đã lên tiếng. Có những người chỉ dừng lại khi đã thực sự kiệt sức. Cho đến một ngày, cơ thể không còn “cảnh báo” nữa mà buộc phải dừng lại theo cách không ai mong muốn, khi mọi sự cố gắng trước đó không thể bù lại những gì đã bị bào mòn. Đó có thể là một lần ngất đi, một giai đoạn sức khỏe đi xuống, hay nghiêm trọng hơn là bệnh tật. Mọi thứ khi ấy gần như quay về một điểm chung: sức khỏe. Khi nền tảng này lung lay, mọi thứ phía trên gần như… mất ý nghĩa.

Không còn là “bao giờ mua được nhà?". Không còn là “làm sao để kiếm nhiều tiền hơn?”. Mà chỉ còn một câu hỏi duy nhất: Liệu mình có đủ khỏe để tiếp tục không? Chỉ còn lại một câu hỏi rất thực tế: Nếu không đủ khỏe, thì mình sẽ tiếp tục bằng cách nào?

Điều đáng nói là, những bài đăng trong trend không mang màu sắc bi quan. Ngược lại, phần lớn đều kết thúc bằng một tinh thần rất “sáng”, lạc quan, biết ơn và… tỉnh táo hơn. Không ai nói rằng họ từ bỏ ước mơ mua nhà, mua xe. Chỉ là thứ tự ưu tiên đã thay đổi.

Thay vì “cố bằng mọi giá”, họ chọn “đi đường dài”. Thay vì “đạt được càng sớm càng tốt”, họ chọn “đạt được khi mình vẫn còn đủ sức để tận hưởng”. Họ vẫn làm việc, vẫn cố gắng. Nhưng học cách chậm lại đúng lúc, thay vì đi đến giới hạn rồi mới buộc phải dừng. Những thay đổi đôi khi rất nhỏ như ngủ sớm hơn, ăn uống tử tế hơn, để ý cơ thể nhiều hơn nhưng lại là cách để giữ cho hành trình dài hơn.

Đó không phải là sự chậm lại tiêu cực. Mà là một dạng trưởng thành rất khác: hiểu rằng cuộc sống không phải là cuộc đua nước rút, mà là một hành trình cần đủ sức bền. Và đôi khi, mục tiêu lớn nhất không nằm ở việc bạn đi nhanh đến đâu, mà là bạn có thể đi được bao lâu.

Vì đến cuối cùng, “mua nhà, mua xe” có thể là đích đến. Nhưng sức khỏe mới là điều quyết định bạn có đi được đến đó hay không. Và, điều tưởng chừng hiển nhiên lại là điều dễ bị bỏ quên nhất: có sức khỏe, thì mới còn cơ hội để thực hiện tất cả những điều còn lại.

Và, có một bình luận thế này: “Bạn mạnh khỏe cũng đã là báo hiếu rồi”.