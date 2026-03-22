Xuất hiện thí sinh đạt 129 điểm thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội

22-03-2026 - 18:18 PM | Sống

Đợt thi Đánh giá năng lực thứ hai năm 2026 do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức ghi nhận thí sinh đạt 129/150 điểm – mức cao nhất của kỳ thi tính đến thời điểm này.

Viện Đào tạo số và Khảo thí của Đại học Quốc gia Hà Nội vừa thông tin nhanh về kết quả ngày thi đầu tiên của đợt thi Đánh giá năng lực HSA năm 2026 (đợt 602 diễn ra ngày 21/3). Điểm cao nhất được ghi nhận trong đợt thi này là 129/150 điểm, cũng là mức điểm cao nhất của kỳ thi tính đến thời điểm hiện tại.

Đợt thi 602 được tổ chức tại 13 điểm thi ở nhiều địa phương, gồm Hà Nội, Thái Nguyên, Hưng Yên, Thanh Hóa và Hà Tĩnh; có 10.122 thí sinh tham dự trên tổng số 10.220 thí sinh đăng ký, đạt tỷ lệ dự thi khoảng 99,04%.

Thí sinh thi HSA 2026 điểm Viện Đào tạo số và Khảo thí tại Hòa Lạc. (Ảnh: VNU)

Theo đơn vị tổ chức, thí sinh đạt 129 điểm thuộc tổ hợp đề Q21. Trước đó, trong đợt thi đầu tiên của kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026, mức điểm cao nhất được ghi nhận là 127 điểm.

Trong ngày thi đầu tiên của đợt 602, hội đồng thi ghi nhận 1 trường hợp thí sinh bị đình chỉ do vi phạm quy chế. Tính từ đầu mùa thi năm nay đến nay, tổng cộng có 3 thí sinh vi phạm quy chế trong kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức.

Kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026 của Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến diễn ra 6 đợt từ ngày 7/3 đến 24/5 tại nhiều địa phương trên cả nước. Bài thi được thực hiện trên máy tính với thời gian 195 phút, gồm ba phần: Toán học và xử lý số liệu; Văn học – Ngôn ngữ; và phần tự chọn Khoa học hoặc Tiếng Anh.

Thí sinh dự thi HSA 2026 tại điểm thi Trường Đại học Thái Bình.

Kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội hiện được hơn 100 cơ sở giáo dục đại học sử dụng làm căn cứ xét tuyển đầu vào, trở thành một trong những phương thức tuyển sinh được nhiều trường áp dụng trong những năm gần đây.

Hôm nay 22/3, diễn ra ngày thi thứ hai của đợt thi 602 .

Theo Lệ Thu

VTC NEWS

